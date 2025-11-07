Fernando Alonso is het oneens met een bepaalde regel voor komend seizoen. De Spanjaard denkt dat inhalen daardoor onmogelijk wordt, vanwege een verandering in het DRS-systeem.

Volgend seizoen horen we de term DRS niet meer voorbij komen. Het verdwijnt en wordt vervangen door een nieuw systeem: manual override. Hierdoor krijgt een auto die wil inhalen meer vermogen van de batterij en kan er dus ingehaald worden.

'De regel gaat niet werken'

Alonso is er sceptisch over de nieuwe regel en antwoordt dan ook op de vraag of er een groot verschil gaat zijn tussen de auto van nu en volgend jaar met: "Ik denk het niet. Ik denk dat uiteindelijk de auto hetzelfde blijft, en de sport in wezen hetzelfde blijft. Een race tegen de klok en een race tegen je concurrenten. Ik denk niet dat het komt door andere prestaties van de auto, misschien iets minder grip, omdat de regels en de downforce lager zullen zijn. De enige vraag die ik heb, gaat over de inhaalmogelijkheden. Dat is naar mijn mening nog een open punt", vertelt Alonso tegenover de internationale media in Brazilië.

Zoals hierboven al vermeld staat, is er een grote verandering wat betreft het inhalen. Het Drag Reduction System, oftewel DRS, verdwijnt voor een nieuw systeem. Alonso is hier nu al geen fan van: Ik denk dat als je in de simulator rijdt en de regels leest, iedereen de DRS mag openen op de rechte stukken, zowel de auto voor als achter je. Er is dus niet echt een mogelijkheid om het verschil te maken, tenzij je veel energie gebruikt op dat rechte stuk. Maar als je die energie gebruikt, betaal je daar de prijs voor op de volgende rechte stukken. Dus misschien word je weer ingehaald door de auto die je net hebt ingehaald."

'Het is lastig te voorspellen'

De tweevoudig wereldkampioen geeft toe dat hij nog even moet wachten met zijn definitieve mening totdat de auto's de baan op gaan: "Dus misschien is er geen reden om echt in te halen, omdat je dan allebei tijd verliest. Maar dat is een eerste idee. Ik denk dat het moeilijk te voorspellen is totdat de auto's op het circuit zijn en we echt zien hoeveel energie je per inhaalmanoeuvre moet gebruiken en dat soort dingen."

"En ik denk dat het belangrijkste de banden zijn. Als we een race hebben met drie of vier pitstops, heb je bij het inhalen geen energie of DRS nodig vanwege het verschil in bandenprestaties bij een pitstop of wat dan ook. Je haalt meteen in tijdens de out-lap", eindigt Alonso zijn verhaal. De Spanjaard rijdt ook volgend jaar nog voor Aston Martin.