user icon
icon

Uniek racepak van Verstappen brengt megabedrag op bij speciale veiling

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Uniek racepak van Verstappen brengt megabedrag op bij speciale veiling
  • Gepubliceerd op 05 nov 2025 08:48
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Het team van Red Bull Racing heeft mee gedaan aan een speciale actie. Gesigneerde racepakken van Max Verstappen en Yuki Tsunoda uit Japan hebben bij F1 Authentics heel wat geld opgeleverd. Het bedrag dat hiermee is opgehaald, wordt gedoneerd aan het goede doel Wings for Life

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

De racepakken van de twee Red Bull-coureurs hebben samen 95.000 euro opgehaald. Bij F1 Authentics konden F1-fans en verzamelaars bieden op de pakken van de twee coureurs. Het gaat om de speciale racepakken die Verstappen en Tsunoda droegen tijdens de Japanse Grand Prix.

Eerste race van Tsunoda 

Het was de allereerste race van Yuki Tsunoda in de Red Bull-bolide. De Japanner werd gepromoveerd door Red Bull als vervanger van Liam Lawson. Het geld dat de pakken hebben opgebracht, gaat naar de organisatie Wings for Life van Red Bull. Een non-profitorganisatie die onderzoek doet naar dwarslaesies.

"We zijn ontzettend blij dat we samen met F1 Authentics meer dan 80.000 pond hebben kunnen ophalen voor onze partner Wings for Life", vertelt Red Bull-teambaas Laurent Mekies in een statement. "Het is geweldig dat de unieke Japanse racepakken, een symbool van onze samenwerking met Honda, geld hebben opgebracht dat bijdraagt aan baanbrekend onderzoek naar ruggenmergletsel."

F1 Authentics is trots

CEO en oprichter van F1 Authentics Barry Gough laat weten dat de organisatie hier erg blij mee is: "We zijn verheugd dat we via deze veilingen zo'n indrukwekkend bedrag hebben opgehaald voor Wings for Life. Deze racepakken, gedragen door de coureurs van Red Bull Racing, hebben een grote symbolische waarde en zijn daardoor zeldzame verzamelobjecten. We steunen Wings for Life al jaren en zijn trots dat we hun waardevolle werk opnieuw kunnen ondersteunen."

De CEO van Wings for Life, Emma Hind, laat zich ook horen:  "We zijn enorm dankbaar voor de steun van F1 Authentics en Red Bull Racing bij de recente veiling van de racepakken. Het opgehaalde bedrag van 83.500 pond is aanzienlijk en levert een grote bijdrage aan ons onderzoek naar dwarslaesies. Het is altijd een plezier om met F1 Authentics samen te werken en we kijken uit naar de volgende gezamenlijke campagne."

F1 Nieuws Max Verstappen Yuki Tsunoda Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.538

    80.000 voor Max z'n pakkie en 3.500 voor Yukkie's.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 09:47
    • Larry Perkins

      Posts: 61.230

      En Yuki heeft er ook nog zeven kleuren paars in gescheten...

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 11:16
  • Beri

    Posts: 6.737

    MEGA bedrag! Bijna net zoveel als die Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe uit 1955 die voor een prikkie weg ging in 2022.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 10:27
  • walteij

    Posts: 2.085

    Op zich wel mooi he, dat Red Bull dus een stichting heeft die onderzoek doet naar dwarslaesies en andere vormen van rugletsel.
    Ze sponsoren tenslotte tientallen (extreme) sporten waarbij F1 misschien wel de veiligste is. Verkeerd vallen met je stuntmotor, onderuit gaan op je snowboard, crashen omdat je parachute op 30 meter boven de grond ermee stops (omdat je nog een bizarre stunt wilde doen) en je kunt gebruik maken van de stichting om je te laten helpen.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 11:51

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar