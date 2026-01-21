user icon
Audi spreekt ambitie uit in F1-debuut: "Wereldkampioen worden in 2030"

Audi spreekt ambitie uit in F1-debuut: "Wereldkampioen worden in 2030"

Audi heeft tijdens de presentatie van zijn allereerste Formule 1-bolide meteen grote ambities uitgesproken. Het Duitse fabrieksteam wil zich niet beperken tot een voorzichtige entree in de koningsklasse van de autosport, maar heeft een duidelijk einddoel voor ogen: wereldkampioen worden in 2030. Daarvoor zal Audi echter eerst een lange en complexe weg moeten bewandelen.

Het seizoen van 2026 markeert het officiële debuut van Audi in de Formule 1. Het team, dat tot vorig jaar nog als Sauber actief was, begint aan een volledig nieuw hoofdstuk met Nico Hülkenberg en jongeling Gabriel Bortoleto als rijdersduo.

Audi wil wereldkampioen worden in 2030

Het doel van Audi wordt uitgelegd in het persbericht waarmee Audi zijn eerste livery presenteerde: "Ons doel is om in 2030 kampioenschappen te winnen. We hebben een gestructureerd plan voor een weloverwogen opmars. Onze reis begint als Challenger, waarin we onze processen opzetten en vechten voor punten. Vervolgens groeien we door naar Competitor, waarbij we onze sterke punten consolideren en structureel meedoen om podiumplaatsen. De volgende fase is die van Champion, door een hechte, winnende formatie te worden."

Bortoleto geniet van Audi-doel

"Hopelijk bereiken we dat al vóór 2030. Maar we hebben ook gezien dat andere teams die zijn ingestapt daar jarenlang over hebben gedaan. Het wordt absoluut geen makkelijke opgave. Zo bouwen we onze eigen krachtbron. We stappen dus niet alleen in als autofabrikant, we bouwen echt alles vanaf nul. Dat maakt het zeker niet eenvoudig, er ligt enorm veel werk voor ons."

Hoe zit het doel in elkaar?

Mattia Binotto heeft het doel van Audi aan de internationale media uitgelegd: "We hebben 2030 als einddoel en moeten daarom mijlpalen bepalen, tussenstations op onze klim naar de top van de berg. We hebben intern besproken wat het doel voor 2026 moet zijn. Moet dat een klassering in het kampioenschap zijn, een bepaald aantal punten, of simpelweg meer punten dan in 2025 – wetende dat we met een compleet nieuw team, een nieuwe power unit en nieuwe reglementen beginnen?"

"Uiteindelijk hebben we een andere keuze gemaakt. Voor ons is het belangrijkste doel in 2026 om een serieuze concurrent te worden. Dat gaat over gedrag en perceptie. Ik zou het geweldig vinden als andere teams ons aan het einde van het seizoen zien en ervaren als een sterke concurrent voor de toekomst."

Gabriel Bortoleto Audi

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

