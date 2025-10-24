Koele Verstappen droomt van megastunt: "Een ongelooflijke comeback"

Max Verstappen gaat dit weekend in Mexico verder met zijn jacht op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Het is voor veel mensen een grote verrassing dat Verstappen weer meedoet om de titel, en hij stelt zelf ook dat het een enorme comeback zou zijn.

Verstappen is bezig met een opvallende opmars in de Formule 1. Na de zomerstop stond hij in elke race op het podium en wist hij te winnen in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten. In Austin won hij afgelopen weekend niet alleen de Grand Prix, maar schreef hij ook de sprintrace op zijn naam. Hier profiteerde hij van de uitvalbeurt van de McLarens, en hij staat nu nog maar 40 WK-punten achter op klassementsleider Piastri.

Geen zorgen

In Mexico blijft Verstappen er rustig onder. De titelstrijd doet hem weinig, en hij sprak zich uit bij de internationale media: "Ik denk dat het nog steeds hetzelfde is. In het ergste geval word ik derde, toch? Er verandert dus eigenlijk niets. Ik wil gewoon proberen tot het einde van het seizoen races te winnen. Ik hoop dat dat elk weekend mogelijk is, maar dat is op dit moment lastig te zeggen."

Ongelooflijke comeback

Verstappen realiseert zich echter ook wel dat het een bizarre prestatie zou zijn, als hij dit seizoen de wereldtitel pakt: "We zitten in een goede flow. En we weten ook als team dat het tot het einde perfect moet zijn om een kans te maken. Als het lukt, dat is dat geweldig; een ongelooflijke comeback. Als het niet lukt, dan ga je gewoon door. Je kunt trots zijn op het einde van het seizoen dat we hebben gehad en de verbetering in prestaties, maar daar maken we ons pas zorgen over in Abu Dhabi."

Andere aanpak?

Verstappen werd in de afgelopen jaren enigszins eenvoudig wereldkampioen. Nu is alles anders, maar hij pakt de zaken niet anders aan: "Eerlijk gezegd verandert er niet veel. Natuurlijk wil je winnen en wil je het kampioenschap winnen. Ik heb titels heel erg laat gewonnen, en ook heel vroeg. Nu is het natuurlijk heel erg anders, want ik denk dat het voor ons het grootste deel van het seizoen een stuk lastiger was."