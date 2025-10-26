Max Verstappen start de Mexicaanse Grand Prix vandaag vanaf de vijfde plaats. De Nederlander kende geen goede kwalificatie, en heeft dan ook weinig vertrouwen in een sterk resultaat. Hij is dan ook niet heel blij als een verslaggever hem een vraag stelt over het nemen van risico's.

Verstappen luidde op vrijdagavond na de tweede vrije training al de noodklok. Hij had weinig vertrouwen in een goed resultaat, en was van mening dat er snel iets moest gebeuren. Zou dat niet lukken, dan werd er gevreesd voor een onemanshow van Lando Norris. Die nachtmerrie werd werkelijkheid, en Norris pakte met overmacht de pole position. De vijfde tijd zorgde voor frustratie bij Verstappen, die weet dat dit hem kostbare punten kan gaan kosten in de titelrace.

'Dit was geen verrassing'

Verstappen toonde zich na afloop zeer realistisch, en legde aan de internationale media uit dat het verleden geen garantie biedt voor het heden: "Het is geen verrassing. Mensen denken altijd dat wanneer je hier in het verleden goede resultaten hebt neergezet, je dat in de jaren daarop ook wel eventjes doet, maar zo werkt het gewoon niet."

Worsteling is niet nieuw

Verstappen stelt ook dat hij hier in de afgelopen jaren ook worstelde: "Vorig jaar ging het hier ook al niet lekker. En in de jaren daarvoor was dit ook een zwakkere baan voor ons, al hadden we toen het geluk dat de auto zoveel beter was dan de rest. En ja, deze keer zijn we simpelweg niet sterk."

Gaat Verstappen risico's nemen?

Bij de start liggen er in ieder geval veel kansen. Het is een lange run naar bocht 1, en het kan zomaar een prachtig slipstream-duel worden. Verstappen haalt zijn schouders op en wijst naar de auto's voor hem: "Ik bedoel, daar zal ik tijdens de race achter moeten komen. Als er een kans is, dan ga ik er natuurlijk voor. Maar het gaat meer om de pure racepace, en die is gewoon niet goed dit weekend."

Als een verslaggever daarna stelt dat het geen zin heeft om risico's te nemen als er geen snelheid is, reageert Verstappen fel: "Dat hoef jij mij niet te vertellen! Ik ben meer dan ervaren genoeg om te weten wat ik wel moet doen en wat ik niet moet doen."