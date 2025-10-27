Liam Lawson beleefde een bizar schrikmoment in de openingsfase van de Grand Prix van Mexico. De Nieuw-Zeelander maakte vroeg in de race een pitstop, en kwam tot zijn verbazing twee marshalls tegen die over de baan liepen in bocht 1. Hij wist een ernstig incident ternauwernood te voorkomen.

Lawson raakte in de eerste ronde betrokken bij een incident waardoor hij terugviel naar de laatste plek. Hij maakte vroeg een pitstop, en viel een paar rondjes later uit. Zijn race leek weinig spectaculair te zijn, maar na afloop doken er beelden op die een heel ander beeld schetsten.

Wat gebeurde er?

Op de onboardbeelden van Lawson is namelijk te zien hoe er twee marshalls over de baan lopen in bocht 1. De twee mannen rapen wat debri op, maar schrikken zich een hoedje op het moment dat Lawson in zijn Racing Bull de bocht doorkomt. Dat gold ook voor Lawson, die niet wist wat hij zag.

Hij meldde zich vol verbazing op de radio: "Oh mijn god, is dit een grap? Heb je dat net ook gezien?" Zijn race-engineer reageerde bevestigend, maar tijdens de race volgde er geen onderzoek. Op het moment van het incident was er ook geen Safety Car op de baan te vinden.

Racing Bulls stapt naar de FIA

Na afloop van de race liet Lawson bij de internationale media weten dat hij nog nooit zoiets had meegemaakt. Zijn team gaat dan ook om opheldering vragen bij de FIA: "Ja, absoluut. We begrijpen echt niet hoe de marshalls zomaar de baan op mogen rennen op deze manier. Ik heb geen idee waarom dit gebeurde, maar ik weet zeker dat we een verklaring zullen krijgen. Het mag in ieder geval echt niet nog een keertje gebeuren."

Wat zag Lawson?

Hij vond het in ieder geval een risico: "Ik kwam naar binnen voor een pitstop, reed naar buiten op een setje nieuwe harde banden, en bij bocht 1 renden er ineens twee kerels over de baan. Ik reed er bijna eentje aan. Het was echt heel gevaarlijk."