Verstappen maakt McLaren-duo gek: "Ze voelen de druk!"

Verstappen maakt McLaren-duo gek: "Ze voelen de druk!"
  Gepubliceerd op 22 okt 2025 17:22
  3
  Door: Jesse Jansen

Max Verstappen komt steeds dichter bij zijn vijfde wereldkampioenschap. Hij loopt vliegensvlug in op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Volgens F1-analist James Hinchcliffe is er een groot verschil tussen de drie coureurs. Verstappen kan veel beter onder druk presteren dan de McLaren-coureurs, zo stelt de Canadees. 

De Red Bull-coureur heeft sinds de zomerstop al drie races gewonnen. Piastri heeft slechts één overwinning behaald, terwijl Lando Norris sinds de zomer niet meer op het hoogste treetje stond. Met nog vijf races te gaan, ziet het er steeds beter uit voor de Nederlander. Nu Piastri en Norris voor het eerst mogen proeven van een echte titelstrijd, staat de druk er vol op.

'Verstappen heeft minder druk op zijn schouders'

Max Verstappen heeft veel minder druk op zijn schouders, omdat hij al vier keer wereldkampioen is geworden. Weinig coureurs hebben dit gepresteerd, dus Verstappen hoeft niets meer te bewijzen. Verstappen heeft dit seizoen ook niets meer om te verliezen. De Nederlander kan dus all-in zetten op de McLaren-coureurs. 

F1-analist James Hinchcliffe vertelde in de F1 Nation-podcast over het verschil tussen Verstappen, Norris en Piastri: "Je hebt Max, die volledig vrij en onbevangen rijdt, terwijl de andere twee voor het eerst het gewicht voelen van een mogelijk wereldkampioenschap op hun schouders." Lando Norris werd vorig jaar tweede in het wereldkampioenschap, maar heeft nooit echt kunnen strijden met Verstappen.

'Hij moet blijven winnen'

Max Verstappen heeft maar één optie om wereldkampioen te worden, aldus Hinchcliffe: "Om überhaupt in de titelstrijd mee te blijven doen, moet hij gewoon blijven winnen. Hij heeft dus één duidelijk doel. Hij hoeft niets te verdedigen. Hij moet gedurfd zijn met de strategie, risico’s nemen op de baan, iets waar hij van nature al goed in is. Daardoor rijdt hij nu heel vrij en ontspannen, omdat hij zich er eigenlijk geen zorgen over hoeft te maken."

Het verschil tussen Verstappen en kampioenschapsleider Piastri is van 104 punten naar 40 punten geslonken. Lando Norris heeft nog maar 26 punten voorsprong op Max Verstappen.

