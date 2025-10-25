user icon
Verstappen wil worstelend McLaren niet nerveus maken

Verstappen wil worstelend McLaren niet nerveus maken
  Gepubliceerd op 25 okt 2025 16:09
  comments 2
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat dit weekend in Mexico verder met zijn onverwachte jacht op de wereldtitel. Hij moet het opnemen tegen de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Beide coureurs hebben meer punten, maar minder ervaring dan Verstappen. De regerend wereldkampioen wil ze echter niet nerveuzer gaan maken.

Verstappen kan dit seizoen zijn vijfde wereldtitel op rij gaan pakken in de Formule 1. De Nederlander leek geruime tijd te moeten leven met het gevoel dat hij afscheid moest nemen van zijn kroon. Na de zomerstop presteerde hij echter ijzersterk, en wist hij zijn concurrenten het leven zuur te maken. Door zijn zeges in Italië, Azerbeidzjan en Austin staat hij nu nog slechts 40 WK-punten achter op klassementsleider Piastri.

Voor Norris en Piastri is het de eerste keer dat ze echt om de titel vechten in de Formule 1. Lange tijd leken ze geen moeite te hebben met de druk, maar in de afgelopen weken kwamen er toch barstjes. Piastri lijkt het zwaar te hebben, terwijl Norris zijn best doet om sterk te blijven.

Gaat Verstappen spelletjes spelen?

Toen Verstappen in 2021 voor zijn eerste titel een duel uitvocht met Lewis Hamilton, stelde hij dat de Brit nerveus van hem werd. In een interview met De Telegraaf krijgt Verstappen de vraag of dat nu weer zo is: "Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Toentertijd was dat ook wel een beetje het spelletje dat ik speelde."

"Of ik dat nu weer ga doen? Dat heb ik niet nodig. Toen had ik nog nooit een wereldtitel gewonnen. En nu heb ik er wel een paar en zij niet. En je bent in deze fase standaard wat nerveuzer als je nog geen wereldkampioen bent geworden, dan als je wel al die titels gewonnen hebt."

De lessen van vader Jos

Verstappen heeft ook nog profijt van zijn opvoeding, waar hij met vader Jos stad en land afreisde om te karten. De vraag is welke lessen hem nu nog steeds helpen: "Proberen altijd te maximaliseren, geen grote fouten maken en altijd kijken naar wat beter kan."

"En je moet mentaal ook ijzersterk zijn. Het is te makkelijk om te zeggen: 'hij is een agressieve coureur'. Want ik denk dat heel veel rijders best agressief kunnen zijn. Maar je moet ook bepaalde slimmigheden hebben en tijdens races momenten kunnen lezen."

Larry Perkins

Posts: 60.956

Krijg nou tieten!

Een aha-erlebnis, der kums de aap out of de slief!
Het was in AD21 dus toch Max die vlak voor de start een jurk en een pamper in de cockpit van Lewis heeft gelegd...

  • 2
  • 25 okt 2025 - 16:31
Reacties (2)

  • marcelf1fan

    Posts: 441

    Dat hoeft ook niet, dat doen ze zelf wel!

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 16:11
  • Larry Perkins

    Posts: 60.956

    Krijg nou tieten!

    Een aha-erlebnis, der kums de aap out of de slief!
    Het was in AD21 dus toch Max die vlak voor de start een jurk en een pamper in de cockpit van Lewis heeft gelegd...

    • + 2
    • 25 okt 2025 - 16:31

