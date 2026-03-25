'FIA grijpt in en gaat veelbesproken F1-regels aanpassen'

De nieuwe Formule 1-regels hebben in de afgelopen weken voor de nodige onrust gezorgd. Max Verstappen was kritisch op de nieuwe regels en stelde dat het op een soort Mario Kart begint te lijken. Het lijkt erop dat er nu wel iets zal worden aangepast, en dat deze regelwijzigingen al in Miami kunnen worden ingevoerd.

De Formule 1-regels zijn voor dit jaar flink op de schop gegaan. De elektrische componenten in de krachtbronnen spelen een veel grotere rol dan in de voorgaande jaren. Tijdens de eerste twee raceweekenden werd duidelijk dat niet iedereen fan is van de regels. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen haalde keihard uit, en stelde dat het weinig met racen te maken had, dat het een soort Formule E op steroïden is en dat het door de grote rol van de batterijen een soort Mario Kart begint te worden.

Teambazen zijn het eens

Volgens The Race zijn alle elf teambazen het eens geworden over een opvallende regelwijziging. In de races zorgen de nieuwe regels voor veel inhaalacties, al komt dit vooral door de batterij-inhoud, maar in de kwalificatie is de actie juist afgenomen. Coureurs kunnen immers niet meer volgas gaan en ze verliezen veel snelheid op de rechte stukken.

The Race stelt dan ook dat er een regelwijziging zal worden doorgevoerd die ervoor zorgt dat het spektakel in de kwalificatie weer gaat toenemen. Het is de hoop dat ze deze wijziging kunnen doorvoeren in de break na de Japanse Grand Prix van dit weekend. Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië is er immers een gat van bijna een maand ontstaan, waardoor het F1-circus pas begin mei weer losbarst in Miami.

Wat moet er veranderen?

Na de Chinese Grand Prix zou er een meeting hebben plaatsgevonden tussen de teambazen en de FIA om deze problemen te bespreken. Er zou brede steun zijn voor een regelwijziging. Hoe ze dit precies gaan aanpakken, is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk wordt er een verandering doorgevoerd aan de batterijen, om ervoor te zorgen dat de coureurs geen energie meer hoeven te sparen tijdens een kwalificatierondje. Het doel is in ieder geval om ervoor te zorgen dat de coureurs weer vol kunnen pushen tijdens de snelle rondjes op de zaterdag.

F1 Nieuws

Reacties (6)

Login om te reageren
  • AirJan

    Posts: 1.407

    Mooi, nu nog een wijziging waardoor ze ook op zondag volle bak kunnen pushen, dan begint het toch nog een beetje op F1 te lijken (moeten ze alleen nog iets met dat stofzuigergeluid doen).

    + 4
    • 25 maa 2026 - 15:27
    • misstappen

      Posts: 3.501

      dat stofzuigergeluid is er al sinds de V-10 en V-12's verdwenen.. ( V-8 kon nog nog net)

      + 0
      • 25 maa 2026 - 15:31
    • 919

      Posts: 4.081

      We hebben nu toch versterkt gejuich geluid? Maakt een sfeertje hoor.

      + 1
      • 25 maa 2026 - 15:35
    • Sander

      Posts: 1.643

      En weggedraaid boe-geroep maakt het ook een stuk gezelliger.

      + 0
      • 25 maa 2026 - 16:16
  • Pleen

    Posts: 865

    Mooi, met dank aan o.a. Max die durft te zeggen wat hij denkt. Als de elektrificatie slechts 10% invloed heeft op het racen, dan kan ik daarmee leven. Ik wil de echte racers zo hard mogelijk door de bocht zien gaan ipv te liften en te coasten.

    + 4
    • 25 maa 2026 - 15:54
    • SEN1

      Posts: 2.758

      Voor mijn gevoel zijn 50 of 80% van de inhaalacties dit seizoen te danken aan de batterij.

      + 0
      • 25 maa 2026 - 16:18

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

