Streamingdienst Viaplay heeft in Nederland de uitzendrechten van de Formule 1 in handen. Viaplay ontving in de afgelopen maanden veelvuldig kritiek, en nu meldt zich mogelijk een nieuw probleem. De overname van Sky Deutschland door RTL is namelijk goedgekeurd. Hierdoor kunnen de F1-races in Nederland ook gratis te zien zijn in de toekomst.

De Formule 1 is in Nederland sinds 2022 te zien bij Viaplay, en hierdoor zit de sport weer achter een betaalmuur. Viaplay zendt een handjevol sessies uit op hun tv-zender Viaplay TV, maar verder moeten de fans diep in de buidel tasten om naar de Formule 1 te kunnen kijken.

Overname in Duitsland

In Nederland vormt F1 TV Pro een alternatief, maar ook voor deze dienst moet er worden betaald. Dit zorgt ervoor dat er niet echt een gratis manier is om naar de koningsklasse van de autosport te kijken in Nederland. De Duitse zender RTL vormde jarenlang een mogelijkheid, maar de zender verloor de uitzendrechten. Dit jaar hebben ze een sublicentie in handen, waardoor ze een aantal races en kwalificaties uitzenden. Voor Nederlandse fans is dit gunstig, aangezien de zender onderdeel uitmaakt van het basispakket van veel providers.

De Formule 1 wordt in Duitsland uitgezonden door Sky, en eerder dit jaar werd duidelijk dat de RTL Group deze dienst wilde overkopen. Volgens Totaal TV heeft RTL nu groen licht gekregen van de Duitse media-autoriteit, en is de verkoop voor een bedrag van zo'n 150 miljoen euro een feit.

Meer F1-races gratis te zien?

Het zorgt er ook voor dat alle sportrechten mee zullen verhuizen, en dat de Formule 1 dus in principe volgend seizoen te zien kan zijn bij RTL Deutschland. Of dit echt gaat gebeuren, of dat er een ander besluit wordt genomen is nog niet bekend. De kans is echter wel groot dat er meer races op het open net zullen worden uitgezonden, zoals dit jaar al het geval is.

Genadeklap voor Viaplay?

Als er meer races gratis te zien zullen zijn, kan dit een extra probleem worden voor Viaplay. Voor F1-fans zal het dan makkelijker worden om gratis naar de sport te kijken, waardoor een abonnement minder gunstig is. RTL zal mogelijk snel met meer duidelijkheid komen. Bij Viaplay zullen ze het ongetwijfeld op de voet volgen.