Juan Pablo Montoya is zeer lovend over Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen lijkt zijn vorm weer compleet terug te hebben gevonden en daar is Montoya erg trots op. Hamilton kan weer vechten met zijn teamgenoot Charles Leclerc en heeft zijn eerste podium van het seizoen al behaald.

De zevenvoudig wereldkampioen staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 33 punten. Dat zijn er achttien minder dan de leider in het kampioenschap en voormalig teamgenoot George Russell. Hamilton komt momenteel een puntje te kort op Charles Leclerc.

Montoya geniet van Hamilton

Montoya geniet van de Britse racelegende. "Als je aanvalt en sneller bent, kun je de ander dwingen energie te verbruiken waar dat niet nodig is", vertelt hij in zijn podcast MontoyAS. "Ferrari is beter, en aangezien het een nieuwe set regels is, moesten ze helemaal opnieuw beginnen. Omdat ze wisten welke problemen Lewis in het verleden had, gingen ze dat verbeteren om het makkelijker te maken om mee te rijden, meer ontspannen, en daar zie je het verschil."

Volgens Montoya is het erg goed hoe Hamilton met zijn teamgenoot Leclerc vecht. "Lewis doet het goed, want kijk eens hoe hij met Charles vecht. Normaal gesproken gaat Charles beter om met de banden en haalt hij Lewis uiteindelijk in tijdens de lange runs. Dit keer was dat niet het geval; dit keer was het andersom: Charles had het het zwaarst."

Hamilton is blij met zijn huidige prestaties

Zelf was de Brit ook van mening dat hij weer terug is en hij bevestigde dat hij goed in zijn vel zit tegenover de internationale media. "Ik voel me zeker weer op mijn best, zowel mentaal als fysiek." De Brit heeft zijn allereerste podium sinds de Grand Prix van Las Vegas in 2024 gehaald. 2025 was het allereerste jaar waarin dit niet lukte voor de Brit in zijn Formule 1-carrière.