Lewis Hamilton is weer terug op zijn oude niveau, zo zegt hij zelf. De Brit behaalde afgelopen weekend voor het eerst een podium sinds 2024 en dat heeft hem heel erg gemotiveerd om verder te gaan. De zevenvoudig wereldkampioen denkt wel dat er nog altijd wat verbetering is.

Vorig seizoen reed Hamilton zijn beste Grand Prix in China. De Brit behaalde zijn eerste 'zege' met Ferrari, namelijk in de sprintrace. Vanaf toen ging het gehele seizoen alleen maar bergafwaarts. Hamilton behaalde geen enkel podium en dat leverde een negatieve statistiek op; dit was namelijk het eerste seizoen zonder podium uit zijn F1-carrière.

Hamilton is weer terug

Na afloop van de Grand Prix van China liet Hamilton weten enorm blij te zijn met zijn podiumplek."Ik begon aan deze reis en deze droom om naar Ferrari te gaan en met hen op de hoogste trede te staan, en dit podium heeft langer geduurd dan ik had gehoopt", vertelde de zevenvoudig wereldkampioen aan de aanwezige media. Het is een verademing voor Hamilton na een matig seizoen in 2025. "Na een moeilijk seizoen vorig jaar ben ik er enorm trots op dat ik deel kan uitmaken van de ontwikkeling en het team. Het is een voorrecht om onderdeel te zijn van dit merk. Ze hebben ons een zeer solide auto gegeven."

Hamilton voelt zich opnieuw weer op zijn best. De zevenvoudig wereldkampioen is jaren dominant geweest in de koningsklasse van de autosport. "Ik voel me zeker weer op mijn best, zowel mentaal als fysiek." Hamilton trainde, aldus zichzelf, enorm hard afgelopen winter en dat heeft tot nu toe erg geholpen. "De trainingen deze winter waren de zwaarste en meest intensieve die ik ooit heb gehad, en dat hangt waarschijnlijk samen met het ouder worden."

Leeftijd speelt een rol

De zevenvoudig wereldkampioen merkt wel dat hij last krijgt van zijn leeftijd, maar hij weet dat tot nu toe te omzeilen. "Het duurt langer om te herstellen. Maar ik heb nieuwe tools weten samen te brengen. Ik werk met een geweldige trainer met wie ik eerder heb samengewerkt; sinds eerste kerstdag zijn we intensief bezig. Daarnaast helpt de tijd in de fabriek en de samenwerking met een nieuwe engineer enorm. De sfeer binnen het team is uitstekend."

Vorig seizoen was het eerste jaar van Hamilton en het Britse icoon had daardoor geen tot weinig invloed op de wagen. Dit seizoen is dat stukken meer en dat helpt hem enorm. "Ik denk dat er nog meer in zit. Ik kan nog meer performance uit deze auto halen. Ik leer de auto nog steeds beter kennen, vooral als het gaat om deployment en dergelijke. En achter de schermen ben ik aan het einde van vorig jaar samen met de engineers dieper ingegaan op wat ik van de auto verwachtte - vooral zaken waar ik toen nog geen invloed op had."