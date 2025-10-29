Max Verstappen heeft iets meer ademruimte gekregen in zijn titelstrijd met de McLarens. Als hij over anderhalve week in Brazilië aan de start verschijnt, heeft hij minder strafpunten op zijn naam staan. Daarmee komt een einde aan een periode waarin Verstappen op zijn tellen moest passen.

Verstappen balanceerde dit jaar op de rand van een schorsing. In de Formule 1 worden coureurs geschorst als ze in twaalf maanden tijd twaalf strafpunten hebben verzameld. Deze strafpunten vervallen na een jaar, en dat betekent dat coureurs op een gegeven moment worden 'bevrijd' van deze punten. Verstappen stond sinds de Spaanse Grand Prix op negen strafpunten, en was dus dichtbij een schorsing.

Verstappen in de problemen

In Spanje kreeg Verstappen drie strafpunten bijgeschreven vanwege een incident met George Russell. Hij ramde daar uit frustratie de Mercedes van de Brit nadat hij werd gesommeerd om zijn plek terug te geven. In de weken na dit incident ging het regelmatig over een mogelijke schorsing van Verstappen. In de elf raceweekenden daarna hield Verstappen zich echter keurig aan de regels, waardoor het nooit echt een serieus probleem werd.

Waarom kan Verstappen rustiger ademhalen?

Verstappen kan sinds deze week iets rustiger ademhalen. Deze week vervielen er namelijk twee strafpunten. Het gaat om de strafpunten die Verstappen vorig jaar ontving in de Grand Prix van Mexico. Hier duwde Verstappen McLaren-coureur Lando Norris meerdere keren van de baan. Voordat Verstappen over anderhalve week in Brazilië aan de start verschijnt, zal er nog een strafpunt vervallen. Dan vervalt het strafpunt dat Verstappen vorig jaar ontving in de Braziliaanse sprintrace. Hij ging hier te vroeg op zijn gas onder de Virtual Safety Car.

Wanneer vervallen de volgende strafpunten van Verstappen?

Verstappen heeft volgende week nog maar zes strafpunten achter zijn naam staan. Voor het einde van het jaar zullen er nog drie strafpunten vervallen. Het gaat om het strafpunt dat Verstappen vorig jaar ontving in Qatar, waar hij te langzaam reed in de kwalificatie. Daarnaast vervallen er in december nog twee strafpunten die hij vorig jaar ontving in Abu Dhabi.

De coureur die het dichtstbij een schorsing was, is Oliver Bearman. De Haas-coureur stond op tien strafpunten, maar voordat hij in Brazilië arriveert zullen er twee strafpunten vervallen.