Verstappen negeert McLaren: "Niet mijn probleem"
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 16:09
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat dit weekend in Mexico verder met zijn jacht op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Bij McLaren was het in de afgelopen weken onrustig, en waren er veel interne strubbelingen. Verstappen maakt zich daar niet druk om, en stelt dat het niet zijn probleem is.

Verstappen schreef afgelopen weekend in Austin de sprintrace en de Grand Prix op zijn naam. In de sprintrace vielen Piastri en Norris uit, en in de hoofdrace kwamen ze er niet aan te pas. Verstappen wist zijn achterstand op WK-leider Piastri te verkleinen tot 40 punten, en de titel is dus nog steeds in beeld. Bij McLaren was het in de afgelopen weken nogal onrustig, en die interne problemen kunnen Verstappen in de kaart spelen.

Voordeel voor Verstappen?

In Mexico werd Verstappen in gesprek met de internationale media dan ook gevraagd of de interne onrust bij McLaren voor hem een psychologisch voordeel vormt. Daar heeft Verstappen echter geen boodschap aan: "Dat is niet echt mijn probleem, toch?"

Verstappen heeft zo zijn eigen kijk op de strijd om de wereldtitel met de twee coureurs van McLaren. Hij laat Norris en Piastri met elkaar vechten, en focust zich op zijn eigen rijden en wat zijn team Red Bull Racing kan verbeteren. 

Verstappen kijkt niet naar McLaren

De Red Bull-coureur gaat verder met zijn verhaal. Hij laat zich simpelweg niet afleiden door wat er aan de hand is bij McLaren: "McLaren moet als team bepalen wat goed voor ze is qua regels. Ik concentreer me gewoon op mijn eigen prestaties. Voor mij is het belangrijkste dat we een competitieve auto hebben. Als we een competitieve auto hebben, dan kunnen we hen gaan verslaan. Daar focus ik me dan ook op, en niets anders."

Verstappen heeft, Mexico meegeteld, nog vijf raceweekenden de kans om het gat te verkleinen. In Qatar en Brazilië worden er ook sprintraces verreden.

Er ontbreekt nog wat onderaan in het bericht:

In het WK leidt Piastri met 14 punten voorsprong op Norris, terwijl Verstappen op 40 punten volgt. De strijd is nog allesbehalve gestreden dit seizoen.

Graag gedaan!

    Er ontbreekt nog wat onderaan in het bericht:

    In het WK leidt Piastri met 14 punten voorsprong op Norris, terwijl Verstappen op 40 punten volgt. De strijd is nog allesbehalve gestreden dit seizoen.

    Graag gedaan!

      Het bekende a4’tje van hen was vol, bedanut voor de aanvulling 👏

