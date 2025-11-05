Het team van Red Bull Racing heeft mee gedaan aan een speciale actie. Gesigneerde racepakken van Max Verstappen en Yuki Tsunoda uit Japan hebben bij F1 Authentics heel wat geld opgeleverd. Het bedrag dat hiermee is opgehaald, wordt gedoneerd aan het goede doel Wings for Life.

De racepakken van de twee Red Bull-coureurs hebben samen 95.000 euro opgehaald. Bij F1 Authentics konden F1-fans en verzamelaars bieden op de pakken van de twee coureurs. Het gaat om de speciale racepakken die Verstappen en Tsunoda droegen tijdens de Japanse Grand Prix.

Eerste race van Tsunoda

Het was de allereerste race van Yuki Tsunoda in de Red Bull-bolide. De Japanner werd gepromoveerd door Red Bull als vervanger van Liam Lawson. Het geld dat de pakken hebben opgebracht, gaat naar de organisatie Wings for Life van Red Bull. Een non-profitorganisatie die onderzoek doet naar dwarslaesies.

"We zijn ontzettend blij dat we samen met F1 Authentics meer dan 80.000 pond hebben kunnen ophalen voor onze partner Wings for Life", vertelt Red Bull-teambaas Laurent Mekies in een statement. "Het is geweldig dat de unieke Japanse racepakken, een symbool van onze samenwerking met Honda, geld hebben opgebracht dat bijdraagt aan baanbrekend onderzoek naar ruggenmergletsel."

F1 Authentics is trots

CEO en oprichter van F1 Authentics Barry Gough laat weten dat de organisatie hier erg blij mee is: "We zijn verheugd dat we via deze veilingen zo'n indrukwekkend bedrag hebben opgehaald voor Wings for Life. Deze racepakken, gedragen door de coureurs van Red Bull Racing, hebben een grote symbolische waarde en zijn daardoor zeldzame verzamelobjecten. We steunen Wings for Life al jaren en zijn trots dat we hun waardevolle werk opnieuw kunnen ondersteunen."

De CEO van Wings for Life, Emma Hind, laat zich ook horen: "We zijn enorm dankbaar voor de steun van F1 Authentics en Red Bull Racing bij de recente veiling van de racepakken. Het opgehaalde bedrag van 83.500 pond is aanzienlijk en levert een grote bijdrage aan ons onderzoek naar dwarslaesies. Het is altijd een plezier om met F1 Authentics samen te werken en we kijken uit naar de volgende gezamenlijke campagne."