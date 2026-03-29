Wolff wil Antonelli beschermen: "Hij was jaren geleden een kind"

Toto Wolff wil Kimi Antonelli in bescherming nemen voor de strijd om het wereldkampioenschap. De negentienjarige coureur staat momenteel eerste in het wereldkampioenschap en dat brengt heel wat druk met zich mee. Het is aan Wolff de taak om Antonelli hierbij te ondersteunen. 

Antonelli is nog maar bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar heeft al twee overwinningen in de eerste drie races. Volgens Wolff is dat ongelofelijk en zelfs na een slechte start in Japan wist hij zich te herstellen en de race te winnen. 

Antonelli is ongelofelijk bezig

Tegenover Sky Sports zegt Wolff erg blij te zijn met de Italiaan, maar ziet ook dat hij erg snel gegroeid is. "Het lijkt wel jaren geleden dat hij nog een kind was. Hij ontmoette James Allison, die dacht dat het een jongen was die zijn ouders had verloren en op zoek was naar iemand." Allison is de technisch directeur van Mercedes en die had niet verwacht dat Antonelli een onderdeel zou zijn van het Mercedes-team. 

Antonelli heeft iets gepresteerd dat zijn teamgenoot George Russell nog nooit heeft gedaan. De Italiaan heeft twee keer achter elkaar een race gewonnen. "Het is ongelooflijk. Gisteren was hij 14 en vandaag is hij 19. Hij heeft twee races op rij gewonnen in de F1 en we zijn erg blij met de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. We moeten hem nu beschermen tegen mensen die het over wereldkampioenschappen hebben."

Antonelli staat op een sterke positie

Antonelli staat bovenaan het wereldkampioenschap met negen punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. Met 72 punten voert hij het wereldkampioenschap aan en dat is een enorme prestatie voor de jonge Italiaan. Hij had in zijn debuutseizoen pas in de zeventiende ronde meer dan 72 punten en nu heeft hij dit al behaald in maar drie weekenden. Hij heeft dit seizoen al twee overwinningen en drie podiums, terwijl hij er vorig seizoen geen won en drie keer op het podium eindigde.

F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Japan 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Hagueian

    Posts: 8.633

    Ik moet er wel om lachen als ik dat ventje zie. Hij lijkt net 15 jaar en hij rijdt alsof hij als 10 mee loopt. Echt iemand die de gunfactor heeft en vele fans aan zich zal binden de komende jaren.

    + 5
    • 29 maa 2026 - 19:26
    • monzaron

      Posts: 870

      Ik doe niet mee aan dat gehoor, na de safety car ging hij flink in de fout, de auto was snel genoeg om alsnog de fout recht te zetten tegen de zwakkere tegenstanders.Mercedes wordt swingend kampioen dit jaar. En de regels die ingevoerd zijn, laat ik me daar maar stil ver houden. 2026 wordt een jaar om snel te vergeten ☺️

      + 4
      • 29 maa 2026 - 19:44
    • Distortion

      Posts: 1.545

      Ja best een leuk ventje en hij kan ook goed sturen. De gunfactor heeft ie ook inderdaad. Maar ja dat had Hamilton in 2007 ook :P

      + 2
      • 29 maa 2026 - 21:21
  • monzaron

    Posts: 870

    Antonelli, begint met a en eindigt met een i , samen maakt het ai, aangestuurd op afstand door Toto 😁

    + 1
    • 29 maa 2026 - 19:38
  • Williams_F1

    Posts: 1.400

    Ik ook.
    Meer dan 40 jaar geleden.

    + 1
    • 29 maa 2026 - 19:51
  • Skoda F1

    Posts: 611

    Jaren geleden toen Kimi nog een kind was te licht bevonden door Maurizio Arrivabene en na dat ze eindelijk weer eens een snelle Italiaans hadden opgeleid uit de Ferrari Academy gezet.. was dat verstandig? Nou Nee.. butt . 🎼 "We gonna do it anyway" 🎶' We gonna do it anyway 🎵 RPM

    + 3
    • 29 maa 2026 - 19:51
  • Larry Perkins

    Posts: 63.845

    "Het lijkt wel jaren geleden dat hij nog een kind was. Hij ontmoette James Allison, die dacht dat het een jongen was die zijn ouders had verloren en op zoek was naar iemand."

    Moeten we de rest van de anekdote zelf verzinnen?

    + 1
    • 29 maa 2026 - 20:06
    • Larry Perkins

      Posts: 63.845

      Heb er ook eentje.

      Komt een schrijvert bij de dokter...

      + 1
      • 29 maa 2026 - 20:07
  • De Vogel is Geland

    Posts: 804

    Dat geldt voor iedereen Toto

    + 0
    • 29 maa 2026 - 21:59

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

