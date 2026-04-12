user icon
icon

Mekies heeft goed nieuws voor Verstappen: "Krachtbron is geen zwakte"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mekies heeft goed nieuws voor Verstappen: "Krachtbron is geen zwakte"

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is opgelucht dat de krachtbron niet het zwakke punt is van de RB22. De Fransman is van mening dat de wagen nog wel heel wat extra performance nodig heeft. De Red Bull-bolide loopt niet zo sterk als gehoopt, dus er moet nog heel wat gesleuteld worden. 

Momenteel staat het team van Max Verstappen en Isack Hadjar op de zesde plek in het wereldkampioenschap, op gelijke punten met nummer vijf Alpine. Beide coureurs wisten nog niet in de topvijf te eindigen, iets waar het team wel op gehoopt had. 

Wat wil Mekies allemaal veranderen?

Red Bull wil dus verandering, maar wat wil de teambaas van Verstappen precies veranderen? In de Beyond the Grid-podcast vertelt de Nederlander hier meer over. "Er is niet één specifiek onderdeel waarop we ons moeten richten. Op zich is wat we nu hebben bereikt al een ongelooflijke prestatie." Red Bull ziet zelf dus in dat de wagen moet verbeteren op meerdere vlakken. 

Toch is er ook een heel positief punt. Red Bull heeft voor het eerst haar eigen krachtbron ontworpen in samenwerking met Ford. "Het feit dat de krachtbron niet als een duidelijke zwakte wordt gezien, maar gewoon als een van de onderdelen die verder verbeterd moeten worden om het niveau van de benchmark – Mercedes op dit moment – te halen, is al een enorme stap."

Krachtbron is gemaakt in korte tijd

De nieuwe motor bestaat nog niet lang en heeft nog wat kinderziektes. Mekies is erg blij met de krachtbron. "Bedenk dat deze krachtbron drie of vier jaar geleden nog niet bestond. De fabriek bestond niet eens, we hadden geen personeel, en nu werken er zo'n 700 mensen. We hebben een geweldige samenwerking met Ford en stonden bij de eerste race aan de start alsof het de normaalste zaak van de wereld was."

Het gat tussen Red Bull en Mercedes is groot, maar Mekies is van mening dat het niet onmogelijk is om het gat naar de kampioenschapsleiders te dichten. "Alles is erop gericht om dat gat te dichten. "Het zit dus niet in één specifiek onderdeel. Zoals je zei: we hebben vorig jaar lang doorontwikkeld aan het chassis", aldus Mekies. "Daardoor betalen we aan het begin van het seizoen een prijs. Het motorproject is nog erg nieuw. De mannen en vrouwen hebben fantastisch werk geleverd. Maar we erkennen ook dat de concurrentie momenteel verder is. Dit wordt een leerjaar. 2026 wordt een ontwikkelingsjaar. En dat zijn uitdagingen die we omarmen en waar we vol voor gaan."

F1 Nieuws Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Natte Slak

    Posts: 447

    Iedereen loopt er weg.
    De auto zelf is ruk.
    De regs zijn zwaar ruk.
    Ik zie weinig positiefs voor Max eigenlijk.

    • + 1
    • 12 apr 2026 - 12:12

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Laurent Mekies
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 apr 1977 (48)
  • Geb. plaats Tours, Frankrijk
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
