Argentinië maakt serieus werk van comeback op F1-kalender

Argentinië maakt serieus werk van comeback op F1-kalender

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gestegen in Argentinië. Dat komt vanzelfsprekend door de deelname van Franco Colapinto, en de kans is zelfs aanwezig dat hij mag gaan dromen van een thuisrace. Een Argentijnse delegatie zal volgende maand afreizen naar Miami om met de Formule 1-top te praten.

Er is zeer veel interesse in het organiseren van een Grand Prix. In de afgelopen jaren kwamen er verhalen naar buiten over mogelijke races in Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Rwanda, Nigeria en Marokko. Vooralsnog bleef het bij verhalen, maar de F1-kalender heeft wel een flinke metamorfose ondergaan. Zo zijn er stratencircuits in Las Vegas en Madrid bijgekomen, en staat ook Portugal volgend jaar weer op de kalender.

2 apr
3 apr

Wat is de situatie?

Nu is er dus ook verregaande interesse vanuit Argentinië. In de hoofdstad Buenos Aires wordt momenteel het Autodromo Oscar y Juan Galvez verbouwd. Het circuit hostte in het verleden de koningsklasse, en staat volgend jaar op de MotoGP-kalender. Nu gaan ze kijken of ze mogelijk de Formule 1 weer binnen kunnen halen.

Een delegatie van de lokale overheid van Buenos Aires en promotor Grupo OSD zal volgende maand afreizen naar de Grand Prix van Miami. Daar zullen ze in gesprek gaan met mensen van Liberty Media, de rechtenhouder van de Formule 1.

Hoe serieus zijn de plannen?

Lokale politicus Fabian Turnes legt aan Motorsport.com uit wat ze gaan bespreken: "We voldoen aan alle eisen die ze ons stellen, op alle fronten. Dat geldt voor de formele aspecten en de operationele kant, die we in samenwerking hebben uitgevoerd met onze adviesgroep Tilke, die specifiek werd aanbevolen door Liberty Media."

De plannen zijn ambitieus: "Onze eerste ontmoeting met hen vond vorig jaar plaats in Miami. Sindsdien hebben we een aanzienlijke vooruitgang geboekt en het is belangrijk dat we de stappen die we hebben toegezegd ook daadwerkelijk hebben gezet. We kunnen nu iets concreets laten zien: het circuit is aanbouw. Het is niet langer een ambitie, integendeel."

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.908

    Ik hoop op 'n straten-circuit.....daar hebben we er nog niet genoeg van.

    • + 2
    • 3 apr 2026 - 15:33
    • Joeppp

      Posts: 8.490

      Ja, en dan het liefst in Patagonie wnt we hebben ook nog geen zandbak races.

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 16:03
  • The Wolf

    Posts: 545

    Mooi. Heel mooi.
    Waar gaat het over?

    • + 2
    • 3 apr 2026 - 15:52
    • f(1)orum

      Posts: 9.915

      Volgens mij gaat het over de Falklands?

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 16:39
    • 919

      Posts: 4.193

      Ze zoeken een mooie Argentijnse voor op de F1 scheurkalender. 🤩

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 16:42
    • Pietje Bell

      Posts: 34.118

      Hij schijnt ze bij bosjes te verslijten. De laatste weken schijnt hij iets
      met deze 25-jarige Argentijns/Amerikaanse actrice en zangeres te hebben, ene Maia Reficco.
      Is perfect voor een scheurkalender.

      i.ibb.co/QFdCsXrM/(...)26-04-03-170930.png

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 17:16
    • 919

      Posts: 4.193

      Ik zeg 'Mei'

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 17:49
    • Larry Perkins

      Posts: 64.072

      Als het om een Argentijnse gaat dan denk ik als eerste aan tennisster Gabriela Sabatini in haar topjaren...

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 18:54
    • Pietje Bell

      Posts: 34.118

      Knappe vouw nog altijd zeg! Ze is helaas erg jong gestopt met tennissen.

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 19:11
  • da_bartman

    Posts: 6.542

    Dan mogen ze wel extra vaart kaken. Ik mag toch aannemen dat Colapinto niet nog heel erg lang in de F1'zal rijden

    • + 0
    • 3 apr 2026 - 22:56

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

