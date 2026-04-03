De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gestegen in Argentinië. Dat komt vanzelfsprekend door de deelname van Franco Colapinto, en de kans is zelfs aanwezig dat hij mag gaan dromen van een thuisrace. Een Argentijnse delegatie zal volgende maand afreizen naar Miami om met de Formule 1-top te praten.

Er is zeer veel interesse in het organiseren van een Grand Prix. In de afgelopen jaren kwamen er verhalen naar buiten over mogelijke races in Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Rwanda, Nigeria en Marokko. Vooralsnog bleef het bij verhalen, maar de F1-kalender heeft wel een flinke metamorfose ondergaan. Zo zijn er stratencircuits in Las Vegas en Madrid bijgekomen, en staat ook Portugal volgend jaar weer op de kalender.

Wat is de situatie?

Nu is er dus ook verregaande interesse vanuit Argentinië. In de hoofdstad Buenos Aires wordt momenteel het Autodromo Oscar y Juan Galvez verbouwd. Het circuit hostte in het verleden de koningsklasse, en staat volgend jaar op de MotoGP-kalender. Nu gaan ze kijken of ze mogelijk de Formule 1 weer binnen kunnen halen.

Een delegatie van de lokale overheid van Buenos Aires en promotor Grupo OSD zal volgende maand afreizen naar de Grand Prix van Miami. Daar zullen ze in gesprek gaan met mensen van Liberty Media, de rechtenhouder van de Formule 1.

Hoe serieus zijn de plannen?

Lokale politicus Fabian Turnes legt aan Motorsport.com uit wat ze gaan bespreken: "We voldoen aan alle eisen die ze ons stellen, op alle fronten. Dat geldt voor de formele aspecten en de operationele kant, die we in samenwerking hebben uitgevoerd met onze adviesgroep Tilke, die specifiek werd aanbevolen door Liberty Media."

De plannen zijn ambitieus: "Onze eerste ontmoeting met hen vond vorig jaar plaats in Miami. Sindsdien hebben we een aanzienlijke vooruitgang geboekt en het is belangrijk dat we de stappen die we hebben toegezegd ook daadwerkelijk hebben gezet. We kunnen nu iets concreets laten zien: het circuit is aanbouw. Het is niet langer een ambitie, integendeel."