Burgemeester Madrid reageert fel op geruchten over F1-race

De burgemeester van Madrid heeft gereageerd op het mogelijk schrappen van de Grand Prix in zijn stad. Eerder deze week werd er gesuggereerd dat de werkzaamheden achterliepen en dat de F1-organisatie zocht naar alternatieven. Volgens de burgemeester is dit echter onzin.

De Spaanse Grand Prix verhuist volgend jaar van Barcelona naar Madrid. In de Spaanse hoofdstad wordt er hard gewerkt aan de nieuwe Madring, een semi-stratencircuit. Eerder dit jaar is er begonnen aan de bouw van het circuit. Williams-coureur Carlos Sainz gaf het startschot voor de werkzaamheden, maar sindsdien is het stil. Het zorgde begin deze week voor geruchten, en die verhalen waren niet bepaald positief.

Het Italiaanse medium RMC Motori meldde dat de werkzaamheden ver achter op schema zouden lopen. De Madring zou nu nog één grote bouwput zijn, en de Formule 1-organisatie zou zoeken naar alternatieven. Er werd gesuggereerd dat Imola een mogelijke comeback zou maken, maar het was niet helemaal duidelijk hoe de toekomst van de Madring er dan uit zou zien.

Burgemeester van Madrid reageert

De geruchten hebben inmiddels ook de lokale politiek in Madrid bereikt. Burgemeester José Luis Martinez-Almeida reageerde tijdens een plenaire vergadering: "Ik weet niet waar dit nieuws vandaan komt, maar de bouw van de baan ligt voor op schema en verloopt zonder problemen. Madrid zal, ondanks enkele bedenkingen en de ergernis van sommigen, een Grand Prix organiseren die tot de beste, zo niet de beste, zal behoren."

'Dat moet ik helaas mededelen'

Volgens de burgemeester van Madrid is er geen reden om aan te nemen dat er problemen zijn. Hij stelt dat alles helemaal goed gaat komen, en wijst naar de stappen die zijn gezet: "De sponsors zijn aan boord, en de aanleg van het circuit maakt vorderingen. Daarom moet ik helaas mededelen dat de Formule 1 volgend jaar op 12 september in Madrid zal racen, en dat het ook een groot succes gaat worden."

De race in Barcelona blijft ook bestaan, en staat in ieder geval nog volgend jaar op de kalender. Wat er na 2026 gaat gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk.

