De Grand Prix van Brazilië gaat over een paar uur van start. Max Verstappen kende een rampzalige kwalificatie, en hij heeft een regenbui nodig om in aanmerking te komen voor een resultaat. Hij lijkt geluk te hebben, want het is vooralsnog een druilige ochtend in Sao Paulo.

Verstappen kwalificeerde zich op zaterdag teleurstellend als zestiende voor de Grand Prix. De Nederlander zal de race vrijwel zeker niet vanaf deze positie gaan starten, want Red Bull heeft besloten om de set-up drastisch te wijzigen en een nieuwe motor in de RB21 te schroeven. Verstappen zal hulp nodig hebben van de weergoden om in aanmerking te komen voor een topprestatie, en het geluk lijkt aan zijn zijde te zijn.

Volgens de weermodellen zou het vandaag fris, maar droog zijn in Sao Paulo. Er werd wel wat regen verwacht, maar dit zou niet verder komen dan wat gemiezer. In de ochtenduren was er echter geen sprake van lichte regen, beelden vanaf het circuit lieten zien dat het zeer nat was. Er is veel regen gevallen, al kan dat in de komende uren nog gaan opdrogen. Het blijft echter onduidelijk of er nog meer water gaat vallen.

Wat zeggen de voorspellingen?

De weermodellen stelden dat er minder vochtig weer en lagere temperaturen werden verwacht. De weersvoorspellingen stelden dat het in de ochtend droog zou blijven, maar dat was dus niet het geval. Op beelden vanaf het circuit is te zien hoe er veel water ligt in de laatste bocht en hoe de fans op de tribunes al drijfnat zijn geregend. Het blijft hierdoor zeer onduidelijk wat er in de komende uren gaat gebeuren, maar een regenrace lijkt dus niet langer uitgesloten te zijn.

Hét onderwerp van gesprek

Het weer in Sao Paulo is al de hele week het onderwerp van gesprek. Eerst werd er gesteld dat het het hele weekend zou gaan regenen, maar al snel werden die voorspellingen bijgesteld. Op zaterdag zou er een cycloon over het gebied trekken, maar tijdens de sessies was het droog. Voor vandaag werd er weinig regen verwacht, maar vooralsnog is dat zeker niet het geval.