Begin deze week maakte de FIA bekend dat Liam Lawson geen schuld treft bij het incident in Mexico, waar marshals te vroeg het circuit betraden terwijl zijn auto nog reed. De Nieuw-Zeelander werd volledig vrijgepleit, maar het voorval legde wel pijnlijk bloot hoe dun de veiligheidslijn kan zijn in een druk sprintweekend. De bond belooft verbeteringen, maar wat gaat er concreet veranderen in São Paulo?

Wat er misging in Mexico

Tijdens de slotfase van de race in Mexico werd de AlphaTauri van Lawson met mechanische problemen aan de kant gezet. Terwijl de auto nog gedeeltelijk in beweging was, betraden marshals de baan om te helpen bij de berging. De FIA bevestigde later dat er een miscommunicatie was tussen de wedstrijdleiding en de lokale baanposten.

De fout zat niet bij Lawson, maar bij de tijdige vrijgave van de baan. In een sprintweekend, waarin meerdere sessies elkaar snel opvolgen, is de druk op de officials groter. “De timing van instructies en de vertaling ervan naar de marshals was niet perfect,” erkende een FIA-woordvoerder.

Hoe de verantwoordelijkheid verdeeld is

De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt bij drie partijen. De wedstrijdleiding bepaalt de vlagfase, de lokale ASN (de nationale autosportfederatie) voert de instructies uit, en de coureur volgt visuele signalen. In Mexico ging het mis tussen stap twee en drie: een post kreeg het signaal “clear” terwijl de auto nog niet volledig stilstond.

“Het klinkt banaal, maar dit soort fouten ontstaat vaak door menselijke reflexen,” zei een oud-raceleider. “Een marshal ziet een auto langzaam rijden en denkt dat het veilig is. Maar in dat halve moment kan er iets gebeuren.”

De FIA heeft inmiddels extra checks ingevoerd voor dit weekend in Interlagos, waaronder een tweevoudige bevestiging: de baan mag pas worden vrijgegeven als zowel de lokale post als de hoofdpost bevestigen dat de auto stilstaat én uit de neutrale zone is gehaald.

De sprint maakt het complexer

Het sprintformat verhoogt de druk op de organisatie. Met drie competitieve sessies in twee dagen is er nauwelijks tijd om te resetten tussen kwalificatie, Sprint en race. Dat betekent dat procedures strakker moeten zijn en communicatie sneller.

Volgens bronnen binnen de FIA wordt er voor Brazilië gewerkt met een digitale release-checklist. Elke baanpost moet digitaal bevestigen dat de baan vrij is, zodat de centrale controlekamer in real time kan zien of er ergens een onduidelijkheid bestaat.

Daarnaast zijn zichtlijnen op cruciale punten aangepast. In sector 2 van Interlagos is het aantal marshals met directe radioverbinding verhoogd van twee naar vier, zodat beslissingen niet meer via een tussenpersoon hoeven te lopen.

Wat dit zegt over risico’s

Het incident rond Lawson was relatief onschuldig, maar de timing maakt het extra gevoelig. Een sprintweekend vraagt maximale concentratie van iedereen: coureurs, teams én officials. Kleine hiaten in communicatie kunnen hier sneller gevolgen hebben.

De FIA wil het sprintformat behouden, maar weet dat de procedures niet mogen achterblijven bij de toegenomen intensiteit. “We moeten fouttolerantie inbouwen,” zei de bond in een verklaring. “Het systeem moet veilig blijven, ook als één persoon een verkeerde inschatting maakt.”

Als dat lukt, kan het incident in Mexico iets positiefs opleveren: een reminder dat veiligheid niet alleen bij de coureur begint, maar in elk detail van de organisatie.