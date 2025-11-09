user icon
icon

Regen in Brazilië: Komt droomscenario voor Verstappen uit?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Regen in Brazilië: Komt droomscenario voor Verstappen uit?
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 12:46
  • comments 18
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Brazilië gaat over een paar uur van start. Max Verstappen kende een rampzalige kwalificatie, en hij heeft een regenbui nodig om in aanmerking te komen voor een resultaat. Hij lijkt geluk te hebben, want het is vooralsnog een druilige ochtend in Sao Paulo.

Verstappen kwalificeerde zich op zaterdag teleurstellend als zestiende voor de Grand Prix. De Nederlander zal de race vrijwel zeker niet vanaf deze positie gaan starten, want Red Bull heeft besloten om de set-up drastisch te wijzigen en een nieuwe motor in de RB21 te schroeven. Verstappen zal hulp nodig hebben van de weergoden om in aanmerking te komen voor een topprestatie, en het geluk lijkt aan zijn zijde te zijn.

Meer over GP Brazilië 2025 Viaplay breekt met betaalmuur: race in Brazilië gratis te zien

Viaplay breekt met betaalmuur: race in Brazilië gratis te zien

3 nov
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Volgens de weermodellen zou het vandaag fris, maar droog zijn in Sao Paulo. Er werd wel wat regen verwacht, maar dit zou niet verder komen dan wat gemiezer. In de ochtenduren was er echter geen sprake van lichte regen, beelden vanaf het circuit lieten zien dat het zeer nat was. Er is veel regen gevallen, al kan dat in de komende uren nog gaan opdrogen. Het blijft echter onduidelijk of er nog meer water gaat vallen.

Wat zeggen de voorspellingen?

De weermodellen stelden dat er minder vochtig weer en lagere temperaturen werden verwacht. De weersvoorspellingen stelden dat het in de ochtend droog zou blijven, maar dat was dus niet het geval. Op beelden vanaf het circuit is te zien hoe er veel water ligt in de laatste bocht en hoe de fans op de tribunes al drijfnat zijn geregend. Het blijft hierdoor zeer onduidelijk wat er in de komende uren gaat gebeuren, maar een regenrace lijkt dus niet langer uitgesloten te zijn.

Hét onderwerp van gesprek

Het weer in Sao Paulo is al de hele week het onderwerp van gesprek. Eerst werd er gesteld dat het het hele weekend zou gaan regenen, maar al snel werden die voorspellingen bijgesteld. Op zaterdag zou er een cycloon over het gebied trekken, maar tijdens de sessies was het droog. Voor vandaag werd er weinig regen verwacht, maar vooralsnog is dat zeker niet het geval.

koppie toe

Posts: 4.760

Ah ja natuurlijk, misschien kan Piastri beter even wachten tot ze Max op een ronde gaan zetten.
En dan gaan kegelen.
Als je zo naar races kijkt en dingen als crashes wenst ben je in mijn ogen geen fan van de sport.

  • 14
  • 9 nov 2025 - 12:55
F1 Nieuws GP Brazilië 2025

Reacties (18)

Login om te reageren
  • koppie toe

    Posts: 4.761

    Ut giet zoals 't giet.

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 12:50
  • misstappen

    Posts: 3.378

    Betere set up, nieuwe motor.. p1… kan niet anders. Oh en piastri keilt norris even de badenstapels in.

    • + 5
    • 9 nov 2025 - 12:51
    • koppie toe

      Posts: 4.761

      Ah ja natuurlijk, misschien kan Piastri beter even wachten tot ze Max op een ronde gaan zetten.
      En dan gaan kegelen.
      Als je zo naar races kijkt en dingen als crashes wenst ben je in mijn ogen geen fan van de sport.

      • + 14
      • 9 nov 2025 - 12:55
    • HermanInDeZon

      Posts: 301

      P1 lijkt me wel erg optimistisch.

      Zijn best wel wat rijders die echt wel goed zijn in de regen (Norris en Hamilton om er twee te noemen)

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 13:00
    • Kubica

      Posts: 5.645

      Dat is z’n beste kans alleen ik zie het niet gebeuren

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 13:02
    • Mick34

      Posts: 1.270

      Hoezo kun je geen fan zijn als je op crashes hoopt? Ik zou het fantastisch vinden als beide McLarens in de bandenstapels vliegen!

      Ik wens ze geen zeer zware crash toe. Maar wat is er mis met een crash zoals tegenwoordig 99,9% van de crashes. F1 is tegenwoordig heel veilig. Wielrennen is veel gevaarlijker tegenwoordig.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 13:24
    • Knookie.nl

      Posts: 1.116

      Oh ja, kegelen.

      Tja, echte F1 fan ben je dan.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 13:27
    • HermanInDeZon

      Posts: 301

      "Hoezo kun je geen fan zijn als je op crashes hoopt? Ik zou het fantastisch vinden als beide McLarens in de bandenstapels vliegen! "

      Waarom zou je dat fantastisch vinden?
      Omdat je Verstappen fan bent?

      Zou je dan niet véél liever hebben dat je favoriet voor z'n tegenstanderd eindigt door zijn eigen verdienste (lees: door er langs te gaan) ?

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 13:28
    • Beetle

      Posts: 2.401

      Dat mag toch?
      Ik hoop ook dat Max straks tegen de eerste de beste achterligger aan knalt.

      • + 5
      • 9 nov 2025 - 13:32
    • Mick34

      Posts: 1.270

      Wat vonden we het allemaal fantastisch toen Rosberg en Hamilton er beiden afgingen waarna Max z'n eerste race kon winnen.

      In dit geval hoop ik er gewoon op dat beide McLarens eraf vliegen, zodat er nog een mooie laatste 3 races kunnen zien. Iemand de les lezen en aangeven dat het fan geen fan zou zijn... Bah... Het wokr gedachtegoed zit ook in de hersens van de mensen hier.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 13:45
    • 919

      Posts: 3.817

      Een crashloze Formule 1 wensen, nou, dan ben je helemaal geen fan van de sport. Wordt dan maar lekker fan van kantklos wedstrijden ofzo...

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 13:59
    • koppie toe

      Posts: 4.761

      Haha je bent zelfs woke als je het belachelijk vind dat iemand hoopt op crashes.
      Crashen hoort erbij en gebeurt vaak genoeg en met de veiligheid van nu loopt het meestal met een sisser af, tot dat moment weer daar is.
      Dan wordt er weer moord en brand geschreeuwd, mooi voorbeeld Silverstone '21.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 14:27
  • Need5Speed

    Posts: 3.283

    Vorig jaar gewonnen vanuit de 17e startplek.
    Dit jaar vanuit de pits? Zou wat zijn zeg.

    • + 2
    • 9 nov 2025 - 13:24
  • f1 benelux

    Posts: 4.232

    Alleen blijft het (volgens de radar) droog, met zo'n 21 °C.
    Wel een stevig briesje, dat dan weer wel ...






    Zo ..

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 13:30
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.748

    Mss dat we er nu weer over mogen schrijven en praten van hem.
    Want ja, nieuwe motor en zo, mss 'n beetje regen...

    Jos heeft zijn woede bekoeld op wat fans die in de weg liepen, Max is ook weer rustig....kortom, alle seinen staan weer op groen voor 'n mooi resultaat straks.

    • + 2
    • 9 nov 2025 - 13:32
  • De Vogel is Geland

    Posts: 637

    Dat krijg je met die meren in de buurt. Het schijnt dat het circuit daarom interlagos heet

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 13:37
  • gp

    Posts: 4.924

    Een beetje onzin. Als de wagen zo slecht is zoals we nu zien gaat regen geen verschil maken. Hij gaat waarschijnlijk wel wat plaatsen goedmaken maar helemaal vooraan geraken gaat niet gebeuren met deze auto.

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 13:45
    • ILMOP

      Posts: 1.179

      Klopt helemaal. Wat ook meespeelt is dat hij nog niet met de aanpassingen gereden heeft, waardoor hij ook niet weet hoe de wagen zich gedraagt. Tot vergeten sommigen voor het gemak dat de race pas over ongeveer vier uren plaatsvindt. Tegen die tijd is de baan al behoorlijk opgedroogd. Temeer omdat deze race in de tropen plaatsvindt.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 14:11

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar