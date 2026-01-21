Audi heeft tijdens de presentatie van zijn allereerste Formule 1-bolide meteen grote ambities uitgesproken. Het Duitse fabrieksteam wil zich niet beperken tot een voorzichtige entree in de koningsklasse van de autosport, maar heeft een duidelijk einddoel voor ogen: wereldkampioen worden in 2030. Daarvoor zal Audi echter eerst een lange en complexe weg moeten bewandelen.

Het seizoen van 2026 markeert het officiële debuut van Audi in de Formule 1. Het team, dat tot vorig jaar nog als Sauber actief was, begint aan een volledig nieuw hoofdstuk met Nico Hülkenberg en jongeling Gabriel Bortoleto als rijdersduo.

Audi wil wereldkampioen worden in 2030

Het doel van Audi wordt uitgelegd in het persbericht waarmee Audi zijn eerste livery presenteerde: "Ons doel is om in 2030 kampioenschappen te winnen. We hebben een gestructureerd plan voor een weloverwogen opmars. Onze reis begint als Challenger, waarin we onze processen opzetten en vechten voor punten. Vervolgens groeien we door naar Competitor, waarbij we onze sterke punten consolideren en structureel meedoen om podiumplaatsen. De volgende fase is die van Champion, door een hechte, winnende formatie te worden."

Bortoleto geniet van Audi-doel

"Hopelijk bereiken we dat al vóór 2030. Maar we hebben ook gezien dat andere teams die zijn ingestapt daar jarenlang over hebben gedaan. Het wordt absoluut geen makkelijke opgave. Zo bouwen we onze eigen krachtbron. We stappen dus niet alleen in als autofabrikant, we bouwen echt alles vanaf nul. Dat maakt het zeker niet eenvoudig, er ligt enorm veel werk voor ons."

Hoe zit het doel in elkaar?

Mattia Binotto heeft het doel van Audi aan de internationale media uitgelegd: "We hebben 2030 als einddoel en moeten daarom mijlpalen bepalen, tussenstations op onze klim naar de top van de berg. We hebben intern besproken wat het doel voor 2026 moet zijn. Moet dat een klassering in het kampioenschap zijn, een bepaald aantal punten, of simpelweg meer punten dan in 2025 – wetende dat we met een compleet nieuw team, een nieuwe power unit en nieuwe reglementen beginnen?"

"Uiteindelijk hebben we een andere keuze gemaakt. Voor ons is het belangrijkste doel in 2026 om een serieuze concurrent te worden. Dat gaat over gedrag en perceptie. Ik zou het geweldig vinden als andere teams ons aan het einde van het seizoen zien en ervaren als een sterke concurrent voor de toekomst."