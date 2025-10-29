Max Verstappen heeft een goede race gereden in Mexico. De Nederlander eindigde op de derde plaats, maar had zonder virtual safety car in de slotfase zomaar de tweede plaats kunnen bemachtigen. Als het aan Martin Brundle had gelegen, had de Nederlander een drive-through-penalty gekregen.

De start was enorm chaotisch waardoor meerdere coureurs de eerste bocht misten, één daarvan is Max Verstappen. De Nederlander reed het gras op en kwam daarna weer terug de baan op. Hij liet meerdere coureurs voor en dus lieten de stewards hem met rust. Toch vindt Martin Brundle dat de viervoudig wereldkampioen een drive-through-penalty had moeten krijgen.

'Meerdere coureurs moesten een straf ontvangen'

Lando Norris, Max Verstappen en de Ferrari-coureurs gingen met zijn vieren tegelijkertijd door bocht één. Charles Leclerc moest volgens Brundle sowieso een straf krijgen hiervoor: "Volgens mij deed Charles in ieder geval een poging in bocht één. Het lukte niet helemaal, dus negeerde hij bocht twee gewoon. Dat was voor mij een straf van 10 seconden", vertelt Brundle in The F1 Show van Sky Sports.

Ook Verstappen zou niet gespaard zijn gebleven als Brundle zijn zin had gekregen. De analist meent: "Max had een straf moeten krijgen, want als je je auto helemaal links in een viervoudige opstelling zet, komt hij op de kerbstone terecht. Maar Max had geen intentie. Je kunt zien dat Max accelereert."

"Ik moet zeggen dat hij heel behendig door het gras reed. Maar Max deed geen enkele moeite om bocht één, twee of drie te nemen, en dat had een straf moeten opleveren. Max nam het risico aan de buitenkant, wetende dat hij gewoon het gaspedaal kon intrappen en doorrijden. Als het omgekeerd was geweest, zou Max via de radio hebben geschreeuwd dat hij niet van plan was die bocht te nemen. Dat deed hij niet", vertelde Brundle. Verstappen haalde de bocht uiteindelijk niet.

Eindstand: niemand ontving een straf

"Ik zou iemand die deed wat Max deed misschien zelfs een drive-through hebben gegeven, als een gepaste afschrikking om een einde te maken aan die dwaasheid, want dan wordt het allemaal chaotisch. Ik begrijp volledig dat die coureurs die zich met hun eigen zaken bemoeiden en op het circuit bleven, dachten: 'Wacht even, ik verlies hier terrein. Ik kan net zo goed mijn eigen racebaan maken in de eerste paar bochten en wat plaatsen winnen.'"

Uiteindelijk werden er geen straffen meer uitgedeeld voor de actie in de eerste bocht. Wel kreeg Verstappen een tracklimits-waarschuwing. Norris won de Grand Prix van Mexico met Leclerc en Verstappen achter hem.