Red Bull-teambaas Laurent Mekies is opgelucht dat de krachtbron niet het zwakke punt is van de RB22. De Fransman is van mening dat de wagen nog wel heel wat extra performance nodig heeft. De Red Bull-bolide loopt niet zo sterk als gehoopt, dus er moet nog heel wat gesleuteld worden.

Momenteel staat het team van Max Verstappen en Isack Hadjar op de zesde plek in het wereldkampioenschap, op gelijke punten met nummer vijf Alpine. Beide coureurs wisten nog niet in de topvijf te eindigen, iets waar het team wel op gehoopt had.

Wat wil Mekies allemaal veranderen?

Red Bull wil dus verandering, maar wat wil de teambaas van Verstappen precies veranderen? In de Beyond the Grid-podcast vertelt de Nederlander hier meer over. "Er is niet één specifiek onderdeel waarop we ons moeten richten. Op zich is wat we nu hebben bereikt al een ongelooflijke prestatie." Red Bull ziet zelf dus in dat de wagen moet verbeteren op meerdere vlakken.

Toch is er ook een heel positief punt. Red Bull heeft voor het eerst haar eigen krachtbron ontworpen in samenwerking met Ford. "Het feit dat de krachtbron niet als een duidelijke zwakte wordt gezien, maar gewoon als een van de onderdelen die verder verbeterd moeten worden om het niveau van de benchmark – Mercedes op dit moment – te halen, is al een enorme stap."

Krachtbron is gemaakt in korte tijd

De nieuwe motor bestaat nog niet lang en heeft nog wat kinderziektes. Mekies is erg blij met de krachtbron. "Bedenk dat deze krachtbron drie of vier jaar geleden nog niet bestond. De fabriek bestond niet eens, we hadden geen personeel, en nu werken er zo'n 700 mensen. We hebben een geweldige samenwerking met Ford en stonden bij de eerste race aan de start alsof het de normaalste zaak van de wereld was."

Het gat tussen Red Bull en Mercedes is groot, maar Mekies is van mening dat het niet onmogelijk is om het gat naar de kampioenschapsleiders te dichten. "Alles is erop gericht om dat gat te dichten. "Het zit dus niet in één specifiek onderdeel. Zoals je zei: we hebben vorig jaar lang doorontwikkeld aan het chassis", aldus Mekies. "Daardoor betalen we aan het begin van het seizoen een prijs. Het motorproject is nog erg nieuw. De mannen en vrouwen hebben fantastisch werk geleverd. Maar we erkennen ook dat de concurrentie momenteel verder is. Dit wordt een leerjaar. 2026 wordt een ontwikkelingsjaar. En dat zijn uitdagingen die we omarmen en waar we vol voor gaan."