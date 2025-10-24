user icon
Koele Verstappen droomt van megastunt: "Een ongelooflijke comeback"

Koele Verstappen droomt van megastunt: "Een ongelooflijke comeback"
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 08:48
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat dit weekend in Mexico verder met zijn jacht op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Het is voor veel mensen een grote verrassing dat Verstappen weer meedoet om de titel, en hij stelt zelf ook dat het een enorme comeback zou zijn.

Verstappen is bezig met een opvallende opmars in de Formule 1. Na de zomerstop stond hij in elke race op het podium en wist hij te winnen in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten. In Austin won hij afgelopen weekend niet alleen de Grand Prix, maar schreef hij ook de sprintrace op zijn naam. Hier profiteerde hij van de uitvalbeurt van de McLarens, en hij staat nu nog maar 40 WK-punten achter op klassementsleider Piastri.

Geen zorgen

In Mexico blijft Verstappen er rustig onder. De titelstrijd doet hem weinig, en hij sprak zich uit bij de internationale media: "Ik denk dat het nog steeds hetzelfde is. In het ergste geval word ik derde, toch? Er verandert dus eigenlijk niets. Ik wil gewoon proberen tot het einde van het seizoen races te winnen. Ik hoop dat dat elk weekend mogelijk is, maar dat is op dit moment lastig te zeggen."

Ongelooflijke comeback

Verstappen realiseert zich echter ook wel dat het een bizarre prestatie zou zijn, als hij dit seizoen de wereldtitel pakt: "We zitten in een goede flow. En we weten ook als team dat het tot het einde perfect moet zijn om een kans te maken. Als het lukt, dat is dat geweldig; een ongelooflijke comeback. Als het niet lukt, dan ga je gewoon door. Je kunt trots zijn op het einde van het seizoen dat we hebben gehad en de verbetering in prestaties, maar daar maken we ons pas zorgen over in Abu Dhabi."

Andere aanpak?

Verstappen werd in de afgelopen jaren enigszins eenvoudig wereldkampioen. Nu is alles anders, maar hij pakt de zaken niet anders aan: "Eerlijk gezegd verandert er niet veel. Natuurlijk wil je winnen en wil je het kampioenschap winnen. Ik heb titels heel erg laat gewonnen, en ook heel vroeg. Nu is het natuurlijk heel erg anders, want ik denk dat het voor ons het grootste deel van het seizoen een stuk lastiger was."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 30.437

    Nadat ik al die "Verstappen is de beste", "Hamilton is de beste", "Ferrari is l*te" en "Horney is Horney" wel gezien heb, ben ik ook wel klaar met die comeback. Er is geen comeback. Dat is pas zo als hij inderdaad WDC zou worden. Dan kunnen we bewierroken. En de trollen kunnen weer de brandweer bellen.

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 08:58
    • Rimmer

      Posts: 12.918

      Wellicht weten we het ook nu pas weer in de laatste ronde van de laatste race. Max houdt het graag spannend.

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 09:26
    • Paulie

      Posts: 4.784

      kom je nou mee..... gisteren een hele pallet wierook binnen gekregen dus ik wil wel los nu.

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 09:31

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
