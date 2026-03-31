F1-pensioen Verstappen kan grote gevolgen hebben voor Viaplay

Max Verstappen maakte er afgelopen weekend geen geheim van: hij denkt serieus na over stoppen met de Formule 1. Hij hekelt de nieuwe regels en hij stelde dat hij er geen lol meer uithaalt. Veel fans kunnen zich vinden in de kritiek van Verstappen, en online stellen veel mensen dat ze niet meer kijken. Een mogelijk F1-pensioen van Verstappen kan ook grote gevolgen hebben voor Viaplay.

De streamingdienst Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland, en daar betalen ze veel geld voor. Ze verlengden enkele jaren geleden hun overeenkomst met de FOM, en volgens TotaalTV betaalt Viaplay jaarlijks ongeveer 50 miljoen euro om de Formule 1 te mogen uitzenden. De deelname van Verstappen is dan ook belangrijk, want hij is de grote publiekstrekker.

Wat betekent een F1-pensioen van Verstappen voor Viaplay?

Een mogelijk pensioen van Verstappen kan Viaplay dan ook in grote problemen gaan brengen. Als hij besluit uit de Formule 1 te stappen, dan zullen veel fans en abonnees van Viaplay waarschijnlijk afhaken. De streamingdienst heeft ook de uitzendrechten van het Engelse voetbal en de PDC-toernooien darts in handen, maar de Formule 1 blijft dé grote publiekstrekker. Volgens TotaalTV is het zelfs een publiek geheim dat de Formule 1 het enige bestaansrecht voor Viaplay in Nederland is.

Partner van Verstappen

Een vertrek van Verstappen kan dus heel kostbaar zijn voor Viaplay. De streamingdienst is daarnaast ook een partner van Verstappen, en hun logo prijkt bijvoorbeeld op Verstappens helm en op zijn pet. Daarnaast verschijnt hij regelmatig op speciale evenementen van Viaplay, zo zal hij bijvoorbeeld binnenkort met Viaplay het theater ingaan. Daarnaast zijn er bij Viaplay speciale documentaires over Verstappen te zien.

Vormt de Nürburgring een reddingsboei?

Viaplay zond recent wel Verstappens avontuur op de Nürburgring uit, maar ook dit zal geen vetpot zijn voor de streamingdienst. De races van Verstappen in de NLS zijn immers ook gratis te volgen via livestreams op YouTube. Mocht Verstappen besluiten over te stappen naar bijvoorbeeld het WEC, dan heeft Viaplay ook een probleem, want ze hebben hier niet de uitzendrechten van in handen.

Verstappens toekomst in de Formule 1 is dus niet alleen een zorg voor de sport zelf, maar ook voor Viaplay. De toekomst blijft voorlopig dan ook flink onzeker.

  • The Wolf

    Posts: 488

    dan gaat viaplay via-de-plee

    • + 4
    • 31 maa 2026 - 11:24
    • Golf-GTI

      Posts: 1.684

      Wat een 💩 opmerking 😂

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 11:54
    • Larry Perkins

      Posts: 63.912

      Fiascoplee

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 12:26
    • 919

      Posts: 4.138

      Sja, als heel Europa op Scandinavië en Benelux na je het land uit heeft geschopt heb je nog maar 1 paard om op te wedden, als dat paard er dan mee stopt is het weg met de inkomsten.

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 12:33
  • Cicero

    Posts: 1.636

    Dat is wel het positieve nieuws in elk geval

    • + 3
    • 31 maa 2026 - 11:28
  • OrangeArrows

    Posts: 3.371

    Inflatie ook gestegen sinds Max dreigt te vertrekken.

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 11:28
  • VES

    Posts: 1.722

    Is er al een wed kantoor waar je kan inzetten op, of Max WEL of NIET stopt met Formule 1
    Ik durf mijn pensioen er namelijk wel op in te zetten dat hij NIET gaat stoppen.

    • + 1
    • 31 maa 2026 - 11:29
    • f(1)orum

      Posts: 9.856

      Hopelijk bestaat tegen die tijd AOW nog.

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 11:30
    • Hagueian

      Posts: 8.666

      Bij Polymarket zal dat wel kunnen maar dat is illegaal in Nederland.

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 11:55
    • da_bartman

      Posts: 6.522

      "Ik durf mijn pensioen er namelijk wel op in te zetten dat hij NIET gaat stoppen."
      Ik ben wel benieuwd waarom je daar zo zeker van bent. Ikzelf kan namelijk geen enkel argument bedenken.

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 12:03
    • gridiron

      Posts: 3.312

      Even bellen met Johnny Herbert

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 12:12
    • f(1)orum

      Posts: 9.856

      Het enige argument wat ik kan bedenken is dat men in 2027 de regels en dus de PU's dusdanig wijzigt dat de coureur weer (meer) het verschil kan maken en niet de batterij en dat zie ik niet zo snel gebeuren. Misschien verschuift de ratio naar 65/35, maar ik betwijfel of dat voldoende zal zijn om als coureur weer net dat stukje extra bepalend te kunnen zijn en om weer dat beetje plezier te krijgen om op de limieten van bochten e.d. te kunnen rijden.

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 12:14
    • da_bartman

      Posts: 6.522

      Andere mogelijkheid zou kunnen zijn: Herintroduceren van de MGU-H: van de MGU-H een standaard onderdeel maken. Net als bij de ECU, deze laten fabriceren door een partij (McLaren). En deze ter inbouw beschikbaar stellen aan alle motoren fabrikanten.

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 12:27
    • f(1)orum

      Posts: 9.856

      Klopt, maar dat wil Audo sowieso toch niet, volgens mij. Bovendien bouw je een MGU-H niet zomaar in; dit heeft m.i. verregaande consequenties voor de bestaande PU architectuur (en kosten).

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 12:33
    • da_bartman

      Posts: 6.522

      .... en natuurlijk de oude verhoudingen tussen electro en ICE weer terugbrengen, maar dat is logisch

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 12:35
  • F1 bekijker

    Posts: 189

    Voor de meeste op Max gerichte media.

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 11:33
  • Joeppp

    Posts: 8.479

    Ik denk dat ze in Zandvoort staan te juichen dat ze al besloten hadden met de F1 te stoppen. Dat was weer gratis kaartjes aanbieden geworden via de Jumbo of bij een energiecontract om de boel vol te krijgen. Wat Viaplay betreft gun ik het niemand om zijn baan kwijt te raken, er zit gewoon een goed team wat alle races met veel enthousiasme brengt, alleen de prijzen zijn veel te hoog waardoor de gunfactor ontbreekt maar daar kunnen de mensen op de werkvloer niks aan doen. Ik kijk nu 2 jaar via F1 tv en dat is prima als je geen voor- en nabeschouwingen meer wil hebben.

    • + 1
    • 31 maa 2026 - 11:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.878

    Voordeel als Max en Viaplay ermee stoppen, de zogenaamde meelopers en succesfans gaan waarschijnlijk mee.
    Nadeel is dat als Viaplay toch blijft het abbo nog duurder wordt.....maar of dat 'n nadeel is??

    • + 3
    • 31 maa 2026 - 11:51
  • da_bartman

    Posts: 6.522

    Ik kan me niet voorstellen dat er nu al niet veel mensen hun abo opzeggen. Formule 1 is niet meer.

    • + 1
    • 31 maa 2026 - 12:07
    • JV

      Posts: 2.724

      Als er niets veranderd ben ik weg.
      Dit heeft niets met racen te maken.
      En ik kijk al sinds Max nog in de trompet van Jos zat.

      • + 2
      • 31 maa 2026 - 12:16
  • JV

    Posts: 2.724

    In Spanje keken in 2025 124000 mensen naar de gp van Japan.
    Dit jaar waren dat er 63000

    In Frankrijk 2025: 705000
    En in 2026 404000
    Door deze regels gaat niet alleen Viaplay failliet maar de hele F1.

    • + 2
    • 31 maa 2026 - 12:14

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

