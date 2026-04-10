Verstappen-gekte barst definitief los op de Nürburgring

Max Verstappen maakt over een maand zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Voor Verstappen gaat er daarmee een droom in vervulling, en hij heeft direct voor een enorme hype gezorgd. Voor het eerst in jaren heeft de 24-uursrace namelijk zijn limiet van 150 deelnemers bereikt.

Verstappen is al een tijdje bezig met zijn voorbereidingen op zijn eerste 24-uursrace. Vorige maand nam hij deel aan de NLS2-race, die hij ook won. Uren na de race werd hij gediskwalificeerd, maar dat mocht de pret niet drukken. Verstappen werkte daarna nog een test af op de Nordschleife, en neemt volgende week ook deel aan de kwalificatieraces. Daarna staat het echte werk voor de deur, en de hype neemt toe.

Wat is er aan de hand?

De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring heeft namelijk laten weten dat de limiet van 150 (!) deelnemers is bereikt. Alhoewel de Nürburgring Nordschleife bekendstaat als het langste circuit ter wereld, is het ook voor hen onmogelijk om meer deelnemers toe te laten. Voor het eerst sinds 2020 is de grid volledig gevuld, en het is ook duidelijk dat er meer inschrijvingen waren dan dat er plaatsen zijn.

Deze ontwikkeling kan niet los worden gezien van de deelname van Verstappen. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen Formule 1 heeft een enorme hype ontketend voor de Ring, wat ook al merkbaar was tijdens zijn deelnames aan de NLS. Er zaten toen veel meer mensen op de tribunes, de media-aandacht nam toe en via de livestreams keken er honderdduizenden mensen meer dan tijdens races waaraan hij niét deelnam.

IJzersterke line-up

Verstappen zal zijn Mercedes-AMG GT3-bolide tijdens de 24 uur van de Nürburgring delen met het ervaren trio Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Ze besturen de auto met startnummer 3 en komen uit in de hoogste klasse. Ze worden direct gezien als één van de favorieten voor de zege, al nemen ze niet aan alle races in het NLS-kampioenschap deel.

Waarom rijden ze dit weekend niet op de Nürburgring?

Dit weekend staat bijvoorbeeld de NLS3-race op het programma, maar daaraan kunnen ze niet deelnemen. Verstappens team komt namelijk in actie in een ander kampioenschap op het circuit van Paul Ricard. Gounon en Juncadella delen daar de auto met Verstappens protegé Chris Lulham. 

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (6)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.971

    Alles gaat vandaag over Max, Verstappen, Jos, Redbull en G.P. en ouwvriend Helmut.

    Met dit item kan ik beter uit de voeten.
    Ik zal niet constant kijken natuurlijk, maar ik ben wèl geïnteresseerd in Max zijn GT3 gebeuren.....en alle GT's natuurlijk.
    En laten we wel wezen dat de de GT dankzij Max wel 'n flinke boost heeft gekregen en hopelijk krijgen we dat nu meer te zien via de regie.

    • + 2
    • 10 apr 2026 - 12:20
  • Pietje Bell

    Posts: 34.246

    Chris Lulham deelt niet vaak iets op zijn IG, maar gisteren toch even 6 foto's
    vandaf Paul Ricard.

    www.instagram.com/p/DW68e9-DIn6/?img_index=1

    chrislulham20
    15 u.
    Prologue @gtworldcheu at Paul Ricard complete, looking forward to the weekend ahead
    to see where we stand 😁

    • + 3
    • 10 apr 2026 - 12:21
    • The Wolf

      Posts: 574

      als we nou duo lulham en kutkaas hadden dan konden we 'n tosti bakken

      • + 1
      • 10 apr 2026 - 13:02
    • snailer

      Posts: 32.350

      We hebben lang genoeg van L*lham en K4tkaaskop kunnen genieten. Vooral 2021 was leuk tussen die 2. Maar ook een paar races voor 2021 waren goed te verteren.

      • + 0
      • 10 apr 2026 - 13:44
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.971

      Ik moet zeggen dat ik best weleens 'n tosti lust.....maar deze keer pas ik.🤮

      • + 0
      • 10 apr 2026 - 13:52
  • snailer

    Posts: 32.350

    GT3 is de nieuwe F1. Alleen jammer dat de race zo lang duurt. Niet te doen zo'n zit.

    • + 0
    • 10 apr 2026 - 13:42

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

