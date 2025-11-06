Liam Lawson raakte twee weken geleden betrokken bij een opmerkelijk incident in de Grand Prix van Mexico. Hij raakte bijna twee overstekende marshalls, en de Mexicaanse autosportbond gaf hem daar de schuld van. Lawson reageert verbijsterd, en onthult dat hij bericht heeft ontvangen van de FIA.

Lawson raakte twee weken geleden betrokken bij een incident in de openingsronde van de Grand Prix van Mexico. Zijn Racing Bull raakte beschadigd bij de start, en Lawson moest een pitstop maken. Na zijn pitstop keerde Lawson terug op de baan, en de Nieuw-Zeelander kwam tot zijn verbazing twee marshalls tegen in de eerste bocht.

Lawson drukte op de rem, en wist de twee mannen te ontwijken. Hij reageerde verbaasd op het incident, en de FIA beloofde een onderzoek te gaan uitvoeren. Maar voordat de FIA iets kon zeggen over de oorzaak van het incident, kwam de Mexicaanse autosportbond met een eigen statement naar buiten. Ze beschuldigden Lawson van het incident, wat later weer werd tegengesproken door de FIA.

Hoe kijkt Lawson naar dit statement?

Lawson reageerde in Brazilië voor het eerst op de beschuldigingen van de Mexicaanse autosportbond. Bij de internationale media reageerde hij verbijsterd: "Ik was zeer verrast. Ik denk dat de verklaring van de FIA zeer duidelijk en nauwkeurig was. Ik zeg niet echt veel meer dan wat er in die verklaring stond."

"Er is duidelijk gekeken naar alles wat er is gebeurd, wat ertoe heeft geleid dat ze daar waren, en alles wat ik in de auto heb gedaan om duidelijk te vertragen, hen te ontwijken en een heel andere lijn te nemen dan ik eerder deed. Maar ik was enorm verrast, en ben nog steeds erg verrast."

FIA zegt sorry

Lawson laat weten dat de FIA sorry heeft gezegd tegen hem: "Ja, ik heb hen gesproken en dat waardeer ik enorm. Ik begrijp het wel. We beoefenen een sport met enorm veel variabelen, en deze dingen mogen, voor zover dat mogelijk is, niet meer gebeuren en zouden ook niet mogen gebeuren. Er is altijd een kans dat zoiets gebeurt."

"Het belangrijkste is natuurlijk dat er nu maatregelen worden genomen om dit soort dingen te voorkomen. Dus ik had daar geen probleem mee. Het enige was dat er een verklaring werd uitgegeven waarin ik werd beschuldigd van iets."