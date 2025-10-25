user icon
Verstappen doet boekje open over interne sfeer bij Red Bull

Verstappen doet boekje open over interne sfeer bij Red Bull
  Gepubliceerd op 25 okt 2025 12:09
  • comments 10
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat dit weekend in Mexico verder met zijn verrassende jacht op de wereldtitel. In de afgelopen maanden is er veel veranderd bij Red Bull, en lijkt het erop dat het team beter naar Verstappen luistert. De Nederlander legt uit hoe de vork precies in de steel steekt.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. Zijn achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris was heel erg groot, terwijl het intern rommelde bij Red Bull. Verstappen werd in verband gebracht met een vertrek, en teambaas Christian Horner werd de deur gewezen. De Brit werd vervangen door Laurent Mekies, en onder leiding van de Fransman werd de ommekeer ingezet.

Verstappen de baas?

Na zeges in Italië, Azerbeidzjan en Austin is Verstappen weer helemaal terug in de titelstrijd. In gesprek met De Telegraaf wordt Verstappen gevraagd naar de veranderingen. Als hij de vraag krijgt of hij nu veel meer bij alles is betrokken, is zijn antwoord duidelijk: "Het is niet zo dat ik per se meer doe. Laat ik het zo zeggen: er wordt misschien iets meer naar me geluisterd. Of meer met me gecommuniceerd. Ook van 'bovenaf'."

"Dat we de laatste tijd beter presteren komt niet door één persoon. Daar heeft het hele team invloed op. Er is een andere filosofie, als je kijkt naar het vinden van de juiste afstelling. En bijvoorbeeld de nieuwe vloer die werd geïntroduceerd in Monza, die heeft ook een positieve impact gehad."

Had dit ook gekund met Horner?

 De vraag is of deze ommekeer ook met Horner mogelijk had kunnen zijn: "Dat kun je onmogelijk zeker weten. Maar ik ben gewoon heel erg blij met hoe alles nu loopt in het team. Niet alleen met Laurent, maar met heel Red Bull Racing. Ook de hele verstandhouding tussen de aandeelhouders in Oostenrijk en Thailand. Iedereen zit op dezelfde golflengte."

"Voor zo'n groot merk en raceteam is dat heel erg belangrijk. Veel mensen wisten dat het niet goed ging, maar het is niet altijd even makkelijk om het op te lossen. Ik ga nu zelf ook met een aangenamer gevoel naar het circuit toe. Maar de resultaten en het feit dat ik een meer competitieve auto heb, dat helpt ook wat dat betreft."

