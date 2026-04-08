Norris weerlegt geruchten: Wereldkampioen in bijzijn van vriendin bij voetbalwedstrijd

Lando Norris lijkt korte metten te hebben gemaakt over de geruchten rondom zijn liefdesleven. Vlak nadat de McLaren-coureur zijn relatie met Magui Corceiro beëindigd zou hebben, is de Brit gespot in het bijzijn van het Portugese model bij een Champions League-wedstrijd. 

Nadat Norris in Abu Dhabi voor het eerst wereldkampioen was geworden in de Formule 1 en hij zijn grootste triomf nog met Corceiro samen vierde, gingen de geruchten rond dat de twee uit elkaar zouden zijn. Tijdens de opnames voor de eerste wintertest in Bahrein - waar alle F1-coureurs samen poseerden - werd een glimp opgevangen van Norris die in het bijzijn van Carlos Sainz vermeldde dat hij 'single' zou zijn. 

Norris en Corceiro samen gespot 

Maar inmiddels lijken de twee elkaar weer gevonden te hebben. Op social media gingen namelijk beelden rond van Norris en Corceiro die in Portugal aanwezig waren bij de voetbalwedstrijd Sporting Lissabon - Arsenal in de Champions League. De twee waren te vinden in een skybox van de Portugese voetbalclub. 

 

Norris heeft meer vrije tijd

Norris moest normaliter zich voorbereiden op de races in Bahrein en Saoedi-Arabië, maar kreeg er onverwachts wat vrije tijd bij. Door de onrustige situatie in het Midden-Oosten, besloot de FIA om beide Grands Prix voorlopig te schrappen. De eerstvolgende race is op 3 mei als het Formule 1-circus in de Verenigde Staten belandt voor de Grand Prix van Miami. 

Het seizoen van Norris verloopt tot nu toe behoorlijk stroef, zeker als je het afzet tegen zijn status als regerend wereldkampioen. Na de eerste races van 2026 staat de McLaren-coureur rond de vijfde plaats in het kampioenschap met 25 punten. Daarmee zit hij duidelijk achter de koplopers van Mercedes en ook achter Ferrari. Daar waar de Brit nog geen podiumplek wist te bemachtigen, slaagde teamgenoot Oscar Piastri er wel in om een top 3-finish te pakken. 

 

  • Larry Perkins

    Posts: 64.185

    Blijft toch een supermooie jongedame. Steeds als ik haar foto zie denk ik wel, wat moet je met dat onvolwassen ventje... (maar mijn zegen hebben ze)

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 18:18
  • Pietje Bell

    Posts: 34.199

    Het ziet er niet naar uit dat ze nog een relatie hebben, maar gewoon hele goede vrienden zijn.
    Zij kwam zonder hem met een vriendin het stadion binnen. Is op beelden te zien.
    Na afloop heeft zij hem en zijn 3 vrienden wel meegenomen naar een restaurant waar ze gespot zijn en na afloop ging ieder een andere kant op. '
    Lando verblijft al enkele dagen in Comporta en speelt daar steeds golf.

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 18:30

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

