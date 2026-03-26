Autosportfederatie FIA heeft vlak voor de start van het raceweekend in Japan een regelwijziging doorgevoerd. De FIA heeft zoals verwacht ingegrepen bij het energiemanagement voor de kwalificaties. Hiermee komen ze de coureurs tegemoet, en zorgen ze ervoor dat ook de zaterdagen weer spectaculair kunnen worden.

De nieuwe Formule 1-regels zorgden in de afgelopen weken voor de nodige opschudding in de paddock. De coureurs zijn soms meer bezig met het managen van hun energieniveau dan met racen, en Max Verstappen omschreef het al als een soort Mario Kart. Niet alleen in de races zorgde dit voor frustratie, maar ook in de kwalificatie liep het niet helemaal lekker. Hier gingen coureurs eerder van het gas, waardoor ze niet langer vol konden pushen richting het ultieme rondje.

Waarom is er ingegrepen?

Bij de FIA hebben ze dat ook door, en hebben ze ingegrepen zodat de coureurs weer voluit kunnen gaan. In een statement laat de autosportfederatie weten dat ze tot dit besluit zijn genomen na overleg met de teams en motorfabrikanten. Het gaat volgens hen om een kleine aanpassing aan de energiemanagement parameters voor de kwalificatie op het circuit van Suzuka.

Wat zijn de grote gevolgen van deze ingreep?

Concreet komt het erop neer dat de maximale laadcapaciteit in een rondje is verlaagd naar van 9 naar 8 megajoule. Het gevolg is wel dat de auto's hierdoor langzamer gaan in een kwalificatierondje, maar dat de coureurs wel minder bezig hoeven te zijn met energiebesparing.

FIA komt met een verklaring

Bij de FIA komen ze met een duidelijke verklaring voor deze ingreep: "Om ervoor te zorgen dat de beoogde balans tussen energieverbruik en coureursprestaties behouden blijft, is de maximale toegestane energieterugwinning voor de kwalificatie dit weekend verlaagd van 9 naar 8 megajoule. Deze aanpassing is gebaseerd op feedback die we hebben ontvangen van de coureurs en de teams, die het belang benadrukten van het behoud van de kwalificatie als een prestatiegerichte uitdaging."