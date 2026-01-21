user icon
icon

Audi trekt aan de bel en eist dat FIA ingrijpt bij Mercedes

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Audi trekt aan de bel en eist dat FIA ingrijpt bij Mercedes

Audi is net als veel andere teams van mening dat Mercedes en Red Bull mazen in de wet van het sportieve reglement benutten om hun motoren nog sterker te maken. De frustratie begint te groeien, en ook bij Audi willen ze graag zien dat autosportfederatie FIA snel gaat ingrijpen.

F1-teams proberen altijd tegen het minimum aan te zitten en zo ook Mercedes en Red Bull. Volgens geruchten zouden deze twee teams drijfstangmaterialen gebruiken, en hierdoor wordt de compressieverhouding hoger en effectiever. Een compressieverhouding heeft te maken met de kracht van de motor. Andere teams, waaronder Audi vragen zich dus af of dit wel binnen de regels valt.

Meer over Mercedes Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

14 jan
 Klap voor Mercedes: Kopstuk kondigt vertrek aan

Klap voor Mercedes: Kopstuk kondigt vertrek aan

12 jan

Audi mengt zich in discussie

Ondanks dat er nog niets officieels naar buiten is gekomen mengt Audi zich wel in de discussie over dit onderwerp. Tegenover de internationale media, tijdens de launch van de Audi-bolide in Berlijn gaf technisch directeur James Key zijn mening: "We moeten, zoals altijd, de FIA vertrouwen om hier de juiste beslissingen te nemen. Het zijn nieuwe regels, dus moet er een gelijk speelveld zijn. Als iemand met een slimme diffuser komt en je zegt: dat mag niet, niemand anders mag hem gebruiken, maar jij wel de rest van het jaar… Dat slaat nergens op. Dat zouden we nooit accepteren."

"Als iets de bedoeling van de regels omzeilt, dan moet het op de een of andere manier worden ingeperkt. Daarom vertrouwen we de FIA. Niemand wil een seizoen uitzitten omdat er een overduidelijk voordeel is waar je niets tegen kunt doen bij een gehomologeerde power unit. Hopelijk neemt de FIA de juiste beslissingen", zo legt Key uit. 

Red Bull is zich van geen kwaad bewust

Toch is Red Bull PowerTrain-directeur Ben Hodgkinson zich van geen kwaad bewust. Tijdens de Red Bull-launch vorige week in Detroit, sprak hij duidelijke taal: "Ik ben ervan overtuigd dat wat wij doen legaal is." Het lijkt erop dat het vooral Mercedes is dat gebruikmaakt van dit trucje.

Patrace

Posts: 6.475

Welkom in de wereld van de F1, Audi.
Hier kun je het verschil maken door de grijze gebieden en de reglementen optimaal te benutten.
Als het voor meerdere interpretaties vatbaar is, is het niet illegaal. Tot de FIA er een directive voor uitstuurt. Maar dat kunnen ze niet zomaar doen voor een mot... [Lees verder]

  • 9
  • 21 jan 2026 - 08:22
Foto's Audi R26
F1 Nieuws Mercedes Red Bull Racing Audi

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.410

    Weer zo'n modewoord. Speelveld. Let maar weer op, net als recent nog, sterkhouders. Bah.

    • + 1
    • 21 jan 2026 - 07:55
  • Patrace

    Posts: 6.475

    Welkom in de wereld van de F1, Audi.
    Hier kun je het verschil maken door de grijze gebieden en de reglementen optimaal te benutten.
    Als het voor meerdere interpretaties vatbaar is, is het niet illegaal. Tot de FIA er een directive voor uitstuurt. Maar dat kunnen ze niet zomaar doen voor een motor, gezien de benodigde tijd om aanpassingen te realiseren.

    • + 9
    • 21 jan 2026 - 08:22
    • dumdumdum

      Posts: 2.760

      Dit is eigenlijk geen grijs gebied. Er staat duidelijk in onder welke omstandigheden de compressie gemeten wordt. En ik vermoed dat deze "verduidelijking" er door Mercedes in is laten zetten. Dat zou de enige verklaring zijn waarom Mercedes al zover is met deze loop hole.

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 11:56
    • Patrace

      Posts: 6.475

      Het is een grijs gebied omdat niet alle teams de compressie ratio bepaling op dezelfde manier interpreteren.
      Ik dus krijg je onduidelijkheid over regels en gaat het over de intentie vs de letterlijke tekst.
      Maar inderdaad, wat er zwart op wit staat, is helder en laat ruimte om buiten de meting om een hogere compressie ratio te halen.
      Maar het is evident dat dat niet was wat de FIA ermee bedoelde. Vooralsnog is Mercedes dus legaal, want het is volgens de letter van de regels.

      • + 1
      • 21 jan 2026 - 12:51
  • skibeest

    Posts: 1.996

    Wel knap dat Audi een drijfstang weet te maken zonder materiaal. Of gebruiken ze zelfs helemaal geen drijfstang?

    • + 4
    • 21 jan 2026 - 08:54
    • skibeest

      Posts: 1.996

      Bovendien verwacht ik eerder iets met de krukwangen en niet de drijfstang. Bv materiaal gebruiken dat in een richting meer kan uitzetten dan in andere richtingen bij hogere temperaturen. Dan krijg je niet alleen een hogere compressie maar heb je effectief ook een grotere cilinderinhoud

      • + 2
      • 21 jan 2026 - 08:56
    • RonHymer

      Posts: 104

      Ik verwacht een soort bi-metaal bovenop de zuiger. Bij opwarmen verkleind dat de compressie ruimte.

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 12:27
    • skibeest

      Posts: 1.996

      Dat kan ook met de drijfstang. Normaal gesproken blijft de ruimte daar relatief koel maar als je voor wat meer warmte zorgt op die plek en het juiste materiaal voor de drijfstang gebruikt zal deze wat extra uitzetten en daardoor de zuiger hoger laten uitkomen. Gevolg: meer compressie. Haal je de truc uit met de krukwangen dan wordt de cirkel waarin de drijfstang beweegt groter en zal zowel hoger bij het hoogste punt als lager bij het laagste punt uitkomen. Dan heb je niet alleen een hogere compressie maar ook een groter slagvolume. Beide resultaten leveren meer vermogen (vooropgesteld dat de boel heel blijft)

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 13:06
  • gridiron

    Posts: 3.112

    Laat ze eerst maar eens aantonen dat Mercedes (en misschien RBPT) iets doen wat niet mag, af gezien van geruchten hebben ze geen poot om op te staan en zijn ze zich nu al aan het indekken als ze te weinig vermogen hebben.

    • + 1
    • 21 jan 2026 - 12:12

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar