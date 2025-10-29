user icon
Zelfvertrouwen van Norris is broos: "Eén goede race zegt niets"
  Gepubliceerd op 29 okt 2025 18:09
  • comments 4
  Door: Jesse Jansen

Lando Norris heeft de leiding in het wereldkampioenschap overgenomen van teamgenoot Oscar Piastri. De Brit won de Grand Prix van Mexico en dat was goed genoeg om boven Piastri te komen. Hij heeft zichzelf een tip gegeven. 

Lando Norris heeft dit seizoen tot nu toe zes keer gewonnen. Hiermee staat hij een punt boven teamgenoot Piastri. Dit is voor Norris erg motiverend en hij hoopt zo verder te kunnen gaan. Max Verstappen doet ook nog mee in de strijd om de wereldtitel, en heeft een achterstand van 36 punten op Norris.

Heeft Norris ooit aan zichzelf getwijfeld?

Het allerbelangrijkste van een F1-coureur is zelfvertrouwen. Op de vraag of Norris weleens aan zichzelf twijfelde, antwoordde hij tegenover Sky Sports: "Soms, zeker aan het begin van het jaar. Ik wil de schuld nooit afschuiven op mijn auto. Oscar won immers met hetzelfde materiaal, dus dat was geen excuus. Ik kreeg de smaak gewoon niet te pakken en vond geen manier om het te laten werken."

"Nu zoek ik naar andere oplossingen om het te laten werken. Zo simpel is het. Natuurlijk geeft dat veel vertrouwen, maar één goede race kan me echt niets schelen. Dat zegt helemaal niets. Twee, drie, vier goede races op rij – dát telt. Gelukkig waren de afgelopen maanden goed", vertelt Norris optimistisch. 

Verstappen loopt nog steeds in op de McLarens

"Max loopt nog steeds in. Ik heb nu één goed weekend gehad, maar Max heeft me de afgelopen maanden nog steeds ingehaald. Dus ja, ik moet mijn koppie erbij houden." Verstappen heeft zijn achterstand al beperkt van 104 punten naar 36 punten. De Nederlander deed dit in vijf Grand Prix-weekenden, waarvan een sprintweekend. 

Lando Norris leidt dus het kampioenschap met 357 punten. Een punt daarachter staat teamgenoot Oscar Piastri en 36 punten daarachter Max Verstappen. De Nederlander loopt flink in en heeft de afgelopen vier races twee keer gewonnen. 

Larry Perkins

Posts: 61.075

Gelukkig, de laatste alinea is weer terug, maakt het wel zo overzichtelijk...

  • 2
  • 29 okt 2025 - 18:41
Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.074

    Gelukkig, de laatste alinea is weer terug, maakt het wel zo overzichtelijk...

    • + 2
    • 29 okt 2025 - 18:41
    • nr 76

      Posts: 7.097

      Volgens de laatste alinea staat Verstappen dus 37 punten achter Norris....

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 19:19
    • Larry Perkins

      Posts: 61.074

      Het moet nog langs de rekenkamer maar daar kon men niet op wachten...

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 20:26
  • 919

    Posts: 3.799

    Als hij zichzelf rust kan brengen met een mindset 'I got the fastest car, I got this' de aankomende races, dan moet het gek lopen als hij geen WDC2025 wordt.

    • + 1
    • 29 okt 2025 - 18:50

