user icon
icon

Aston Martin deelt eerste verwachtingen van Honda-samenwerking

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Aston Martin deelt eerste verwachtingen van Honda-samenwerking
  • Gepubliceerd op 14 nov 2025 15:24
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Aston Martin neemt na dit seizoen afscheid van de Mercedes-motoren. Het team gaat samenwerken met Honda en dat is een hele grote stap vooruit, aldus topingenieur Enrico Cardile. Hij is sinds kort Chief Technical Officer bij het team van Aston Martin. 

Meer over Honda Aston Martin × Honda: Cardile’s integratieplan, wat verandert er nu concreet?

Aston Martin × Honda: Cardile’s integratieplan, wat verandert er nu concreet?

10 nov

Honda werkt momenteel nog samen met Red Bull Racing en Racing Bulls, maar gaat daar vertrekken. Bij de Red Bull-familie trekt Ford in. Zij gaan samen met Red Bull eigen motoren maken. Honda gaat het nu proberen met Aston Martin. 

'Ze proberen aan ons te voldoen'

"Aan de ene kant proberen ze tijdens de ontwikkeling altijd aan onze verzoeken te voldoen", vertelde Cardile in de Beyond the Grid-podcast. "Ze hoeven dus geen compromis te sluiten met de wensen van verschillende teams. Aan de andere kant kunnen ze juist wat verder gaan in de ontwikkeling, omdat ze de motoren slechts aan één team hoeven te leveren. De productieaantallen zijn daardoor lager, wat hen in staat stelt de lat nog hoger te leggen."

"Persoonlijk richt ik me sinds mijn aanstelling vooral op het chassis, dus ik zie slechts zijdelings wat Honda doet. Desalniettemin ben ik verrast door hun toewijding en agressieve aanpak. Ze staan open voor nauwe samenwerking en doen er alles aan om tegemoet te komen aan onze eisen vanuit de chassisontwikkeling", zo looft Cardile de Japanners. 

Nieuwe regels bieden nieuwe kansen

Het is Aston Martin nog niet gelukt om een topteam te bouwen, maar met de nieuwe regelgeving zijn ze een kandidaat om volgend jaar bovenaan mee te draaien: "Ik had hetzelfde gevoel als in 2021, toen de nieuwe regelgeving eraan kwam. In eerste instantie leken de regels te simplistisch en de mogelijkheden extreem beperkt. Maar zodra je ermee aan de slag gaat, merk je dat ze weliswaar beperkend zijn, maar tegelijkertijd ruimte bieden voor nieuwe, creatieve oplossingen."

F1 Nieuws Aston Martin Honda

Reacties (0)

Login om te reageren

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Op deze datum maakt Red Bull de auto van Verstappen voor 2026 bekend! ×