Extra ademruimte voor Verstappen in titelstrijd
  • Gepubliceerd op 29 okt 2025 16:46
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft iets meer ademruimte gekregen in zijn titelstrijd met de McLarens. Als hij over anderhalve week in Brazilië aan de start verschijnt, heeft hij minder strafpunten op zijn naam staan. Daarmee komt een einde aan een periode waarin Verstappen op zijn tellen moest passen.

Verstappen balanceerde dit jaar op de rand van een schorsing. In de Formule 1 worden coureurs geschorst als ze in twaalf maanden tijd twaalf strafpunten hebben verzameld. Deze strafpunten vervallen na een jaar, en dat betekent dat coureurs op een gegeven moment worden 'bevrijd' van deze punten. Verstappen stond sinds de Spaanse Grand Prix op negen strafpunten, en was dus dichtbij een schorsing.

Verstappen in de problemen

In Spanje kreeg Verstappen drie strafpunten bijgeschreven vanwege een incident met George Russell. Hij ramde daar uit frustratie de Mercedes van de Brit nadat hij werd gesommeerd om zijn plek terug te geven. In de weken na dit incident ging het regelmatig over een mogelijke schorsing van Verstappen. In de elf raceweekenden daarna hield Verstappen zich echter keurig aan de regels, waardoor het nooit echt een serieus probleem werd.

Waarom kan Verstappen rustiger ademhalen?

Verstappen kan sinds deze week iets rustiger ademhalen. Deze week vervielen er namelijk twee strafpunten. Het gaat om de strafpunten die Verstappen vorig jaar ontving in de Grand Prix van Mexico. Hier duwde Verstappen McLaren-coureur Lando Norris meerdere keren van de baan. Voordat Verstappen over anderhalve week in Brazilië aan de start verschijnt, zal er nog een strafpunt vervallen. Dan vervalt het strafpunt dat Verstappen vorig jaar ontving in de Braziliaanse sprintrace. Hij ging hier te vroeg op zijn gas onder de Virtual Safety Car.

Wanneer vervallen de volgende strafpunten van Verstappen?

Verstappen heeft volgende week nog maar zes strafpunten achter zijn naam staan. Voor het einde van het jaar zullen er nog drie strafpunten vervallen. Het gaat om het strafpunt dat Verstappen vorig jaar ontving in Qatar, waar hij te langzaam reed in de kwalificatie. Daarnaast vervallen er in december nog twee strafpunten die hij vorig jaar ontving in Abu Dhabi.

De coureur die het dichtstbij een schorsing was, is Oliver Bearman. De Haas-coureur stond op tien strafpunten, maar voordat hij in Brazilië arriveert zullen er twee strafpunten vervallen.

koppie toe

Posts: 4.697

Geheel offtopic,

"Moto3-coureur Noah Dettwiler is buiten levensgevaar na zijn zware crash tijdens de Grand Prix van Maleisië van afgelopen weekend."

Geen enkel art-ikel aan besteed.

  • 2
  • 29 okt 2025 - 16:50
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • koppie toe

    Posts: 4.697

    Geheel offtopic,

    "Moto3-coureur Noah Dettwiler is buiten levensgevaar na zijn zware crash tijdens de Grand Prix van Maleisië van afgelopen weekend."

    Geen enkel art-ikel aan besteed.

    • + 2
    • 29 okt 2025 - 16:50
    • Pietje Bell

      Posts: 31.668

      Ja, vreemd. Colin Veijer had er heel veel moeite mee om daarna te moeten rijden, neem aan de andere coureurs ook. Bedankt voor het melden.

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 16:56
  • Ernie5335

    Posts: 5.635

    Daar zal ie blij mee zijn.

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 16:57

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

