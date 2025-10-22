Red Bull doet het momenteel veel beter dan McLaren in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft al drie keer gewonnen in de afgelopen vijf races, en daarom denkt teambaas Laurent Mekies dat Max Verstappen nog wereldkampioen kan worden in 2025. Volgens hem is McLaren niet meer zo dominant als in de eerste seizoenshelft.

McLaren was erg dominant in de eerste seizoenshelft en heeft dan ook al het constructeurskampioenschap van 2025 binnengehaald. Het wereldkampioenschap is voorlopig nog niet bepaald, want Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen doen nog mee om de titel.

'McLaren heeft geen voordeel meer'

Sinds de Grand Prix van Italië heeft McLaren niet meer het voordeel, maar is het vaak Red Bull dat bovenaan staat. Ook Laurent Mekies beseft dat, zo vertelt hij in Austin tegenover de internationale media: "Wat betreft relatieve prestaties hebben ze niet meer het voordeel dat ze in het eerste deel van het seizoen hadden ten opzichte van ons."

"We bevinden ons niet in een situatie waarin we, zelfs toen we in Spa de sprint wonnen, nog steeds een halve seconde per ronde langzamer waren dan McLaren. Zelfs in Zandvoort, na de zomerstop, waren we waarschijnlijk nog steeds een halve seconde per ronde langzamer. Dat is nu voorbij", zo legt de teambaas uit.

'Het is veranderd'

In de afgelopen vijf races hebben McLaren, Mercedes en Red Bull gewonnen. Volgens Mekies is dat logisch: "We bevinden ons in een situatie waarin je naar een raceweekend gaat en er drie of vier teams zijn die om de overwinning kunnen strijden. Ik denk niet dat een team nog een dominante positie heeft. Bij alle resterende races zal het erom gaan wie van de vier teams het beste presteert op dat circuit."

"Elke race zal worden beslist door welk team het circuit, de omstandigheden, de temperaturen en de banden het beste beheerst, en dat team zal dan de race winnen." Red Bull Racing kan nog tweede worden in het constructeurskampioenschap, maar staat momenteel vierde. Het team moet dan nog wel voorbij Ferrari en Mercedes zien te komen. Het verschil met Ferrari is maar drie punten en met Mercedes tien punten.