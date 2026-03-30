Lewis Hamilton had minder vermogen dan zijn teamgenoot Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Japan. De zevenvoudig wereldkampioen is van mening dat dat zijn kans op het podium had gekost. Hamilton eindigde op de zesde plaats.

Hamilton startte vanaf de zesde plek en wist zich naar de derde plek te rijden. Na de Safety Car kwam hij op de derde plek uit, maar hij verloor vermogen. Charles Leclerc, George Russell en Lando Norris staken de wereldkampioen voorbij en hij finishte uiteindelijk op de zesde plek.

Hamilton is ontevreden over verloren vermogen

Na afloop van de race was Hamilton ontevreden over zijn vermogen. "Ik had gewoon moeite met mijn vermogen tijdens de race. Om de een of andere reden was ik gewoon niet sterk genoeg," zei hij tegenover de internationale media. "Ik moest in de verdediging. Ik was de hele tijd aan het verdedigen. De jongens om me heen leken vandaag gewoon meer kracht te hebben."

Waar het probleem van Hamilton lag, weet hij nog niet, maar daar gaat hij de aankomende weken aan werken. "Dus ik moet proberen te begrijpen waarom dat zo is, of mijn motor het begaf of wat er precies aan de hand was. Dat moet ik begrijpen. Op de een of andere manier had Charles vandaag meer vermogen dan ik, in dezelfde auto. Dus ik moet uitzoeken hoe dat komt. Hij heeft het goed gedaan door derde te worden. Maar ja, vermogen ontbrak."

Hamilton geniet wel van Japan

Al met al is niet alles slecht aan het weekend in Japan. "Ik vind het geweldig om in Japan te zijn; ik heb over het algemeen genoten van het rijden. Het is alleen, zoals ik al zei, dat ik het gewoon nog niet helemaal begrijp. Ik had een hele goede periode waarin ik mijn banden goed beheerde, maar toen had ik gewoon niet meer het tempo om bij te blijven. En het is nooit leuk als je maar net aan een groep kunt blijven hangen. En zelfs met nieuwe banden lukte het me nog steeds niet."