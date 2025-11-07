De actie op de baan in Brazilië barst vandaag los met de eerste vrije training en de belangrijke sprint kwalificatie. Het belooft een spectaculaire dag te worden, waarop er veel gaat gebeuren. Voor de Nederlandse F1-fans is er goed nieuws, want de sessies zijn gratis te volgen.

De Formule 1 is in Nederland te volgen bij de streamingdienst Viaplay. De dienst heeft sinds 2022 de uitzendrechten van de koningsklasse van de autosport in handen, en sindsdien zit de sport weer achter de betaalmuur. Slechts sporadisch wordt er besloten om de sessies op een andere manier uit te zenden. Aangezien Viaplay met Viaplay TV een eigen tv-zender heeft, biedt dit een mogelijkheid om soms wat sessies gratis uit te zenden.

Speciale actie

Dit weekend komt Viaplay met een speciale actie, waardoor een aantal sessies gratis te volgen zijn voor alle Nederlanders. De streamingdienst heeft besloten om de eerste vrije training, de sprint kwalificatie, de sprintrace én de gewone kwalificatie gratis uit te zenden. De Grand Prix van aankomende zondag blijft dus wel achter de betaalmuur, en is niet gratis te zien in Nederland. Ook RTL Duitsland vormt geen uitweg, omdat ze andere keuzes hebben gemaakt.

Waar en hoe laat zijn de sessies te zien?

De actie van Viaplay zorgt ervoor dat de sessies van vandaag gratis te zien zijn voor alle Nederlanders. Zowel de eerste vrije training als de sprint kwalificatie zijn te zien bij Viaplay TV. De uitzending van de eerste vrije training begint vijf minuten voor de start van de sessie, terwijl er voorafgaand aan de sprint kwalificatie een voorbeschouwing van een halfuur te zien is.

Viaplay TV is te ontvangen bij verschillende providers, waaronder KPN, Ziggo, Odido en DELTA. Het gaat hier om een gratis zender die deel uitmaakt van het basis zenderpakket. Dat betekent dus dat de Nederlanders grotendeels kunnen profiteren van de gratis F1-uitzendingen. Voor de mensen die met Engels commentaar naar de sessies willen kijken, vormt F1 TV Pro nog altijd een uitkomst. Hiervoor moet men echter wel betalen.

Hoelaat beginnen de uitzendingen op Viaplay TV vandaag?

Eerste vrije training: 15:25 - 16:33

Sprint kwalificatie: 19:00 - 20:45

Op welke zender is Viaplay TV te zien?

KPN: kanaal 51

Ziggo: Kanaal 13

Odido: Kanaal 13

DELTA; Kanaal 22