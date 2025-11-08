user icon
Piastri is de weg kwijt en weigert in te gaan op kostbare sprintcrash

Piastri is de weg kwijt en weigert in te gaan op kostbare sprintcrash
  Gepubliceerd op 08 nov 2025 16:37
  comments 2
  Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri was de grote verliezer van de sprintrace in Brazilië. De Australische McLaren-coureur reed rond op de derde plaats, maar vloog van de baan toen hij een plasje water raakte. Het was een enorme dreun, en het was niet goed voor zijn kansen op de wereldtitel. Na afloop probeerde hij zijn hoofd omhoog te houden.

Piastri begon als de nummer twee in het wereldkampioenschap aan de sprintrace op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. De Australiër wist dat hij de leiding in het wereldkampioenschap kon overnemen van zijn teamgenoot Lando Norris, maar daar had hij wel een topprestatie voor nodig. Bij de start hield Piastri de derde plaats vast, en hij leek deze te kunnen verdedigen.

Wat ging er mis in bocht 3?

Na een paar rondjes ging het mis, en stond Piastri ineens in de muur in bocht drie. Hij had met een wiel de witte lijn of de kerbstone geraakt, en daardoor werd hij een passagier in zijn eigen auto. Hij schoof de muur in, en zijn auto was zwaar beschadigd. Hij zag hoe Nico Hülkenberg en Franco Colapinto ook van de baan schoven op hetzelfde punt. De schade was hierdoor zeer groot, en de sprintrace werd stilgelegd.

Terwijl zijn concullega's met hun engineers spraken over de herstart, arriveerde Piastri met het hoofd gebogen in de paddock. De teleurstelling was groot, en de sprintzege van Norris was niet gunstig voor Piastri. Hij verliest hierdoor terrein in het wereldkampioenschap, terwijl Max Verstappen ook dichterbij komt.

Hoe kijkt Piastri naar het incident?

Piastri probeerde de moed erin te houden toen hij zich na afloop meldde bij Sky Sports: "Ik ga mijn best doen om dit achter me te laten. We kunnen morgen veel meer punten gaan pakken in de race, dus hoe beter ik het straks kan doen in de kwalificatie, hoe beter mijn startpositie kan zijn en hoe beter het zal gaan."

Later vandaag staat de kwalificatie op het programma, en het lijkt erop dat Piastri's auto op tijd gerepareerd zal zijn voor deze sessie.

ILMOP

Posts: 1.172

Pfff...ik had deze jongen heel erg hoog zitten en ging er ten onrechte vanuit dat hij de titel zou binnenslepen, maar helaas is hij keihard door de mand gevallen.

  • 1
  • 8 nov 2025 - 16:48
Reacties (2)

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

