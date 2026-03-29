Toto Wolff wil Kimi Antonelli in bescherming nemen voor de strijd om het wereldkampioenschap. De negentienjarige coureur staat momenteel eerste in het wereldkampioenschap en dat brengt heel wat druk met zich mee. Het is aan Wolff de taak om Antonelli hierbij te ondersteunen.

Antonelli is nog maar bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar heeft al twee overwinningen in de eerste drie races. Volgens Wolff is dat ongelofelijk en zelfs na een slechte start in Japan wist hij zich te herstellen en de race te winnen.

Antonelli is ongelofelijk bezig

Tegenover Sky Sports zegt Wolff erg blij te zijn met de Italiaan, maar ziet ook dat hij erg snel gegroeid is. "Het lijkt wel jaren geleden dat hij nog een kind was. Hij ontmoette James Allison, die dacht dat het een jongen was die zijn ouders had verloren en op zoek was naar iemand." Allison is de technisch directeur van Mercedes en die had niet verwacht dat Antonelli een onderdeel zou zijn van het Mercedes-team.

Antonelli heeft iets gepresteerd dat zijn teamgenoot George Russell nog nooit heeft gedaan. De Italiaan heeft twee keer achter elkaar een race gewonnen. "Het is ongelooflijk. Gisteren was hij 14 en vandaag is hij 19. Hij heeft twee races op rij gewonnen in de F1 en we zijn erg blij met de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. We moeten hem nu beschermen tegen mensen die het over wereldkampioenschappen hebben."

Antonelli staat op een sterke positie

Antonelli staat bovenaan het wereldkampioenschap met negen punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. Met 72 punten voert hij het wereldkampioenschap aan en dat is een enorme prestatie voor de jonge Italiaan. Hij had in zijn debuutseizoen pas in de zeventiende ronde meer dan 72 punten en nu heeft hij dit al behaald in maar drie weekenden. Hij heeft dit seizoen al twee overwinningen en drie podiums, terwijl hij er vorig seizoen geen won en drie keer op het podium eindigde.