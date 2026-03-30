Hardnekkige problemen kosten Hamilton podiumfinish

Hardnekkige problemen kosten Hamilton podiumfinish

Lewis Hamilton had minder vermogen dan zijn teamgenoot Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Japan. De zevenvoudig wereldkampioen is van mening dat dat zijn kans op het podium had gekost. Hamilton eindigde op de zesde plaats. 

Hamilton startte vanaf de zesde plek en wist zich naar de derde plek te rijden. Na de Safety Car kwam hij op de derde plek uit, maar hij verloor vermogen. Charles Leclerc, George Russell en Lando Norris staken de wereldkampioen voorbij en hij finishte uiteindelijk op de zesde plek. 

Meer over Lewis Hamilton Hamilton plaatst vraagtekens bij dominantie van Mercedes

Hamilton plaatst vraagtekens bij dominantie van Mercedes

28 maa
 Red Bull kan nog lachen en dolt met Hamilton

Red Bull kan nog lachen en dolt met Hamilton

27 maa

Hamilton is ontevreden over verloren vermogen 

Na afloop van de race was Hamilton ontevreden over zijn vermogen. "Ik had gewoon moeite met mijn vermogen tijdens de race. Om de een of andere reden was ik gewoon niet sterk genoeg," zei hij tegenover de internationale media. "Ik moest in de verdediging. Ik was de hele tijd aan het verdedigen. De jongens om me heen leken vandaag gewoon meer kracht te hebben."

Waar het probleem van Hamilton lag, weet hij nog niet, maar daar gaat hij de aankomende weken aan werken. "Dus ik moet proberen te begrijpen waarom dat zo is, of mijn motor het begaf of wat er precies aan de hand was. Dat moet ik begrijpen. Op de een of andere manier had Charles vandaag meer vermogen dan ik, in dezelfde auto. Dus ik moet uitzoeken hoe dat komt. Hij heeft het goed gedaan door derde te worden. Maar ja, vermogen ontbrak."

Hamilton geniet wel van Japan

Al met al is niet alles slecht aan het weekend in Japan. "Ik vind het geweldig om in Japan te zijn; ik heb over het algemeen genoten van het rijden. Het is alleen, zoals ik al zei, dat ik het gewoon nog niet helemaal begrijp. Ik had een hele goede periode waarin ik mijn banden goed beheerde, maar toen had ik gewoon niet meer het tempo om bij te blijven. En het is nooit leuk als je maar net aan een groep kunt blijven hangen. En zelfs met nieuwe banden lukte het me nog steeds niet."

Regenrace

Posts: 2.510

Het vermogen om hard te gaan wellicht?

  • 1
  • 30 maa 2026 - 09:16
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Japan 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 2.510

    Het vermogen om hard te gaan wellicht?

    • + 1
    • 30 maa 2026 - 09:16
  • Snelle Eddy

    Posts: 5.876

    Ik meen me te herinneren dat Leclerc in de eerste helft van de race ook problemen met deployment/power had, maar heb het (mede door die verrekte zomertijd) niet helemaal meer scherp.

    Japan sowieso niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Ineens McLaren weer voor Ferrari, niet mee kunnen doen voor de overwinning, maar toch ook erg knappe race van Leclerc die ondanks een slechte SC timing voor hem (maar hé, what else is new, get in line Georgieboy) een puike prestatie neerzet met een podium en een Mercedes achter zich houdt. Aan de andere kant reed Kimi erg makkelijk weg, die Mercedes in schone lucht gaat als de brandweer en Ferrari en anderen zullen van goede huize moeten komen om dat verschil te dichten in de huidige lente-stop.

    Het is toch wel duidelijk, gezien met name McLaren (Alpine en vooral Williams zijn nou niet bepaald een benchmark), dat het echt niet alleen de compressie is in die PU van Mercedes. Als ze zelf mogen bepalen hoe de energie in te zetten, daarmee bedoel ik dus niet onder druk van een ander, dan zijn ze simpelweg een klap sneller dan de rest.

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 09:22

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.566
  • Podiums 133
  • Grand Prix 234
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
