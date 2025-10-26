Max Verstappen gaat vandaag proberen om de schade te beperken in de Grand Prix van Mexico. Na een mindere kwalificatie moet hij als vijfde aan de race gaan beginnen, en op zaterdag stelde hij al dat het een zware wedstrijd gaat worden. Vlak voor de start van de Grand Prix lijkt hij daar nog steeds zo over te denken.

Verstappen kan dit weekend zijn achterstand op zijn titelrivalen Oscar Piastri en Lando Norris verkleinen. Hij begon vol goede moed aan het weekend, en wist in de kwalificatie Piastri achter zich te houden. Norris was echter oppermachtig op zaterdag, en pakte de pole. Verstappen werd ook verslagen door de Ferrari's en de Mercedessen, en hij weet dat het een zware race zal worden.

Ziet Verstappen nog kansen?

Tijdens de drivers parade was Verstappen dan ook van mening dat hij niet te vroeg moest juichen. Gevraagd of hij er vertrouwen in heeft, reageerde hij duidelijk: "Ja, laten we het maar afwachten. Het is tot nu toe niet ons makkelijkste weekend. We gaan dus ons uiterste best doen. Natuurlijk zullen we wel gaan proberen om een paar posities goed te maken."

Hoe kijkt Verstappen naar de afwezigheid van Perez?

De Mexicaanse fans moeten het vandaag doen zonder hun thuisheld Sergio Perez. Hij was tot en met vorig jaar de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. Het zorgt ervoor dat Verstappen nog altijd bovengemiddeld populair is bij de Mexicanen.

De interviewster vroeg Verstappen of hij een boodschap heeft voor de fans nu 'Chestappen' ontbreekt: "Hij komt volgend jaar terug! Ik ben dan ook heel erg blij voor Checo, dat hij volgend jaar terugkomt naar de grid. Nu gaan we gewoon van het moment genieten. Ik geniet van mijn tijd in Mexico. Het is altijd geweldig om de gepassioneerde fans te zien die om deze race afkomen."

Perez keert volgend jaar terug in de Formule 1 bij het team van Cadillac, en hij is nu dan ook niet aanwezig op het Autodromo Hermanos Rodriguez.