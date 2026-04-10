Max Verstappen maakt over een maand zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Voor Verstappen gaat er daarmee een droom in vervulling, en hij heeft direct voor een enorme hype gezorgd. Voor het eerst in jaren heeft de 24-uursrace namelijk zijn limiet van 150 deelnemers bereikt.

Verstappen is al een tijdje bezig met zijn voorbereidingen op zijn eerste 24-uursrace. Vorige maand nam hij deel aan de NLS2-race, die hij ook won. Uren na de race werd hij gediskwalificeerd, maar dat mocht de pret niet drukken. Verstappen werkte daarna nog een test af op de Nordschleife, en neemt volgende week ook deel aan de kwalificatieraces. Daarna staat het echte werk voor de deur, en de hype neemt toe.

Wat is er aan de hand?

De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring heeft namelijk laten weten dat de limiet van 150 (!) deelnemers is bereikt. Alhoewel de Nürburgring Nordschleife bekendstaat als het langste circuit ter wereld, is het ook voor hen onmogelijk om meer deelnemers toe te laten. Voor het eerst sinds 2020 is de grid volledig gevuld, en het is ook duidelijk dat er meer inschrijvingen waren dan dat er plaatsen zijn.

Deze ontwikkeling kan niet los worden gezien van de deelname van Verstappen. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen Formule 1 heeft een enorme hype ontketend voor de Ring, wat ook al merkbaar was tijdens zijn deelnames aan de NLS. Er zaten toen veel meer mensen op de tribunes, de media-aandacht nam toe en via de livestreams keken er honderdduizenden mensen meer dan tijdens races waaraan hij niét deelnam.

IJzersterke line-up

Verstappen zal zijn Mercedes-AMG GT3-bolide tijdens de 24 uur van de Nürburgring delen met het ervaren trio Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Ze besturen de auto met startnummer 3 en komen uit in de hoogste klasse. Ze worden direct gezien als één van de favorieten voor de zege, al nemen ze niet aan alle races in het NLS-kampioenschap deel.

Waarom rijden ze dit weekend niet op de Nürburgring?

Dit weekend staat bijvoorbeeld de NLS3-race op het programma, maar daaraan kunnen ze niet deelnemen. Verstappens team komt namelijk in actie in een ander kampioenschap op het circuit van Paul Ricard. Gounon en Juncadella delen daar de auto met Verstappens protegé Chris Lulham.