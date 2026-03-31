Max Verstappen maakte er afgelopen weekend geen geheim van: hij denkt serieus na over stoppen met de Formule 1. Hij hekelt de nieuwe regels en hij stelde dat hij er geen lol meer uithaalt. Veel fans kunnen zich vinden in de kritiek van Verstappen, en online stellen veel mensen dat ze niet meer kijken. Een mogelijk F1-pensioen van Verstappen kan ook grote gevolgen hebben voor Viaplay.

De streamingdienst Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland, en daar betalen ze veel geld voor. Ze verlengden enkele jaren geleden hun overeenkomst met de FOM, en volgens TotaalTV betaalt Viaplay jaarlijks ongeveer 50 miljoen euro om de Formule 1 te mogen uitzenden. De deelname van Verstappen is dan ook belangrijk, want hij is de grote publiekstrekker.

Wat betekent een F1-pensioen van Verstappen voor Viaplay?

Een mogelijk pensioen van Verstappen kan Viaplay dan ook in grote problemen gaan brengen. Als hij besluit uit de Formule 1 te stappen, dan zullen veel fans en abonnees van Viaplay waarschijnlijk afhaken. De streamingdienst heeft ook de uitzendrechten van het Engelse voetbal en de PDC-toernooien darts in handen, maar de Formule 1 blijft dé grote publiekstrekker. Volgens TotaalTV is het zelfs een publiek geheim dat de Formule 1 het enige bestaansrecht voor Viaplay in Nederland is.

Partner van Verstappen

Een vertrek van Verstappen kan dus heel kostbaar zijn voor Viaplay. De streamingdienst is daarnaast ook een partner van Verstappen, en hun logo prijkt bijvoorbeeld op Verstappens helm en op zijn pet. Daarnaast verschijnt hij regelmatig op speciale evenementen van Viaplay, zo zal hij bijvoorbeeld binnenkort met Viaplay het theater ingaan. Daarnaast zijn er bij Viaplay speciale documentaires over Verstappen te zien.

Vormt de Nürburgring een reddingsboei?

Viaplay zond recent wel Verstappens avontuur op de Nürburgring uit, maar ook dit zal geen vetpot zijn voor de streamingdienst. De races van Verstappen in de NLS zijn immers ook gratis te volgen via livestreams op YouTube. Mocht Verstappen besluiten over te stappen naar bijvoorbeeld het WEC, dan heeft Viaplay ook een probleem, want ze hebben hier niet de uitzendrechten van in handen.

Verstappens toekomst in de Formule 1 is dus niet alleen een zorg voor de sport zelf, maar ook voor Viaplay. De toekomst blijft voorlopig dan ook flink onzeker.