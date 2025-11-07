user icon
icon

Alonso sceptisch over nieuw inhaalsysteem: "Er is geen mogelijkheid"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Alonso sceptisch over nieuw inhaalsysteem: "Er is geen mogelijkheid"
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 15:24
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Fernando Alonso is het oneens met een bepaalde regel voor komend seizoen. De Spanjaard denkt dat inhalen daardoor onmogelijk wordt, vanwege een verandering in het DRS-systeem. 

Meer over Fernando Alonso Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton

Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton

25 okt
 F1-team stapt naar FIA na chaotische situatie

F1-team stapt naar FIA na chaotische situatie

29 okt

Volgend seizoen horen we de term DRS niet meer voorbij komen. Het verdwijnt en wordt vervangen door een nieuw systeem: manual override. Hierdoor krijgt een auto die wil inhalen meer vermogen van de batterij en kan er dus ingehaald worden. 

'De regel gaat niet werken'

Alonso is er sceptisch over de nieuwe regel en antwoordt dan ook op de vraag of er een groot verschil gaat zijn tussen de auto van nu en volgend jaar met: "Ik denk het niet. Ik denk dat uiteindelijk de auto hetzelfde blijft, en de sport in wezen hetzelfde blijft. Een race tegen de klok en een race tegen je concurrenten. Ik denk niet dat het komt door andere prestaties van de auto, misschien iets minder grip, omdat de regels en de downforce lager zullen zijn. De enige vraag die ik heb, gaat over de inhaalmogelijkheden. Dat is naar mijn mening nog een open punt", vertelt Alonso tegenover de internationale media in Brazilië.

Zoals hierboven al vermeld staat, is er een grote verandering wat betreft het inhalen. Het Drag Reduction System, oftewel DRS, verdwijnt voor een nieuw systeem. Alonso is hier nu al geen fan van: Ik denk dat als je in de simulator rijdt en de regels leest, iedereen de DRS mag openen op de rechte stukken, zowel de auto voor als achter je. Er is dus niet echt een mogelijkheid om het verschil te maken, tenzij je veel energie gebruikt op dat rechte stuk. Maar als je die energie gebruikt, betaal je daar de prijs voor op de volgende rechte stukken. Dus misschien word je weer ingehaald door de auto die je net hebt ingehaald."

'Het is lastig te voorspellen'

De tweevoudig wereldkampioen geeft toe dat hij nog even moet wachten met zijn definitieve mening totdat de auto's de baan op gaan: "Dus misschien is er geen reden om echt in te halen, omdat je dan allebei tijd verliest. Maar dat is een eerste idee. Ik denk dat het moeilijk te voorspellen is totdat de auto's op het circuit zijn en we echt zien hoeveel energie je per inhaalmanoeuvre moet gebruiken en dat soort dingen."

"En ik denk dat het belangrijkste de banden zijn. Als we een race hebben met drie of vier pitstops, heb je bij het inhalen geen energie of DRS nodig vanwege het verschil in bandenprestaties bij een pitstop of wat dan ook. Je haalt meteen in tijdens de out-lap", eindigt Alonso zijn verhaal. De Spanjaard rijdt ook volgend jaar nog voor Aston Martin.

HarryLam

Posts: 4.982

Chaos en een drama worden volgend jaar die nieuwe zinloze regels

  • 1
  • 7 nov 2025 - 16:06
F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP Brazilië 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 4.982

    Chaos en een drama worden volgend jaar die nieuwe zinloze regels

    • + 1
    • 7 nov 2025 - 16:06

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 609
  • Podiums 9
  • Grand Prix 188
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar