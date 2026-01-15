user icon
Red Bull hint op nieuwe livery met opvallende teaser

Het team van Red Bull Racing trekt aankomende nacht het doek van de nieuwe auto tijdens de Ford Racing Launch in Detroit. De Oostenrijkse renstal kan haast niet wachten om het nieuwe strijdwapen aan de wereld te tonen, en ze delen een opvallende teaser op sociale media.

De Red Bull-fans moeten nog eventjes geduld hebben voordat ze de nieuwe wagen van Max Verstappen en Isack Hadjar kunnen zien. De Ford Racing Launch in het Amerikaanse Detroit begint om 01:00 in de nacht, maar het Formule 1-gedeelte met de launches van Red Bull en Racing Bulls begint pas om 04:00. Fans moeten dus vroeg opstaan om naar het spektakel te kunnen kijken.

Red Bull doet er in ieder geval alles aan om de aandacht voor de launch vast te houden. Op sociale media deelden ze afgelopen nacht een nieuwe teaser, waarin ze aan de fans lieten weten dat het nog 24 uur zou duren voordat de wagen wordt gepresenteerd. Ze deelden een geheimzinnige foto waarop ook de contouren van de nieuwe Red Bull-bolide te zien waren.

Wat gaat er mogelijk veranderen?

Op de beelden was alleen het voorste gedeelte van de voorvleugel uitgelicht, en dit zorgde direct voor onrust onder de fans. Red Bull hint namelijk al geruime tijd op een aangepaste livery, waarbij er wordt teruggegrepen naar de details die ook te zien waren op de wagens waar Sebastian Vettel wereldkampioen mee werd. Er wordt bijvoorbeeld gewezen op de witte randen rondom de Red Bull-logo's en de andere kleur blauw.

Welke details zijn te zien op de nieuwe teaser?

Ook op de nieuwe teaser van Red Bull zijn deze details weer te zien. Fans hebben ingezoomd op de voorvleugel van Red Bull, en hier is te zien dat er rondom de logo's op de voorvleugel witte randen zitten. Het zou een verwijzing naar het verleden kunnen zijn, maar ook een manier om de fans op het verkeerde been te zetten.

Hoe de nieuwe wagen van Verstappen eruit zal zien, wordt vannacht dus duidelijk. 

Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 22.273

    Ik houd het niet meer, effe een kalmeringspilletje...

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 11:57
  • Brummbär

    Posts: 695

    Zoals Max zelf altijd zegt: "no, trust me, its gonna look EXACTLY the same"

    Oftewel de demo auto met de livery van vorig jaar.

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 12:22
  • JV fan

    Posts: 2.939

    Hopelijk weer de witte lijnen om de rode redbull logo,s heen ..

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 12:40

