FIA luistert naar coureurs en past F1-regels definitief aan

Autosportfederatie FIA heeft vlak voor de start van het raceweekend in Japan een regelwijziging doorgevoerd. De FIA heeft zoals verwacht ingegrepen bij het energiemanagement voor de kwalificaties. Hiermee komen ze de coureurs tegemoet, en zorgen ze ervoor dat ook de zaterdagen weer spectaculair kunnen worden.

De nieuwe Formule 1-regels zorgden in de afgelopen weken voor de nodige opschudding in de paddock. De coureurs zijn soms meer bezig met het managen van hun energieniveau dan met racen, en Max Verstappen omschreef het al als een soort Mario Kart. Niet alleen in de races zorgde dit voor frustratie, maar ook in de kwalificatie liep het niet helemaal lekker. Hier gingen coureurs eerder van het gas, waardoor ze niet langer vol konden pushen richting het ultieme rondje.

Waarom is er ingegrepen?

Bij de FIA hebben ze dat ook door, en hebben ze ingegrepen zodat de coureurs weer voluit kunnen gaan. In een statement laat de autosportfederatie weten dat ze tot dit besluit zijn genomen na overleg met de teams en motorfabrikanten. Het gaat volgens hen om een kleine aanpassing aan de energiemanagement parameters voor de kwalificatie op het circuit van Suzuka.

Wat zijn de grote gevolgen van deze ingreep?

Concreet komt het erop neer dat de maximale laadcapaciteit in een rondje is verlaagd naar van 9 naar 8 megajoule. Het gevolg is wel dat de auto's hierdoor langzamer gaan in een kwalificatierondje, maar dat de coureurs wel minder bezig hoeven te zijn met energiebesparing.

FIA komt met een verklaring

Bij de FIA komen ze met een duidelijke verklaring voor deze ingreep: "Om ervoor te zorgen dat de beoogde balans tussen energieverbruik en coureursprestaties behouden blijft, is de maximale toegestane energieterugwinning voor de kwalificatie dit weekend verlaagd van 9 naar 8 megajoule. Deze aanpassing is gebaseerd op feedback die we hebben ontvangen van de coureurs en de teams, die het belang benadrukten van het behoud van de kwalificatie als een prestatiegerichte uitdaging."

  • Skoda F1

    Posts: 595

    En Russell dan dat is toch ook een coureur?

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 09:23
    • Regenrace

      Posts: 2.486

      Ik weet niet wat die ermee te maken heeft maar het is wel weer treurigheid ten top.

      De FIA wil de poppenkast niet teveel een poppenkast laten lijken - want straks komt ook de Netflix generatie daarachter, en da's niet de bedoeling.
      Dit gaat natuurlijk wel ten koste van iets. Welbeschouwd hebben de gezamenlijke teams dus honderden miljoenen te veel uitgegeven door hun auto's sneller te maken dan ze eigenlijk op de baan kunnen laten zien. (Niet dat zij daar nu echt wakker van liggen; het zit nl allemaal in de prijs van uw tribunekaartje en tv-abonnement.)
      Top, man!

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 10:55
  • Pietje Bell

    Posts: 33.915

    Concreet komt het erop neer dat de maximale laadcapaciteit in een rondje

    is verlaagd naar van 9 naar 8 megajoule.


    Eerst was het ongeveer 50/50 . Hoe is de verhouding nu door deze wijziging?

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 09:26
    • OrangeArrows

      Posts: 3.364

      Dan heb je ook nog boost en overtake mode. Valt dat ook onder die 8 of 9MJ?

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 09:31
    • Pietje Bell

      Posts: 33.915

      Volgens mij worst daar ook de accu voor gebruikt, maar zeker weten doe ik het niet. Likt me niet dat dat van de ICE kan komen.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 09:34
    • f(1)orum

      Posts: 9.812

      Blijft 50/50

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 09:38
  • f(1)orum

    Posts: 9.812

    "en zorgen ze ervoor dat ook de zaterdagen weer spectaculair kunnen worden."
    .... ze gaan hierdoor nog langzamer.....; een kinderhand is snel gevuld?

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 09:26
    • koppie toe

      Posts: 5.208

      Snelheidsverschil zullen wij niet merken op tv.
      Het verschil maken in bochten is een zegen voor het racen.
      Kan dat verbruik en managen van de accu niet ook in de race vraag ik me dan af?

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 09:42
    • koppie toe

      Posts: 5.208

      Bedoel dan te vragen, waarom deze ingreep niet ook in de race?

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 09:44
    • Pietje Bell

      Posts: 33.915

      Omdat ze in de race die vele fake overtakes willen blijven zien
      waar de F1 liefhebbers zo van houden.

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 09:55
    • koppie toe

      Posts: 5.208

      Dat neppe zullen ze wel merken aan de hoeveelheid jaarabonnementen er stopgezet worden.
      Ook de nieuwe kijker zal dit vroeg of laat gaan vervelen lijkt me zo.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 09:58
    • f(1)orum

      Posts: 9.812

      Volgens mij wil de FIA de (verstorende) rol van accu management tijdens de kwalificatie beperken, om zodoende dit minder een verstorende factor te laten zijn in een rondje waar alles aankomt op het vinden van de maximale snelheid, terwijl dit in de race iets minder een rol speelt.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 10:00
    • The Wolf

      Posts: 432

      De TikTok generatie weet niet eens hoe een échte inhaalactie in F1 er uitziet zit ik me net te bedenken, DRS werd al in 2011 geïntroduceerd.. Snif arm tiktokkers, maar ze kunnen er wellicht wat filmpjes van terugvinden op hun favo platform

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 10:40
    • The Wolf

      Posts: 432

      ben zelfs niet van de TikTak generatie (BE kinderprogramma vanaf '81 voor degene die het niet weten), toen keek ik al sesamstraat

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 10:44
    • f(1)orum

      Posts: 9.812

      Tja, ik ben ook niet van de TikTak generatie, ben ik bang. Ik stam nog uit de TukTuk generatie; da's het eerste 'motor'voertuig wat ik me kon veroorloven.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 10:50
    • The Wolf

      Posts: 432

      wat gaaf, nooit gehad zo'n tuktuk, lachen zo'n ding... had wel een aantal oude Tuk's onder m'n matras, da's wat anders

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 10:52
    • The Wolf

      Posts: 432

      die heb ik bij oud papier aan de straat gezet, en zag even later door het raam dat @Ouw ze er tussenuit plukte

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 10:54
    • f(1)orum

      Posts: 9.812

      En toen jij zag dat @Ouw probeerde er snel doorheen te bladeren, maar dat dit niet lukt omdat alles 'vastgeplakt' zat, dacht jij toen: "Ah, nou heb ik je mooi tuk?"

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 10:59
    • The Wolf

      Posts: 432

      dat waren tuk koekjes die over de datum waren

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 11:00
    • The Wolf

      Posts: 432

      oh da's Tuc

      my bad..

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 11:00
  • OrangeArrows

    Posts: 3.364

    Probeer er technisch iets van te begrijpen, maar het is allemaal behoorlijk complex. Hoe verhoudt het aantal MJ wat opgewekt kan worden tot het aantal pk? De verdeling is toch nog 50% om 50%?

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 09:28
    • f(1)orum

      Posts: 9.812

      Blijft 50/50, maar coureurs hoeven nu minder rekening te houden met het maximaal opladen van de accu (op rechte stukken bijvoorbeeld). Dit betekent wel dat de overal snelheid minder wordt, daar je minder accu inhoud hebt welke je kunt gebruiken.

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 09:40
    • Pietje Bell

      Posts: 33.915

      Dan blijft het toch geen 50/50 als er minder lang van de accu gebruik kan worden gemaakt?

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 09:57
    • f(1)orum

      Posts: 9.812

      Ik denk het overall nog steeds wel, maar alleen tijdens de kwalificatie zal niet het maximaal potentieel van een accu gebruikt worden. Dus ik vermoed dat alleen tijdens dat ene snelle rondje de verhouding iets anders zal liggen. Maar dit is slecht giswerk, mijnerzijds.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 10:05
    • f(1)orum

      Posts: 9.812

      *slecht of *slechts; in dit geval kunnen beide woorden wss van toepassing zijn op mijn gedachtespinsel

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 10:12
    • F1jos

      Posts: 5.111

      MJ minder energie = een paar tienden langzamer, maar wél een rondje waarin coureurs minder hoeven te “rekenen” en meer kunnen pushen.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 10:40
  • shakedown

    Posts: 1.760

    Kom laten we het nog langzamer maken, zodat het spannender wordt?

    • + 1
    • 26 maa 2026 - 09:49
    • Pietje Bell

      Posts: 33.915

      Dat langzamer zien wij niet. Kijk jij liever naar fake racen zoals het op de zondag nog steeds blijft tijdens het inhalen??

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 09:59
    • shakedown

      Posts: 1.760

      Nee absoluut niet. Ik vind het echt dramatisch. Maar ik mijn ogen moeten ze echt alles vrijgeven rondom energie gebruik en recovery. Dan krijgen je daar ontwikkeling in en wordt het beter.

      Het beste is natuurlijk om een duidelijke differentie te maken. Formule e voor stroom, lmp prototype voor hybride. En F1 puur brandstof. Dan is het duidelijk voor iedereen.

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 10:10
    • Astfgl

      Posts: 988

      Dat is wel waar het op neerkomt. Super clipping wordt als een probleem ervaren? Kom, laten we energy harvesting beperken zodat er minder overall power is en de boel langzamer wordt, maar in ieder geval hebben we geen overduidelijke daling van de RPM meer aan het einde van het rechte stuk. Problem solved!

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 10:13

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

