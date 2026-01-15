Met Audi staat er dit jaar een nieuwe, grote autofabrikant op de grid. De Duitse autogigant heeft het team van Sauber overgenomen, en gaat ook zelf motoren bouwen. Ze hebben al een aantal grote deals gesloten, waaronder met titelsponsor Revolut. Eén van de topmannen van dit bedrijf levert nu fikse kritiek op Ferrari.

Audi heeft het team van Sauber overgenomen, en wil nu in de Formule 1 laten zien tot wat ze in staat zijn. Ze hebben hun eerste shakedown al uitgevoerd in Barcelona, en coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto barsten van de ambitie. Ze weten dat ze niet direct mee kunnen vechten om de prijzen, maar dat betekent niet dat ze de strijd nu al opgeven.

Audi toonde eind vorig jaar de eerste beelden van de verwachte livery. Op de grijsrode wagen waren echter nog geen sponsorstickers te zien, al heeft het team wel al een grote sponsordeal gesloten. Ze kondigden een deal aan met Revolut, wat tevens de titelsponsor is van het nieuwe team. De logo's van dit bedrijf zullen groot te zien zijn op de bolides van Bortoleto en Hülkenberg.

Wat gaat er mis bij Ferrari?

Bij Revolut houden ze de Formule 1 goed in de gaten, en ze openen direct de aanval op de concurrentie. Chief Marketing Officer Antoine Le Nel richt zijn pijlen op Ferrari in de podcast Business of Sport: "Niet om iemand te beledigen, maar ik denk dat wat Ferrari en HP hebben gedaan, niet goed is vanuit het oogpunt van design. Hoe kan je iets blauws op een rode auto zetten? Dat is niet goed."

Welke teams pakken het wel goed aan?

Volgens Le Nel kan Ferrari een voorbeeld nemen aan andere teams: "Ik wil grote complimenten uitdelen aan McLaren en Mastercard. Die branding hebben ze geweldig aangepakt. Dat geldt ook voor Google Chrome, met de wielen en dat soort zaken. Ik denk dat die merken het heel erg goed doen, en dat het goed werkt."

Ook over de eigen deal met Audi is de Revolut-topman zeer te spreken: "Als je kijkt naar Audi en Revolut, dat paste meteen bij elkaar, het voelde heel naturel aan. Dat is het eerste element."