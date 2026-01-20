Audi heeft vandaag de het strijdwapen voor komend Formule 1-seizoen gepresenteerd. Vanuit Berlijn lanceerden zij de auto waarmee zij hun entree gaan maken in de koningsklasse van de autosport. Gabriel Bortoleto reageerde zeer enthousiast op de presentatie van het Duitse merk.

Historische tijden zullen aanbreken voor de F1. Met het debuut van Audi op de grid en de entree van de nieuwe reglementen, zal de hoogste autosportklasse een metamorfose ondergaan. Bij het zien van de nieuwe auto, kon Bortoleto in ieder geval nauwelijks zijn glimlach onderdrukken.

Bortoleto straalt na eerste glimp R26

Vanuit Berlijn reageerde Bortoleto zeer verheugd op de gloednieuwe Audi-bolide, genaamd de R26. De Braziliaan kan in ieder geval niet wachten om zijn eerste ronden te rijden. "Ik moet nu eigenlijk een badboy-gezicht trekken, maar ik ben heel blij als ik hiernaar kijk. Het ziet er geweldig uit en ik kan niet wachten om erin te rijden", aldus een lachende Bortoleto.

Hülkenberg uitgedaagd door Bortoleto

Bortoleto zal samen met teamgenoot Nico Hülkenberg de geschiedenisboeken ingaan. Beide coureurs zullen bekendstaan als de eerste F1-coureurs van Audi ooit. Eerstgenoemde omschreef het als een mooie eer. "Een droom die uitkomt", zo klonk het. "Je krijgt misschien maar één keer in je leven de kans voor dit soort projecten. Het is een enorme kans om een geweldige legacy achter te laten voor in de geschiedenis. Ik kijk er enorm naar uit en we gaan er alles aan doen om onze doelen na te jagen."

Bortoleto wil stappen maken

Afgelopen jaar liet Bortoleto bij vlagen zien dat hij beschikt over ruwe snelheid. Echter was het Hülkenberg die de meeste punten scoorde en ook een podium wist te pakken. Daar wil de Braziliaan verandering in brengen. "Natuurlijk, we pushen elkaar. Vorig jaar bewezen we dat wel. We hadden veel goede momenten, waardoor we elkaar en het team vooruit duwden. Dat zal deze keer niet anders zijn. We zullen hetzelfde blijven doen en hopelijk bereiken we mooie dingen, he Nico", aldus een lachende Bortoleto.

Audi heeft aangegeven vanaf 2030 mee te willen doen om het grote werk. Vanaf dan wil het Duitse merk echt races winnen en de constructeurstitel pakken. Bortoleto wil niets anders dan daar onderdeel van zijn. "We moeten nu vooral gaan genieten. Het is een project dat maar één keer langskomt. We moeten dus genieten van het team dat we nu aan het bouwen zijn. Ik kwam hier anderhalf jaar geleden en ik zie het verschil nu al. We maken heel veel progressie en iedereen ziet er gelukkig uit. We hebben al goede resultaten behaald, daar moeten we blij mee zijn", zo sloot Bortoleto af.