user icon
icon

Brundle kritisch op Verstappen: "Had een drive-through moeten krijgen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brundle kritisch op Verstappen: "Had een drive-through moeten krijgen"
  • Gepubliceerd op 29 okt 2025 14:09
  • comments 21
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft een goede race gereden in Mexico. De Nederlander eindigde op de derde plaats, maar had zonder virtual safety car in de slotfase zomaar de tweede plaats kunnen bemachtigen. Als het aan Martin Brundle had gelegen, had de Nederlander een drive-through-penalty gekregen. 

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt

De start was enorm chaotisch waardoor meerdere coureurs de eerste bocht misten, één daarvan is Max Verstappen. De Nederlander reed het gras op en kwam daarna weer terug de baan op. Hij liet meerdere coureurs voor en dus lieten de stewards hem met rust. Toch vindt Martin Brundle dat de viervoudig wereldkampioen een drive-through-penalty had moeten krijgen. 

'Meerdere coureurs moesten een straf ontvangen'

Lando Norris, Max Verstappen en de Ferrari-coureurs gingen met zijn vieren tegelijkertijd door bocht één. Charles Leclerc moest volgens Brundle sowieso een straf krijgen hiervoor: "Volgens mij deed Charles in ieder geval een poging in bocht één. Het lukte niet helemaal, dus negeerde hij bocht twee gewoon. Dat was voor mij een straf van 10 seconden", vertelt Brundle in The F1 Show van Sky Sports.

Ook Verstappen zou niet gespaard zijn gebleven als Brundle zijn zin had gekregen. De analist meent: "Max had een straf moeten krijgen, want als je je auto helemaal links in een viervoudige opstelling zet, komt hij op de kerbstone terecht. Maar Max had geen intentie. Je kunt zien dat Max accelereert."

"Ik moet zeggen dat hij heel behendig door het gras reed. Maar Max deed geen enkele moeite om bocht één, twee of drie te nemen, en dat had een straf moeten opleveren. Max nam het risico aan de buitenkant, wetende dat hij gewoon het gaspedaal kon intrappen en doorrijden. Als het omgekeerd was geweest, zou Max via de radio hebben geschreeuwd dat hij niet van plan was die bocht te nemen. Dat deed hij niet", vertelde Brundle. Verstappen haalde de bocht uiteindelijk niet.

Eindstand: niemand ontving een straf

"Ik zou iemand die deed wat Max deed misschien zelfs een drive-through hebben gegeven, als een gepaste afschrikking om een einde te maken aan die dwaasheid, want dan wordt het allemaal chaotisch. Ik begrijp volledig dat die coureurs die zich met hun eigen zaken bemoeiden en op het circuit bleven, dachten: 'Wacht even, ik verlies hier terrein. Ik kan net zo goed mijn eigen racebaan maken in de eerste paar bochten en wat plaatsen winnen.'"

Uiteindelijk werden er geen straffen meer uitgedeeld voor de actie in de eerste bocht. Wel kreeg Verstappen een tracklimits-waarschuwing. Norris won de Grand Prix van Mexico met Leclerc en Verstappen achter hem. 

NicoS

Posts: 19.572

Race-ban van minimaal een jaar!!!
Soms vraag je je af of deze mensen nadenken over hetgeen wat ze roepen…
Kennelijk heeft die crash in Melbourne toch wat hersenschade teweeggebracht bij Brundle.
Vier dik….ja dat ontstond toen Lewis besloot om uit de slipstreem van Norris te komen, terwijl Lec... [Lees verder]

  • 25
  • 29 okt 2025 - 14:22
F1 Nieuws Max Verstappen Charles Leclerc Martin Brundle Red Bull Racing Ferrari GP Mexico 2025

Reacties (21)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.238

    "want als je je auto helemaal links in een viervoudige opstelling zet" nou toen Max hem naast Leclerc zette was het nog een drietal naast elkaar (2 Ferrari's en 1 RedBull). Daarna begonnen bij het inlopen op Norris de beide Ferrari's naar links te bewegen en moest Max wel meebewegen. Pas toen werd het een 4-tal.

    • + 21
    • 29 okt 2025 - 14:19
  • NicoS

    Posts: 19.572

    Race-ban van minimaal een jaar!!!
    Soms vraag je je af of deze mensen nadenken over hetgeen wat ze roepen…
    Kennelijk heeft die crash in Melbourne toch wat hersenschade teweeggebracht bij Brundle.
    Vier dik….ja dat ontstond toen Lewis besloot om uit de slipstreem van Norris te komen, terwijl Leclerc en Verstappen op dat moment naast hem zaten.
    Brundle verdraaid de bull weer eens….

    • + 25
    • 29 okt 2025 - 14:22
  • da_bartman

    Posts: 6.238

    "Ik moet zeggen dat hij heel behendig door het gras reed. Maar Max deed geen enkele moeite om bocht één, twee of drie te nemen" Nee want Max werd niet alleen op de curb geduwd, maar zelfs met de linker wielen erover. Met zijn vloer surfend op de curb kon Max nieteens insturen voor het einde van de curb.

    • + 18
    • 29 okt 2025 - 14:24
  • snailer

    Posts: 30.558

    Als Brundle dit zo heeft gezegd, dan heeft hij niet goed de onboards bekeken. Verstappen had door het op de kerbs duwen van Leclerc nul grip. Hij kon niet remmen. Hij had zelfs alle moeite om uit de muur te blijven. Rechtdoor was de enige optie en dat was doordat Verstappen op de kerbs werd gezet.

    Daarna gaf Verstappen direct de plekken terug.

    En ook wat da_bartman hieronder zegt. Alsof er al 3 naast elkaar reden op het moment dat Verstappen het 3 dik maakte. Verstappen kwam er naast. Vervolgens viel daarna Norris terug naast de andere 3.

    Voor mijn gevoel heeft voor het eerst de steward benden correct gehandeld mbt Verstappen. Zouden Herbert, of nog een paar van die britse stewards er hebben gezeten was er gestraft.

    Russell, Hamilton en de britse commentatoren spannen duidelijk weer samen. Zo jammer.

    • + 17
    • 29 okt 2025 - 14:27
    • snailer

      Posts: 30.558

      Da_bartman was natuurlijk eerder. Hij zei het hier boven ergens...

      • + 1
      • 29 okt 2025 - 14:28
  • TylaHunter

    Posts: 10.590

    Helemaal niet Brundle, een drivethrough was iets van 10 jaar geleden als veel te zwaar bestempeld en wordt alleen nog gegeven voor zeer ernstige uitvoeringen.

    Persoonlijk ben ik voor of een regel om gewonnen plaats buiten de baan binnen 3 ronden terug te geven of en dit is een nieuwe. Een slowzone maken van 500 meter van 160kph op het stukje asfalt naast de pitmuur en de vuile kant van de grid op startfinish (dus niet in de pitlane maar op startfinish).

    Het is denk ik op elk circuit toepasbaar. De straf is letterlijk een keer zo langzaam rijden als de concurrentie en een natuurlijke straf van 5 a 6,5 seconde. Ietwar Gelijk aan de longlap penalty van motogp die erg redelijk en natuurlijk uitpakt.

    • + 4
    • 29 okt 2025 - 14:30
  • Klus

    Posts: 2.353

    Verstappen kent de regels gewoon goed en maakt er ook gebruik van. De regels zijn (doorgaans) voor iedereen hetzelfde.

    • + 3
    • 29 okt 2025 - 14:34
  • SEN1

    Posts: 2.658

    Heu-le-maal van t padje. Koekoek. Gans gek.

    • + 4
    • 29 okt 2025 - 14:35
  • Dale U

    Posts: 1.776

    Met 4 naast elkaar ontstond in een latere fase, dat is de charme van echt racen, die slipstream kan je race bepalen. Spa dit jaar was ook zo'n voorbeeld.

    • + 2
    • 29 okt 2025 - 14:38
  • Paulie

    Posts: 4.829

    Een drive-through-penalty ?
    Een race-ban zul je bedoelen, aanpakken die gast denkt dat ie alles mag, de pestkop

    • + 7
    • 29 okt 2025 - 14:49
    • Larry Perkins

      Posts: 61.067

      Brundle verdient een GP-ban, sluit 'm op in een Britse kerker zonder communicatiemiddelen en laat hem de godganse dag en nacht naar AD21 en het Wilhelmus kijken en luisteren. Dat zal hem leren!

      • + 7
      • 29 okt 2025 - 15:01
    • NicoS

      Posts: 19.572

      Dat kun je hem niet aandoen Larry..😂😂

      • + 1
      • 29 okt 2025 - 15:06
    • Larry Perkins

      Posts: 61.067

      Oké, misschien heb je gelijk, gooien we hem in een Noord-Koreaanse kerker...

      • + 1
      • 29 okt 2025 - 15:14
    • Paulie

      Posts: 4.829

      Sluit 'm op in een cel samen met Gordon en Joling

      • + 2
      • 29 okt 2025 - 15:31
    • Larry Perkins

      Posts: 61.067

      Top-idee, net op het moment dat Brundle denkt dat het niet erger kan worden, dumpen we Geer en Goor erbij.

      • + 1
      • 29 okt 2025 - 15:36
  • beerkuh

    Posts: 3.793

    tja , en waar was Brundle toen Hamilton nota bene minder gelijkwaardig en zelfs 2x zijn wagen als grasmaaier gebruikte! toen hield hij zijn waffel wel! zowel Brundle als Herbert hebben - en zeker als het Max betreft- boter op hun hoofd!!

    • + 5
    • 29 okt 2025 - 15:01
  • jd2000

    Posts: 7.376

    Blijft moeilijk voor die Engelse figuren dat een niet Brit de dienst uitmaakt in de F1.

    • + 2
    • 29 okt 2025 - 15:13
  • Skoda F1

    Posts: 479

    Brundlelen is dat engels voor uit je nek kletsen? Als in: wat loop je nou te brundlelen man Of ben je nou eens een keer uit gebrundled

    • + 4
    • 29 okt 2025 - 15:18
    • Paulie

      Posts: 4.829

      Martin Brundlul

      Martin, wat loop je nou te Brundlullen?

      • + 2
      • 29 okt 2025 - 15:39
  • hupholland

    Posts: 9.350

    het ergste is nog dat deze man als commentator altijd bezig is met het beïnvloeden van de wedstrijdleiding. Gelukkig hadden ze hem dit weekend vrij af gegeven. Natuurlijk moet je als commentator commentaar geven op wat je ziet, maar hij komt altijd binnen een paar seconden met advies voor de wedstrijdleiding. Zouden ze ook wel eens naar mogen kijken, of er op die manier invloed kan worden uitgeoefend en of er idd meegeluisterd wordt via Sky. Want dan is Brundle in feite een soort extra steward. En helaas geen onpartijdige.

    • + 2
    • 29 okt 2025 - 16:17
  • Ernie5335

    Posts: 5.634

    Kwallebak...

    • + 1
    • 29 okt 2025 - 16:56

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar