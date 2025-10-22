user icon
icon

Mekies gelooft in Verstappen: "McLaren is niet meer dominant"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mekies gelooft in Verstappen: "McLaren is niet meer dominant"
  • Gepubliceerd op 22 okt 2025 12:46
  • comments 9
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull doet het momenteel veel beter dan McLaren in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft al drie keer gewonnen in de afgelopen vijf races, en daarom denkt teambaas Laurent Mekies dat Max Verstappen nog wereldkampioen kan worden in 2025. Volgens hem is McLaren niet meer zo dominant als in de eerste seizoenshelft. 

Meer over McLaren Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt
 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt

McLaren was erg dominant in de eerste seizoenshelft en heeft dan ook al het constructeurskampioenschap van 2025 binnengehaald. Het wereldkampioenschap is voorlopig nog niet bepaald, want Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen doen nog mee om de titel.

'McLaren heeft geen voordeel meer'

Sinds de Grand Prix van Italië heeft McLaren niet meer het voordeel, maar is het vaak Red Bull dat bovenaan staat. Ook Laurent Mekies beseft dat, zo vertelt hij in Austin tegenover de internationale media: "Wat betreft relatieve prestaties hebben ze niet meer het voordeel dat ze in het eerste deel van het seizoen hadden ten opzichte van ons."

"We bevinden ons niet in een situatie waarin we, zelfs toen we in Spa de sprint wonnen, nog steeds een halve seconde per ronde langzamer waren dan McLaren. Zelfs in Zandvoort, na de zomerstop, waren we waarschijnlijk nog steeds een halve seconde per ronde langzamer. Dat is nu voorbij", zo legt de teambaas uit. 

'Het is veranderd'

In de afgelopen vijf races hebben McLaren, Mercedes en Red Bull gewonnen. Volgens Mekies is dat logisch: "We bevinden ons in een situatie waarin je naar een raceweekend gaat en er drie of vier teams zijn die om de overwinning kunnen strijden. Ik denk niet dat een team nog een dominante positie heeft. Bij alle resterende races zal het erom gaan wie van de vier teams het beste presteert op dat circuit."

"Elke race zal worden beslist door welk team het circuit, de omstandigheden, de temperaturen en de banden het beste beheerst, en dat team zal dan de race winnen." Red Bull Racing kan nog tweede worden in het constructeurskampioenschap, maar staat momenteel vierde. Het team moet dan nog wel voorbij Ferrari en Mercedes zien te komen. Het verschil met Ferrari is maar drie punten en met Mercedes tien punten. 

Flying Dutchman

Posts: 2.801

Red Bull is op dit moment een van de snelste autos en misschien zelfs de snelste. Als Piastri zo doorgaat dan is de titel voor Verstappen zeker mogelijk.

  • 4
  • 22 okt 2025 - 12:59
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies McLaren Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Totalia

    Posts: 1.738

    Ik zou het fantastisch vinden en iets wat nog nooit vertoond is, als Max WCC 2025 wordt! Maar feit blijft dat McLaren / Piastri maar 1 fantastisch weekend hoeft te hebben en Max wordt dan hoog uit nog tweede in kampioenschap dat zijn ook de feiten

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 12:57
    • Remco_F1

      Posts: 3.199

      Dan moet hij wel het ritme weer terug vinden, en in deze competitie/fase v.h. seizoen en omstandigheden binnen het team van Mclaren zie ik dat echt niet meer gebeuren. Als ik dan mijn geld moest inzetten op een Mclaren coureur dan zou ik voor Norris gaan.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 13:28
    • John6

      Posts: 11.166

      In Mexico maar eens kijken hoe Oscar het doet, staat hij er weer, of nog steeds een dip, belangrijk weekend voor Oscar.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 13:48
    • Pietje Bell

      Posts: 31.561

      Hi @Totalia, je hebt me maandag iets gevraagd en ik vroeg toen of je in Austin in de paddock was geweest.
      Ben je in Austin geweest waar je dat gerucht hebt gehoord?

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 15:34
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.801

    Red Bull is op dit moment een van de snelste autos en misschien zelfs de snelste. Als Piastri zo doorgaat dan is de titel voor Verstappen zeker mogelijk.

    • + 4
    • 22 okt 2025 - 12:59
    • snailer

      Posts: 30.396

      Ik vind het nog steeds voorbarig dat te stellen. De kans is behoorlijk groot dat de 2 McLaren auto's niet meer optimaal waren afgesteld na de reparatie. Daarbij hebben ze veel keuzes moeten maken vanuit sim data. Ze hebben tot aan de race maar 1 longrun test gedaan. Dat was Norris in de vrije training. En dat was ook nog eens op de witte band. Ze hadden nul data.

      Ook was uiteraard de voorbereiding voor kwalificatie niet optimaal.

      Het is wel duidelijk dat de RBR sterk verbeterd is. Dat is niet het zelfde als beter dan.

      Uit de data volgt dat nog steeds de degradatie van de banden bij Red Bull hoger is. Tijdens de eerste stint waar Norris veel rondes achter Leclerc vast zat had Norris de beste degradatie. Tijdens de laatste stin had Norris dat niet. Ongeveer gelijk aan Verstappen. Maar ik denk dat hij de banden gekookt heeft richting Leclerc en om er voorbij te komen. En nog gingen de banden er bij Leclerc eerder aan.
      De laatste stint had Puastri de beste degradatie. Alleen had die dan weer niet de snelheid.
      Ik zou zeggen dat op race snelheid de McLarens gewoon nog de nummer 1 auto zijn. En in Cota was dat specifiek Norris. Hier ben ik redelijk van overtuigd.

      Nog steeds moet Verstappen 8 punten inlopen per weekend. Dan staat hij gelijk met Piastri qua punten.

      Mexico zal wederom duidelijkheid geven

      • + 1
      • 22 okt 2025 - 13:52
    • Erwinnaar

      Posts: 5.187

      Verstappen heeft niets te verliezen en McLaren heeft alles te winnen. En die 2 van McLaren willen allebij natuurlijk voor het eerst wk worden, daar zit de angel en Verstappen doet gewoon zijn ding weekeinde voor weekeinde. Enige gevaar is domme pech zoals ongeval of techniek dat weigert. Snelheid is goed genoeg weer voor overwinningen en ik durf hem wel aan, Verstappen in duel met een McLaren, die lopen de messen in.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 14:12
    • Avb1

      Posts: 247

      Snailer denkt dat een lang verhaal schrijven betekent dat je het beter weet?
      Feit is NORRIS EN PIASTRI gaand dit weekend CRASHEN in de eerste bocht onthoud dat.

      • + 1
      • 22 okt 2025 - 14:31
  • Erwinnaar

    Posts: 5.187

    Die Piastri en Norris gaan elkaar nog wel wat vliegen (punten) afvangen en wie weet nog een Russell die roet in het eten gooit, alleen van belang mits Verstappen nu ELKE race top 2 eindigt en daarachter of lager altijd de McLarens. In Mexico een copy van Cota, en the game is echt weer on!

    RedBull's hadden al lang tweede moeten staan maar die 2e behekste wagen is gewoon niets. Al had die 2e wagen elke race maar 5 puntjes gereden was dat al zo. Geeft aan hoe slecht het eigenlijk is en hoe goed Verstappen het doet. Ergelijk gewoon hoe slecht dat gaat met die 2e auto. En natuurlijk ook met hele matige (pay) rijders.

    • + 1
    • 22 okt 2025 - 14:08

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar