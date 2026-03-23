user icon
icon

Oud-coureur lyrisch over Hamilton: "Kijk eens!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Oud-coureur lyrisch over Hamilton: "Kijk eens!"

Juan Pablo Montoya is zeer lovend over Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen lijkt zijn vorm weer compleet terug te hebben gevonden en daar is Montoya erg trots op. Hamilton kan weer vechten met zijn teamgenoot Charles Leclerc en heeft zijn eerste podium van het seizoen al behaald. 

De zevenvoudig wereldkampioen staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 33 punten. Dat zijn er achttien minder dan de leider in het kampioenschap en voormalig teamgenoot George Russell. Hamilton komt momenteel een puntje te kort op Charles Leclerc. 

Meer over Lewis Hamilton Norris reageert veelzeggend op bijzondere bewering van Hamilton

Norris reageert veelzeggend op bijzondere bewering van Hamilton

14 maa
 Ferrari door de mangel gehaald: "Hebben een overwinning weggegooid"

Ferrari door de mangel gehaald: "Hebben een overwinning weggegooid"

22 maa

Montoya geniet van Hamilton

Montoya geniet van de Britse racelegende. "Als je aanvalt en sneller bent, kun je de ander dwingen energie te verbruiken waar dat niet nodig is", vertelt hij in zijn podcast MontoyAS. "Ferrari is beter, en aangezien het een nieuwe set regels is, moesten ze helemaal opnieuw beginnen. Omdat ze wisten welke problemen Lewis in het verleden had, gingen ze dat verbeteren om het makkelijker te maken om mee te rijden, meer ontspannen, en daar zie je het verschil."

Volgens Montoya is het erg goed hoe Hamilton met zijn teamgenoot Leclerc vecht. "Lewis doet het goed, want kijk eens hoe hij met Charles vecht. Normaal gesproken gaat Charles beter om met de banden en haalt hij Lewis uiteindelijk in tijdens de lange runs. Dit keer was dat niet het geval; dit keer was het andersom: Charles had het het zwaarst."

Hamilton is blij met zijn huidige prestaties

Zelf was de Brit ook van mening dat hij weer terug is en hij bevestigde dat hij goed in zijn vel zit tegenover de internationale media. "Ik voel me zeker weer op mijn best, zowel mentaal als fysiek." De Brit heeft zijn allereerste podium sinds de Grand Prix van Las Vegas in 2024 gehaald. 2025 was het allereerste jaar waarin dit niet lukte voor de Brit in zijn Formule 1-carrière.

Skoda F1

Posts: 578

Ja kijk eens! Nog maar 25sec van de leiders..

  • 1
  • 23 maa 2026 - 13:33
F1 Nieuws Lewis Hamilton Juan Pablo Montoya Ferrari

Reacties (1)

Login om te reageren
  Skoda F1

    Posts: 578

    Ja kijk eens! Nog maar 25sec van de leiders..

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 13:33

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.566
  • Podiums 133
  • Grand Prix 234
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar