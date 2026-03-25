De nieuwe Formule 1-regels hebben in de afgelopen weken voor de nodige onrust gezorgd. Max Verstappen was kritisch op de nieuwe regels en stelde dat het op een soort Mario Kart begint te lijken. Het lijkt erop dat er nu wel iets zal worden aangepast, en dat deze regelwijzigingen al in Miami kunnen worden ingevoerd.

De Formule 1-regels zijn voor dit jaar flink op de schop gegaan. De elektrische componenten in de krachtbronnen spelen een veel grotere rol dan in de voorgaande jaren. Tijdens de eerste twee raceweekenden werd duidelijk dat niet iedereen fan is van de regels. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen haalde keihard uit, en stelde dat het weinig met racen te maken had, dat het een soort Formule E op steroïden is en dat het door de grote rol van de batterijen een soort Mario Kart begint te worden.

Teambazen zijn het eens

Volgens The Race zijn alle elf teambazen het eens geworden over een opvallende regelwijziging. In de races zorgen de nieuwe regels voor veel inhaalacties, al komt dit vooral door de batterij-inhoud, maar in de kwalificatie is de actie juist afgenomen. Coureurs kunnen immers niet meer volgas gaan en ze verliezen veel snelheid op de rechte stukken.

The Race stelt dan ook dat er een regelwijziging zal worden doorgevoerd die ervoor zorgt dat het spektakel in de kwalificatie weer gaat toenemen. Het is de hoop dat ze deze wijziging kunnen doorvoeren in de break na de Japanse Grand Prix van dit weekend. Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië is er immers een gat van bijna een maand ontstaan, waardoor het F1-circus pas begin mei weer losbarst in Miami.

Wat moet er veranderen?

Na de Chinese Grand Prix zou er een meeting hebben plaatsgevonden tussen de teambazen en de FIA om deze problemen te bespreken. Er zou brede steun zijn voor een regelwijziging. Hoe ze dit precies gaan aanpakken, is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk wordt er een verandering doorgevoerd aan de batterijen, om ervoor te zorgen dat de coureurs geen energie meer hoeven te sparen tijdens een kwalificatierondje. Het doel is in ieder geval om ervoor te zorgen dat de coureurs weer vol kunnen pushen tijdens de snelle rondjes op de zaterdag.