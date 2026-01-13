Komend seizoen is Isack Hadjar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Fransman krijgt de kans om zich te meten met een van de beste coureurs in de Formule 1 ooit. Al heeft Hadjar zelf altijd een andere grote held gehad: Lewis Hamilton.

Hadjar heeft al vaker zijn bewondering uitgesproken over Hamilton. De Ferrari-coureur die maar liefst zeven wereldtitels bij elkaar reed, staat voor de Fransman pal boven de rest in de F1. Nu Hadjar een sterkere auto onder zich krijgt, hoopt hij dan ook vaker in de toekomst het op te kunnen nemen tegen zijn held.

Hadjar groot bewonderaar van Hamilton

In de podcast van Red Bull - Talking Bulls - sprak Hadjar wederom zijn bewondering uit voor Hamilton. In 2025 racete hij al een aantal keer tegen de Engelsman, maar hoopt dat nog veel vaker te kunnen doen. “Er zijn eigenlijk meer races geweest dan ik dacht toen ik tegen hem (Lewis) racete”, aldus Hadjar.

“Maar het is natuurlijk altijd zo dat hij mijn positie overneemt. Hij heeft gewoon een hogere racesnelheid. Hij rijdt in een snellere auto”, voegde de Fransman daaraan toe die daarmee doelt op het feit dat de Ferrari sneller is dan de auto van de Racing Bulls.

Hadjar genoot van gevechten met Hamilton

Naast Verstappen, heeft ook Hadjar wiel-aan-wiel gereden met Hamilton. De Fransman genoot daar zichtbaar van. “Maar het is wel gaaf om momenten te hebben waarop ik hem eruit rem, hij me afsnijdt. En dan denk ik: 'Ja, ik mag eindelijk racen tegen de man naar wie ik altijd heb opgekeken.' Echt te gek.”

Alleen al tegen Hamilton vechten, is iets waar Hadjar altijd al van gedroomd heeft. “Ik weet niet of het alleen mij overkomt, maar ik vind het altijd geweldig om jonge coureurs te horen praten over hun idolen/coureurs naar wie ze opkeken.”