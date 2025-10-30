Liam Lawson was woest na afloop van de Grand Prix van Mexico. De coureur van Racing Bulls moest al na vijf ronden de handdoek in de ring gooien na een botsing met Carlos Sainz, en stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken. “Hij heeft onze race kapotgemaakt”, klonk het scherp in de internationale pers.

De crash vond plaats in de openingsronde, bij de chaotische eerste bocht van het Autodromo Hermanos Rodríguez. Sainz week uit over het gras, maar had volgens Lawson totaal niet door dat hij naast hem reed. “Ik had een hele goede start en er was genoeg ruimte aan de buitenkant. Ik liet Carlos genoeg plek, maar hij besloot de chicane af te snijden zonder naar links te kijken. En toen reed hij gewoon tegen me aan.”

Lawson baalt na GP Mexico

De schade aan de Racing Bulls was aanzienlijk. De vloer en voorvleugel van Lawson’s auto waren zo zwaar beschadigd dat hij per ronde zo’n drie seconden verloor. “De zijkant van onze auto was compleet vernield. We moesten opgeven, het is gewoon klote”, aldus de gefrustreerde Nieuw-Zeelander.

Het incident was niet de eerste keer dat de twee met elkaar in aanvaring kwamen. Eerder dit seizoen, tijdens de Grand Prix van Nederland, kreeg Sainz een tijdstraf van tien seconden voor een vergelijkbare situatie met Lawson. Williams ging toen met succes in beroep, waardoor de strafpunten van het strafblad van de Spanjaard werden geschrapt.

Lawson richt vizier op Sainz

Lawson houdt vol dat het ook nu geen bewuste actie was van Sainz, maar hij vindt dat de ervaren Spanjaard beter had moeten weten. “Ik geloof niet dat hij het expres deed, maar je moet gewoon meer bewustzijn hebben in zulke situaties. We weten allemaal hoe hectisch bocht 1 is, maar je kunt niet zomaar de chicane afsnijden zonder te kijken wat er naast je gebeurt.”

Sainz haalde de finish overigens ook niet. De Williams-coureur spinde drie ronden voor het einde in de muur bij het stadiongedeelte. “Een race vol problemen,” reageerde hij kort. “Waarschijnlijk allemaal begonnen bij het contact in de eerste ronde. We zaten met drie of vier auto’s naast elkaar, het was gewoon chaos.”

De botsing tussen beide coureurs vond opvallend genoeg bijna exact een jaar na hun vorige incident plaats, eveneens in Mexico. Toen klaagde Sainz via de boordradio over Lawson, omdat die volgens hem te laat aan de kant ging bij blauwe vlaggen. “LAW-SON! Dat moet een penalty zijn,” klonk het destijds gefrustreerd over de radio.