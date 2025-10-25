Max Verstappen wakkert vuurtje aan binnen Red Bull

Tot verrassing van velen maakt Max Verstappen nog steeds kans op de wereldtitel in de Formule 1. De Red Bull-coureur heeft in de afgelopen weken een opmerkelijke opmars gemaakt, en laat de McLarens nu flink zweten. Volgens Paul Monaghan wakkert Verstappen een vuurtje aan binnen het team.

Verstappen leek voor de zomerstop uitgeteld in de hoek te liggen. Bij Red Bull wierpen ze bijna de handdoek in de ring, en dachten ze dat ze geen race meer gingen winnen. Na de zomerstop liet Verstappen echter zien tot wat hij in staat is, en wist hij te winnen in Italië, Azerbeidzjan en Austin.

Verstappen profiteerde van problemen bij de concurrentie van McLaren. Terwijl het papajakleurige duo Oscar Piastri en Lando Norris crashte, tegen technische problemen aanliep of slechte weekenden afwerkte, mocht Verstappen elke keer het podium betreden. Hij staat nu nog slechts 40 WK-punten achter op kampioenschapsleider Piastri, en alles is nog mogelijk.

Andere uitdaging voor Verstappen

Red Bulls Chief Engineer Paul Monaghan kan genieten van de prestaties van Verstappen. In Mexico kreeg hij tijdens een mediamoment de vraag of Verstappen nog steeds groeit als coureur vergeleken met de afgelopen jaren: "Dit jaar was het een andere uitdaging voor hem. Dat komt denk ik doordat we niet bij alle evenementen over een auto beschikten die snel genoeg was. Hij was altijd van mening dat het team in die situatie zat, en hij dus ook, en dat hij hen zoveel mogelijk zou helpen en bijdragen om ons eruit te halen."

Wat is de rol van Verstappen?

Monaghan is enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Hij legt uit hoe belangrijk de viervoudig wereldkampioen is voor het team: "Hij is dus een buitengewone coureur, zowel in als buiten de auto. Hij is één van die bijzondere types die het team kan helpen om samen te werken. Hij is daar niet slechts een onderdeel van, maar speelt er een zeer grote rol in."