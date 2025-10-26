user icon
Verstappen sneert naar kritische verslaggever: "Dat hoef je mij niet te vertellen!"

Verstappen sneert naar kritische verslaggever: "Dat hoef je mij niet te vertellen!"
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 11:22
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen start de Mexicaanse Grand Prix vandaag vanaf de vijfde plaats. De Nederlander kende geen goede kwalificatie, en heeft dan ook weinig vertrouwen in een sterk resultaat. Hij is dan ook niet heel blij als een verslaggever hem een vraag stelt over het nemen van risico's.

Verstappen luidde op vrijdagavond na de tweede vrije training al de noodklok. Hij had weinig vertrouwen in een goed resultaat, en was van mening dat er snel iets moest gebeuren. Zou dat niet lukken, dan werd er gevreesd voor een onemanshow van Lando Norris. Die nachtmerrie werd werkelijkheid, en Norris pakte met overmacht de pole position. De vijfde tijd zorgde voor frustratie bij Verstappen, die weet dat dit hem kostbare punten kan gaan kosten in de titelrace.

'Dit was geen verrassing'

Verstappen toonde zich na afloop zeer realistisch, en legde aan de internationale media uit dat het verleden geen garantie biedt voor het heden: "Het is geen verrassing. Mensen denken altijd dat wanneer je hier in het verleden goede resultaten hebt neergezet, je dat in de jaren daarop ook wel eventjes doet, maar zo werkt het gewoon niet."

Worsteling is niet nieuw

Verstappen stelt ook dat hij hier in de afgelopen jaren ook worstelde: "Vorig jaar ging het hier ook al niet lekker. En in de jaren daarvoor was dit ook een zwakkere baan voor ons, al hadden we toen het geluk dat de auto zoveel beter was dan de rest. En ja, deze keer zijn we simpelweg niet sterk."

Gaat Verstappen risico's nemen?

Bij de start liggen er in ieder geval veel kansen. Het is een lange run naar bocht 1, en het kan zomaar een prachtig slipstream-duel worden. Verstappen haalt zijn schouders op en wijst naar de auto's voor hem: "Ik bedoel, daar zal ik tijdens de race achter moeten komen. Als er een kans is, dan ga ik er natuurlijk voor. Maar het gaat meer om de pure racepace, en die is gewoon niet goed dit weekend."

Als een verslaggever daarna stelt dat het geen zin heeft om risico's te nemen als er geen snelheid is, reageert Verstappen fel: "Dat hoef jij mij niet te vertellen! Ik ben meer dan ervaren genoeg om te weten wat ik wel moet doen en wat ik niet moet doen."

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.629

"Verstappen fel: "Dat hoef jij mij niet te vertellen! Ik ben meer dan ervaren genoeg om te weten wat ik wel moet doen en wat ik niet moet doen."

Kijk, als je op een simpele vraag al zo moet antwoorden kun je toch wel concluderen dat hij uit 'n houten huisje komt......tussen andere houten huisjes.

  • 4
  • 26 okt 2025 - 11:59
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 4.953

    Altijd weer van die verslaggevers die hun eigen mening willen ventileren, terwijl ze gewoon verslag moeten doen.

    • + 3
    • 26 okt 2025 - 11:34
    • Remco_F1

      Posts: 3.204

      "Gewoon verslag moeten doen"

      Nee, ze moeten het verslag goed kunnen verkopen en dat doe je door coureurs te laten triggeren door dit soort irritante vragen.

      • + 2
      • 26 okt 2025 - 11:47
    • De Vogel is Geland

      Posts: 610

      Dat is de nieuwe ‘journalistiek’.

      • + 2
      • 26 okt 2025 - 12:31
  • Larry Perkins

    Posts: 60.967

    "Typ hier jouw reactie..."

    Dat hoef jij mij niet te vertellen! Ik ben meer dan ervaren genoeg om te weten waar ik mijn reactie wel of niet wil typen!

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 11:36
    • Pietje Bell

      Posts: 31.626

      En wat denk je @Larry? Komt Lando als eerste de bocht door?
      Zo nee, kunnen de Ferrari jongens Norris achter zich houden?

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 11:42
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.629

    "Verstappen fel: "Dat hoef jij mij niet te vertellen! Ik ben meer dan ervaren genoeg om te weten wat ik wel moet doen en wat ik niet moet doen."

    Kijk, als je op een simpele vraag al zo moet antwoorden kun je toch wel concluderen dat hij uit 'n houten huisje komt......tussen andere houten huisjes.

    • + 4
    • 26 okt 2025 - 11:59
    • schwantz34

      Posts: 41.167

      Ma trekt gewoon ff simply lovely het open houten deurtje van een zoveelste domme verslaggever achter zich in het slot...

      • + 3
      • 26 okt 2025 - 12:11
    • schwantz34

      Posts: 41.167

      x

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 12:11
    • De Vogel is Geland

      Posts: 610

      Waar kan ik de betekenis van dat spreekwoord vinden?

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 12:47
    • Pietje Bell

      Posts: 31.626

      Hij is idd opgegroeid in een houten huisje, zie hier zijn ouderlijk huis:

      i.imgur.com/TW3NkEe.png

      Je gaat al vooruit @Ouwe dat je het geen kamp meer noemt, maar het slechts insinueert.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 12:54
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 440

      @DViG Wat grappenmaker Ouw ermee zegt is dat hij Verstappen een beperkt, minder ontwikkeld persoon vindt.

      Overigens vind ik dat Verstappen (als het even heeft tegengezeten) ook wel heel weerbarstig en bot kan reageren op vragen. Daar kan ik me oprecht aan storen. Geef gewoon normaal antwoord, denk ik dan.

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 13:01

