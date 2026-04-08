Lando Norris lijkt korte metten te hebben gemaakt over de geruchten rondom zijn liefdesleven. Vlak nadat de McLaren-coureur zijn relatie met Magui Corceiro beëindigd zou hebben, is de Brit gespot in het bijzijn van het Portugese model bij een Champions League-wedstrijd.

Nadat Norris in Abu Dhabi voor het eerst wereldkampioen was geworden in de Formule 1 en hij zijn grootste triomf nog met Corceiro samen vierde, gingen de geruchten rond dat de twee uit elkaar zouden zijn. Tijdens de opnames voor de eerste wintertest in Bahrein - waar alle F1-coureurs samen poseerden - werd een glimp opgevangen van Norris die in het bijzijn van Carlos Sainz vermeldde dat hij 'single' zou zijn.

Norris en Corceiro samen gespot

Maar inmiddels lijken de twee elkaar weer gevonden te hebben. Op social media gingen namelijk beelden rond van Norris en Corceiro die in Portugal aanwezig waren bij de voetbalwedstrijd Sporting Lissabon - Arsenal in de Champions League. De twee waren te vinden in een skybox van de Portugese voetbalclub.

Norris heeft meer vrije tijd

Norris moest normaliter zich voorbereiden op de races in Bahrein en Saoedi-Arabië, maar kreeg er onverwachts wat vrije tijd bij. Door de onrustige situatie in het Midden-Oosten, besloot de FIA om beide Grands Prix voorlopig te schrappen. De eerstvolgende race is op 3 mei als het Formule 1-circus in de Verenigde Staten belandt voor de Grand Prix van Miami.

Het seizoen van Norris verloopt tot nu toe behoorlijk stroef, zeker als je het afzet tegen zijn status als regerend wereldkampioen. Na de eerste races van 2026 staat de McLaren-coureur rond de vijfde plaats in het kampioenschap met 25 punten. Daarmee zit hij duidelijk achter de koplopers van Mercedes en ook achter Ferrari. Daar waar de Brit nog geen podiumplek wist te bemachtigen, slaagde teamgenoot Oscar Piastri er wel in om een top 3-finish te pakken.