Audi is net als veel andere teams van mening dat Mercedes en Red Bull mazen in de wet van het sportieve reglement benutten om hun motoren nog sterker te maken. De frustratie begint te groeien, en ook bij Audi willen ze graag zien dat autosportfederatie FIA snel gaat ingrijpen.

F1-teams proberen altijd tegen het minimum aan te zitten en zo ook Mercedes en Red Bull. Volgens geruchten zouden deze twee teams drijfstangmaterialen gebruiken, en hierdoor wordt de compressieverhouding hoger en effectiever. Een compressieverhouding heeft te maken met de kracht van de motor. Andere teams, waaronder Audi vragen zich dus af of dit wel binnen de regels valt.

Audi mengt zich in discussie

Ondanks dat er nog niets officieels naar buiten is gekomen mengt Audi zich wel in de discussie over dit onderwerp. Tegenover de internationale media, tijdens de launch van de Audi-bolide in Berlijn gaf technisch directeur James Key zijn mening: "We moeten, zoals altijd, de FIA vertrouwen om hier de juiste beslissingen te nemen. Het zijn nieuwe regels, dus moet er een gelijk speelveld zijn. Als iemand met een slimme diffuser komt en je zegt: dat mag niet, niemand anders mag hem gebruiken, maar jij wel de rest van het jaar… Dat slaat nergens op. Dat zouden we nooit accepteren."

"Als iets de bedoeling van de regels omzeilt, dan moet het op de een of andere manier worden ingeperkt. Daarom vertrouwen we de FIA. Niemand wil een seizoen uitzitten omdat er een overduidelijk voordeel is waar je niets tegen kunt doen bij een gehomologeerde power unit. Hopelijk neemt de FIA de juiste beslissingen", zo legt Key uit.

Red Bull is zich van geen kwaad bewust

Toch is Red Bull PowerTrain-directeur Ben Hodgkinson zich van geen kwaad bewust. Tijdens de Red Bull-launch vorige week in Detroit, sprak hij duidelijke taal: "Ik ben ervan overtuigd dat wat wij doen legaal is." Het lijkt erop dat het vooral Mercedes is dat gebruikmaakt van dit trucje.