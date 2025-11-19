user icon
Hoe F1-coureurs hun lichaam ‘hacken’ om te overleven in de koude nachtrace van Las Vegas
  • Gepubliceerd op 19 nov 2025 13:00
  • comments 6
  • Door: Koen Bol

De Grand Prix van Las Vegas is al bijzonder genoeg, maar voor de coureurs speelt nog een veel zwaarder element mee: hun eigen lichaam. 

F1-teams noemen het “de stille tegenstander”. Want waar fans in Nederland vroeg opstaan, racen coureurs op het moment dat hun lichaam normaal gesproken richting slaapstand gaat. 

Las Vegas vraagt daarom om een extreme vorm van aanpassing. Coureurs veranderen in de week vóór de race hun slaapritme, voeding, lichtprikkels, trainingstijden en zelfs cafeïne-inname. Alles om op het juiste moment scherp genoeg te zijn voor een start bij 15 graden baantemperatuur. 

Dit is hoe hun voorbereiding er achter de schermen écht uitziet. 

1. Het bioritme verschuiven: slapen op de racetijd 

Een menselijk lichaam is ingesteld op zonlicht en regelmaat. F1-coureurs moeten dat in Las Vegas volledig omgooien. De meeste teams hanteren een systeem met blocks: elke dag wordt het slaapritme 60 tot 90 minuten verschoven richting de racetijd. 

Coureurs die standaard vroeg opstaan, zoals Norris en Piastri, worden letterlijk afgeremd. 

Hun trainers houden ze ’s ochtends binnen, met gedimd licht, en verschuiven ontbijt en fysieke training naar de middag. 

Waarom dit werkt: 

Het lichaam koppelt alertheid aan ritme. Door de piek van je dag naar de avond te verplaatsen, komt je reactievermogen overeen met het moment waarop je moet starten. 

Wat coureurs vermijden: 

● Ochtendzon 

● Koffie vóór 12 uur 

● Intensieve ochtendtraining 

Wat coureurs toevoegen:

● Power naps in de middag 

● Late maaltijden met langzame koolhydraten 

● Avondsessies op de simulator 

2. Lichtmanagement: spelen met dag en nacht Licht is het krachtigste signaal dat het brein kent. 

Daarom vertrouwen teams op lichte protocollen zoals: 

● lichtbrillen 

● fel LED-licht vlak voor trainingen 

● blauwlichtfilters op hotelkamers 

● extra fel garage-licht tijdens databriefings 

Het doel is simpel: het brein overtuigen dat 20:00 uur aanvoelt als 14:00 uur. 

Mechanici en engineers doen trouwens exact hetzelfde. De hele garage draait in Las Vegas in een soort nachtmodus, met geplande piekmomenten die volledig op de sessies zijn afgestemd. 

3. Voeding & cafeïne: energiegolven timen Voeding is finetuning. 

Coureurs mijden suikers tot drie uur vóór de sessie, omdat dit een dip veroorzaakt.

In plaats daarvan gebruiken ze: 

● langzame koolhydraten 

● eiwitrijke maaltijden 

● minimaal zout 

● kleine, late snacks om helder te blijven 

● één zorgvuldig geplaatste cafeïneboost (80–120 mg) vlak voor de trackwalk of warming-up

Veel coureurs drinken de hele dag nauwelijks koffie om ’s avonds maximaal effect te hebben. 

4. Training: sprints in plaats van kracht 

Trainers passen workout-blocks aan het schema aan. 

In plaats van krachttraining doen coureurs: 

● korte reactietesten 

● sprinthersteltraining 

● cold-to-warm reflexdrills (belangrijk voor koude banden) 

● simulaties van rem- en hoofdbewegingen 

Deze sessies vinden plaats rond 18:00–19:00 uur lokale tijd. 

Niet omdat het prettig is, maar omdat het de hersenen vertelt dat dit het moment is om alert te zijn. 

5. De mentale druk: Vegas is harder dan Singapore 

Vegas lijkt een glamourrace, maar de mentale druk is er zwaarder dan in Singapore of Jeddah. 

Waarom? 

● Jetlag plus nachttraining 

● Koude temperatuur die een langere warming-up en meer concentratie vereist ● Felle visuele prikkels van de Strip 

● Fans die tot in de nacht aanwezig zijn 

Coureurs moeten constant schakelen tussen rust en hyperfocus. Voor Verstappen en Hamilton is dat routine, maar voor jongere coureurs als Antonelli is het een extra mentale laag die weinig fans zien. 

6. Wat dit betekent voor de race 

Een goede nachtrace gaat niet alleen om de auto.

Het succes wordt bepaald door: 

● hoe soepel coureurs opwarmen 

● hoe snel het lichaam reageert bij onverwachte obstakels 

● hoe helder ze blijven in stint 2 en 3 

● hoe gefocust ze uit een Safety Car komen 

Bij lage temperaturen worden beslissingen vaak uit instinct gemaakt. Coureurs die slecht in hun ritme zitten, reageren langzamer op gripveranderingen — en dat kan in Las Vegas het verschil zijn tussen een aanval of een fout.

Freek-Willem

Posts: 6.441

Wederom een informatief stuk Koen.
Goed bezig.

  • 11
  • 19 nov 2025 - 14:19
F1 Nieuws GP Las Vegas 2025

Reacties (6)

  • LEPPIE

    Posts: 117

    Hoe F1-coureurs hun lichaam ‘hacken’ om te overleven in de koude nachtrace van Las Vegas.......of je trekt een extra thermoshirtje aan.

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 13:43
  • Freek-Willem

    Posts: 6.441

    Wederom een informatief stuk Koen.
    Goed bezig.

    • + 10
    • 19 nov 2025 - 14:19
    • DenniSNL1980

      Posts: 379

      En ook nog eens met een normale t.tel

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 18:18
  • Erwinnaar

    Posts: 5.218

    Zeer zeker informatief.

    Jawel allemaal leuk en aardig natuurlijk. Maar met zijn allen gewoon even normaal gaan doen aub. Wat een onzin en geloof het niet dat Verstappen hieraan meedoet. Gewoon instappen en rijden, met zulke adrenaline snelheden heb je vermoedelijk genoeg om te kunnen presteren.
    En destijds zou je wel wakker worden van een mooie dame (of man voor Ralf) voor de wagen.

    Conclusie voor mij: totale onzin.

    • + 2
    • 19 nov 2025 - 14:33
    • Patrace

      Posts: 6.335

      Ik denk dat ook Verstappen zijn ritme aanpast op deze race. Dat is gewoon professioneel met je vak bezig zijn. Of hij alles wat hierboven beschreven staat ook toepast, betwijfel ik, maar bepaalde onderdelen ervan vast wel.
      Als de wetenschap laat zien dat het helpt, gaat Verstappen niet eigenwijs zijn en dat volledig negeren. Want stel je voor dat je net verliest door een klein foutje door gebrek aan concentratie, dan kun je jezelf wel verwijten dat je er niet alles aan hebt gedaan om optimaal aan de start te staan.
      En je team zal dan ook niet zo blij met je zijn.

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 17:21
  • Larry Perkins

    Posts: 61.558

    Hoe oudere jongere F1-volgers hun lichaam ‘hacken’ om te overleven in de koude nachtsessies van Las Vegas:

    1. Wakker blijven tot 01:30 uur en tot 02:30 uur flink wat zuipen.

    2. Dan wordt de oudere jongere vanzelf om 04.50 uur wakker om een uitgebreide plas te doen en beleeft vervolgens met fris gewassen handjes vanaf 05:00 uur de start van het F1-gebeuren.

    3. Meteen na de finish kondigt de oudere jongere op het forum het STRAATFEEST aan...

    • + 2
    • 19 nov 2025 - 16:55

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

    Vrije training 3

    01:30 - 02:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

    Kwalificatie

    05:00 - 06:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    01:30 - 02:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    05:00 - 06:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

