user icon
icon

Lawson haalt genadeloos uit naar Sainz: "Hij verpestte het, echt klote"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Lawson haalt genadeloos uit naar Sainz: "Hij verpestte het, echt klote"
  • Gepubliceerd op 30 okt 2025 15:24
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Liam Lawson was woest na afloop van de Grand Prix van Mexico. De coureur van Racing Bulls moest al na vijf ronden de handdoek in de ring gooien na een botsing met Carlos Sainz, en stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken. “Hij heeft onze race kapotgemaakt”, klonk het scherp in de internationale pers.

De crash vond plaats in de openingsronde, bij de chaotische eerste bocht van het Autodromo Hermanos Rodríguez. Sainz week uit over het gras, maar had volgens Lawson totaal niet door dat hij naast hem reed. “Ik had een hele goede start en er was genoeg ruimte aan de buitenkant. Ik liet Carlos genoeg plek, maar hij besloot de chicane af te snijden zonder naar links te kijken. En toen reed hij gewoon tegen me aan.”

Meer over Liam Lawson F1-wereld schrikt: Lawson veroorzaakt bijna fatale crash

F1-wereld schrikt: Lawson veroorzaakt bijna fatale crash

27 okt
 Lawson onder vuur na bizar incident: "Hij negeerde gele vlaggen"

Lawson onder vuur na bizar incident: "Hij negeerde gele vlaggen"

30 okt

Lawson baalt na GP Mexico

De schade aan de Racing Bulls was aanzienlijk. De vloer en voorvleugel van Lawson’s auto waren zo zwaar beschadigd dat hij per ronde zo’n drie seconden verloor. “De zijkant van onze auto was compleet vernield. We moesten opgeven, het is gewoon klote”, aldus de gefrustreerde Nieuw-Zeelander.

Het incident was niet de eerste keer dat de twee met elkaar in aanvaring kwamen. Eerder dit seizoen, tijdens de Grand Prix van Nederland, kreeg Sainz een tijdstraf van tien seconden voor een vergelijkbare situatie met Lawson. Williams ging toen met succes in beroep, waardoor de strafpunten van het strafblad van de Spanjaard werden geschrapt.

Lawson richt vizier op Sainz

Lawson houdt vol dat het ook nu geen bewuste actie was van Sainz, maar hij vindt dat de ervaren Spanjaard beter had moeten weten. “Ik geloof niet dat hij het expres deed, maar je moet gewoon meer bewustzijn hebben in zulke situaties. We weten allemaal hoe hectisch bocht 1 is, maar je kunt niet zomaar de chicane afsnijden zonder te kijken wat er naast je gebeurt.”

Sainz haalde de finish overigens ook niet. De Williams-coureur spinde drie ronden voor het einde in de muur bij het stadiongedeelte. “Een race vol problemen,” reageerde hij kort. “Waarschijnlijk allemaal begonnen bij het contact in de eerste ronde. We zaten met drie of vier auto’s naast elkaar, het was gewoon chaos.”

De botsing tussen beide coureurs vond opvallend genoeg bijna exact een jaar na hun vorige incident plaats, eveneens in Mexico. Toen klaagde Sainz via de boordradio over Lawson, omdat die volgens hem te laat aan de kant ging bij blauwe vlaggen. “LAW-SON! Dat moet een penalty zijn,” klonk het destijds gefrustreerd over de radio.

Rimmer

Posts: 12.945

Sainz rijdt gewoon een Sainz seizoen zoals altijd. Momenten van grote klasse, waarin je hem veel van zijn eerdere gestuntel vergeeft, worden afgelost met complete ruk races waarin hij het team en anderen zwaar benadeeld.
Die jongen voelde zich te goed voor een jaartje Mercedes maar koos liever v... [Lees verder]

  • 3
  • 30 okt 2025 - 15:32
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Liam Lawson Williams Racing Bulls GP Mexico 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.944

    Sainz rijdt gewoon een Sainz seizoen zoals altijd. Momenten van grote klasse, waarin je hem veel van zijn eerdere gestuntel vergeeft, worden afgelost met complete ruk races waarin hij het team en anderen zwaar benadeeld.
    Die jongen voelde zich te goed voor een jaartje Mercedes maar koos liever voor een onbegrijpelijk en lang contract bij een middenmoter en vergooit als zodanig nu zijn beste jaren door gefrustreerd rond te rijden in de middenmoot. We gaan straks nog jarenlang aanhoren hoe de volledige familie Sainz van tijd tot ergens in de media klaagt over hoe goed Carlos wel niet was en hoe hij allang WK had moeten zijn en dat hij niks voor Max onderdeed bla bla bla.
    Denk op die momenten dan nog eens terug aan een van de vele typische Sainz races vol incidenten, blunders en gerommel en haal de schouders op.
    Wat doet het weer in Brazilië?

    • + 3
    • 30 okt 2025 - 15:32
  • Paulie

    Posts: 4.838

    ja dat is wel echt klote ja, zeker niet leuk voor Liam

    • + 1
    • 30 okt 2025 - 15:42

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.311
  • Podiums 28
  • Grand Prix 228
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar