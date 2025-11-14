Aston Martin neemt na dit seizoen afscheid van de Mercedes-motoren. Het team gaat samenwerken met Honda en dat is een hele grote stap vooruit, aldus topingenieur Enrico Cardile. Hij is sinds kort Chief Technical Officer bij het team van Aston Martin.

Honda werkt momenteel nog samen met Red Bull Racing en Racing Bulls, maar gaat daar vertrekken. Bij de Red Bull-familie trekt Ford in. Zij gaan samen met Red Bull eigen motoren maken. Honda gaat het nu proberen met Aston Martin.

'Ze proberen aan ons te voldoen'

"Aan de ene kant proberen ze tijdens de ontwikkeling altijd aan onze verzoeken te voldoen", vertelde Cardile in de Beyond the Grid-podcast. "Ze hoeven dus geen compromis te sluiten met de wensen van verschillende teams. Aan de andere kant kunnen ze juist wat verder gaan in de ontwikkeling, omdat ze de motoren slechts aan één team hoeven te leveren. De productieaantallen zijn daardoor lager, wat hen in staat stelt de lat nog hoger te leggen."

"Persoonlijk richt ik me sinds mijn aanstelling vooral op het chassis, dus ik zie slechts zijdelings wat Honda doet. Desalniettemin ben ik verrast door hun toewijding en agressieve aanpak. Ze staan open voor nauwe samenwerking en doen er alles aan om tegemoet te komen aan onze eisen vanuit de chassisontwikkeling", zo looft Cardile de Japanners.

Nieuwe regels bieden nieuwe kansen

Het is Aston Martin nog niet gelukt om een topteam te bouwen, maar met de nieuwe regelgeving zijn ze een kandidaat om volgend jaar bovenaan mee te draaien: "Ik had hetzelfde gevoel als in 2021, toen de nieuwe regelgeving eraan kwam. In eerste instantie leken de regels te simplistisch en de mogelijkheden extreem beperkt. Maar zodra je ermee aan de slag gaat, merk je dat ze weliswaar beperkend zijn, maar tegelijkertijd ruimte bieden voor nieuwe, creatieve oplossingen."