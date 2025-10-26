user icon
  Gepubliceerd op 26 okt 2025 20:29
  5
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat vandaag proberen om de schade te beperken in de Grand Prix van Mexico. Na een mindere kwalificatie moet hij als vijfde aan de race gaan beginnen, en op zaterdag stelde hij al dat het een zware wedstrijd gaat worden. Vlak voor de start van de Grand Prix lijkt hij daar nog steeds zo over te denken.

Verstappen kan dit weekend zijn achterstand op zijn titelrivalen Oscar Piastri en Lando Norris verkleinen. Hij begon vol goede moed aan het weekend, en wist in de kwalificatie Piastri achter zich te houden. Norris was echter oppermachtig op zaterdag, en pakte de pole. Verstappen werd ook verslagen door de Ferrari's en de Mercedessen, en hij weet dat het een zware race zal worden.

Ziet Verstappen nog kansen?

Tijdens de drivers parade was Verstappen dan ook van mening dat hij niet te vroeg moest juichen. Gevraagd of hij er vertrouwen in heeft, reageerde hij duidelijk: "Ja, laten we het maar afwachten. Het is tot nu toe niet ons makkelijkste weekend. We gaan dus ons uiterste best doen. Natuurlijk zullen we wel gaan proberen om een paar posities goed te maken."

Hoe kijkt Verstappen naar de afwezigheid van Perez?

De Mexicaanse fans moeten het vandaag doen zonder hun thuisheld Sergio Perez. Hij was tot en met vorig jaar de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. Het zorgt ervoor dat Verstappen nog altijd bovengemiddeld populair is bij de Mexicanen.

De interviewster vroeg Verstappen of hij een boodschap heeft voor de fans nu 'Chestappen' ontbreekt: "Hij komt volgend jaar terug! Ik ben dan ook heel erg blij voor Checo, dat hij volgend jaar terugkomt naar de grid. Nu gaan we gewoon van het moment genieten. Ik geniet van mijn tijd in Mexico. Het is altijd geweldig om de gepassioneerde fans te zien die om deze race afkomen."

Perez keert volgend jaar terug in de Formule 1 bij het team van Cadillac, en hij is nu dan ook niet aanwezig op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

reespees

Posts: 78

Ik ook niet. Denk dat een top zes niet eens haalbaar is in dat hok.

  • 1
  • 26 okt 2025 - 20:33
Reacties (5)

  • reespees

    Posts: 78

    Ik ook niet. Denk dat een top zes niet eens haalbaar is in dat hok.

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 20:33
    • Avb1

      Posts: 282

      Lage IQ dit is wat ik bedoel

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 20:54
  • Larry Perkins

    Posts: 60.985

    Als niet-RB-medewerker kan 'the legend' nu wel mooi straffeloos hier en daar ff wat ducktape verwijderen...

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 20:33
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.932

    Alweer?

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 20:43
  • Larry Perkins

    Posts: 60.985

    Off-topic:

    Sergio Perez steunt Max Verstappen voor de F1-titel in 2025: "Hij is een coureur die het meeste verdient."
    Sergio Perez stelt zijn vertrouwen in Max Verstappen voor het F1-seizoen van 2025.

    Sergio Perez gelooft dat zijn voormalige teamgenoot Max Verstappen de klus zal klaren en dit jaar het Formule 1-kampioenschap van 2025 zal winnen. Volgens hem "verdient" de Red Bull-ster het kampioenschap gezien zijn prestaties tot nu toe dit seizoen.
    In een gesprek voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico sprak Perez lovend over de Nederlander na de paar lastige seizoenen die hij met hem doorbracht bij de renstal uit Milton Keynes.

    "Dat had ik nooit verwacht, weet je?" zei Perez nadat hem gevraagd was naar de terugkeer van de viervoudig kampioen in de strijd om het kampioenschap. "Het was geweldig om te zien. Ik bedoel, Max is echt de actie van het jaar geweest. Hij zorgt ervoor dat iedereen de Formule 1 blijft volgen.
    Op de een of andere manier zijn ze erin geslaagd het seizoen te veranderen, en nu McLaren aan het rommelen is, denk ik dat hij een echte kans maakt om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat hij een coureur is die dit kampioenschap het meest verdient, omdat hij fenomenaal heeft gereden."
    Op de vraag of hij denkt dat Verstappen realistisch gezien het kampioenschap kan winnen, antwoordde hij: "Ik denk het wel."

    Deze steunbetuiging van Perez komt nadat Verstappen zich na een overtuigende overwinning tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten weer in de strijd heeft geworpen. Daarmee staat hij op drie overwinningen in de laatste vier Grand Prix-weekenden.
    Hoewel hij zich in vergelijking met de rest van de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez slecht kwalificeerde, waar hij als vijfde startte naast Andrea Kimi Antonelli van Mercedes, staat hij nu nog maar 40 punten achter kampioenschapsleider Oscar Piastri voor de race in Mexico. (MS Global, automatische vertaling uit het Engels)

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 20:57

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

