user icon
icon

Audi opent de aanval op hoofdsponsor van Ferrari

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Audi opent de aanval op hoofdsponsor van Ferrari

Met Audi staat er dit jaar een nieuwe, grote autofabrikant op de grid. De Duitse autogigant heeft het team van Sauber overgenomen, en gaat ook zelf motoren bouwen. Ze hebben al een aantal grote deals gesloten, waaronder met titelsponsor Revolut. Eén van de topmannen van dit bedrijf levert nu fikse kritiek op Ferrari.

Audi heeft het team van Sauber overgenomen, en wil nu in de Formule 1 laten zien tot wat ze in staat zijn. Ze hebben hun eerste shakedown al uitgevoerd in Barcelona, en coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto barsten van de ambitie. Ze weten dat ze niet direct mee kunnen vechten om de prijzen, maar dat betekent niet dat ze de strijd nu al opgeven.

Meer over Ferrari 'Hamilton dreigt met vertrek als Ferrari bijzondere keuze maakt'

'Hamilton dreigt met vertrek als Ferrari bijzondere keuze maakt'

6 jan
 'Grote F1-rel op komst: Ferrari dient protest in tegen Red Bull en Mercedes'

'Grote F1-rel op komst: Ferrari dient protest in tegen Red Bull en Mercedes'

5 jan

Audi toonde eind vorig jaar de eerste beelden van de verwachte livery. Op de grijsrode wagen waren echter nog geen sponsorstickers te zien, al heeft het team wel al een grote sponsordeal gesloten. Ze kondigden een deal aan met Revolut, wat tevens de titelsponsor is van het nieuwe team. De logo's van dit bedrijf zullen groot te zien zijn op de bolides van Bortoleto en Hülkenberg.

Wat gaat er mis bij Ferrari?

Bij Revolut houden ze de Formule 1 goed in de gaten, en ze openen direct de aanval op de concurrentie. Chief Marketing Officer Antoine Le Nel richt zijn pijlen op Ferrari in de podcast Business of Sport: "Niet om iemand te beledigen, maar ik denk dat wat Ferrari en HP hebben gedaan, niet goed is vanuit het oogpunt van design. Hoe kan je iets blauws op een rode auto zetten? Dat is niet goed."

Welke teams pakken het wel goed aan?

Volgens Le Nel kan Ferrari een voorbeeld nemen aan andere teams: "Ik wil grote complimenten uitdelen aan McLaren en Mastercard. Die branding hebben ze geweldig aangepakt. Dat geldt ook voor Google Chrome, met de wielen en dat soort zaken. Ik denk dat die merken het heel erg goed doen, en dat het goed werkt."

Ook over de eigen deal met Audi is de Revolut-topman zeer te spreken: "Als je kijkt naar Audi en Revolut, dat paste meteen bij elkaar, het voelde heel naturel aan. Dat is het eerste element."

Beri

Posts: 6.799

Dus jij vindt het "design" van Ferrari en HP wel geslaagd?

  • 2
  • 15 jan 2026 - 10:35
F1 Nieuws Ferrari Audi

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 739

    Antoine Le Nel: ""Niet om iemand te beledigen, maar ik denk dat wat Ferrari en HP hebben gedaan, niet goed is vanuit het oogpunt van design. Hoe kan je iets blauws op een rode auto zetten? Dat is niet goed."

    Als je dan toch meent te moeten sneren naar je concurrentie, kom dan met iet dat hout snijdt. De man heeft overduidelijk geen enkel benul van design.

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 10:27
    • shakedown

      Posts: 1.549

      Neen en dan de Google sponsoring op de McLaren als top benoemen. Dat ziet er echt niet uit die Google logo's op de wielen!

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 10:35
    • Beri

      Posts: 6.799

      Dus jij vindt het "design" van Ferrari en HP wel geslaagd?

      • + 2
      • 15 jan 2026 - 10:35
  • HermanInDeZon

    Posts: 581

    Als dat de manier en het niveau is waarop Audi wil deelnemen geef dan maar snel Sauber terug

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 10:43

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar