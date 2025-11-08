Oscar Piastri was de grote verliezer van de sprintrace in Brazilië. De Australische McLaren-coureur reed rond op de derde plaats, maar vloog van de baan toen hij een plasje water raakte. Het was een enorme dreun, en het was niet goed voor zijn kansen op de wereldtitel. Na afloop probeerde hij zijn hoofd omhoog te houden.

Piastri begon als de nummer twee in het wereldkampioenschap aan de sprintrace op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. De Australiër wist dat hij de leiding in het wereldkampioenschap kon overnemen van zijn teamgenoot Lando Norris, maar daar had hij wel een topprestatie voor nodig. Bij de start hield Piastri de derde plaats vast, en hij leek deze te kunnen verdedigen.

Wat ging er mis in bocht 3?

Na een paar rondjes ging het mis, en stond Piastri ineens in de muur in bocht drie. Hij had met een wiel de witte lijn of de kerbstone geraakt, en daardoor werd hij een passagier in zijn eigen auto. Hij schoof de muur in, en zijn auto was zwaar beschadigd. Hij zag hoe Nico Hülkenberg en Franco Colapinto ook van de baan schoven op hetzelfde punt. De schade was hierdoor zeer groot, en de sprintrace werd stilgelegd.

Terwijl zijn concullega's met hun engineers spraken over de herstart, arriveerde Piastri met het hoofd gebogen in de paddock. De teleurstelling was groot, en de sprintzege van Norris was niet gunstig voor Piastri. Hij verliest hierdoor terrein in het wereldkampioenschap, terwijl Max Verstappen ook dichterbij komt.

Hoe kijkt Piastri naar het incident?

Piastri probeerde de moed erin te houden toen hij zich na afloop meldde bij Sky Sports: "Ik ga mijn best doen om dit achter me te laten. We kunnen morgen veel meer punten gaan pakken in de race, dus hoe beter ik het straks kan doen in de kwalificatie, hoe beter mijn startpositie kan zijn en hoe beter het zal gaan."

Later vandaag staat de kwalificatie op het programma, en het lijkt erop dat Piastri's auto op tijd gerepareerd zal zijn voor deze sessie.