Hoe F1-coureurs hun lichaam ‘hacken’ om te overleven in de koude nachtrace van Las Vegas

De Grand Prix van Las Vegas is al bijzonder genoeg, maar voor de coureurs speelt nog een veel zwaarder element mee: hun eigen lichaam.

F1-teams noemen het “de stille tegenstander”. Want waar fans in Nederland vroeg opstaan, racen coureurs op het moment dat hun lichaam normaal gesproken richting slaapstand gaat.

Las Vegas vraagt daarom om een extreme vorm van aanpassing. Coureurs veranderen in de week vóór de race hun slaapritme, voeding, lichtprikkels, trainingstijden en zelfs cafeïne-inname. Alles om op het juiste moment scherp genoeg te zijn voor een start bij 15 graden baantemperatuur.

Dit is hoe hun voorbereiding er achter de schermen écht uitziet.

1. Het bioritme verschuiven: slapen op de racetijd

Een menselijk lichaam is ingesteld op zonlicht en regelmaat. F1-coureurs moeten dat in Las Vegas volledig omgooien. De meeste teams hanteren een systeem met blocks: elke dag wordt het slaapritme 60 tot 90 minuten verschoven richting de racetijd.

Coureurs die standaard vroeg opstaan, zoals Norris en Piastri, worden letterlijk afgeremd.

Hun trainers houden ze ’s ochtends binnen, met gedimd licht, en verschuiven ontbijt en fysieke training naar de middag.

Waarom dit werkt:

Het lichaam koppelt alertheid aan ritme. Door de piek van je dag naar de avond te verplaatsen, komt je reactievermogen overeen met het moment waarop je moet starten.

Wat coureurs vermijden:

● Ochtendzon

● Koffie vóór 12 uur

● Intensieve ochtendtraining

Wat coureurs toevoegen:

● Power naps in de middag

● Late maaltijden met langzame koolhydraten

● Avondsessies op de simulator

2. Lichtmanagement: spelen met dag en nacht Licht is het krachtigste signaal dat het brein kent.

Daarom vertrouwen teams op lichte protocollen zoals:

● lichtbrillen

● fel LED-licht vlak voor trainingen

● blauwlichtfilters op hotelkamers

● extra fel garage-licht tijdens databriefings

Het doel is simpel: het brein overtuigen dat 20:00 uur aanvoelt als 14:00 uur.

Mechanici en engineers doen trouwens exact hetzelfde. De hele garage draait in Las Vegas in een soort nachtmodus, met geplande piekmomenten die volledig op de sessies zijn afgestemd.

3. Voeding & cafeïne: energiegolven timen Voeding is finetuning.

Coureurs mijden suikers tot drie uur vóór de sessie, omdat dit een dip veroorzaakt.

In plaats daarvan gebruiken ze:

● langzame koolhydraten

● eiwitrijke maaltijden

● minimaal zout

● kleine, late snacks om helder te blijven

● één zorgvuldig geplaatste cafeïneboost (80–120 mg) vlak voor de trackwalk of warming-up

Veel coureurs drinken de hele dag nauwelijks koffie om ’s avonds maximaal effect te hebben.

4. Training: sprints in plaats van kracht

Trainers passen workout-blocks aan het schema aan.

In plaats van krachttraining doen coureurs:

● korte reactietesten

● sprinthersteltraining

● cold-to-warm reflexdrills (belangrijk voor koude banden)

● simulaties van rem- en hoofdbewegingen

Deze sessies vinden plaats rond 18:00–19:00 uur lokale tijd.

Niet omdat het prettig is, maar omdat het de hersenen vertelt dat dit het moment is om alert te zijn.

5. De mentale druk: Vegas is harder dan Singapore

Vegas lijkt een glamourrace, maar de mentale druk is er zwaarder dan in Singapore of Jeddah.

Waarom?

● Jetlag plus nachttraining

● Koude temperatuur die een langere warming-up en meer concentratie vereist ● Felle visuele prikkels van de Strip

● Fans die tot in de nacht aanwezig zijn

Coureurs moeten constant schakelen tussen rust en hyperfocus. Voor Verstappen en Hamilton is dat routine, maar voor jongere coureurs als Antonelli is het een extra mentale laag die weinig fans zien.

6. Wat dit betekent voor de race

Een goede nachtrace gaat niet alleen om de auto.

Het succes wordt bepaald door:

● hoe soepel coureurs opwarmen

● hoe snel het lichaam reageert bij onverwachte obstakels

● hoe helder ze blijven in stint 2 en 3

● hoe gefocust ze uit een Safety Car komen

Bij lage temperaturen worden beslissingen vaak uit instinct gemaakt. Coureurs die slecht in hun ritme zitten, reageren langzamer op gripveranderingen — en dat kan in Las Vegas het verschil zijn tussen een aanval of een fout.