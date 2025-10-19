user icon
icon

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Startgrid

US Circuit of the Americas - 19 oktober 2025

1

NL

Max Verstappen

Red Bull Racing

  • 1:32.510

2

GB

Lando Norris

McLaren

  • 1:32.801
  • +0.291

3

MC

Charles Leclerc

Ferrari

  • 1:32.807
  • +0.297

4

GB

George Russell

Mercedes

  • 1:32.826
  • +0.316

5

GB

Lewis Hamilton

Ferrari

  • 1:32.912
  • +0.402

6

AU

Oscar Piastri

McLaren

  • 1:33.084
  • +0.574

7

IT

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

  • 1:33.114
  • +0.604

8

GB

Oliver Bearman

Haas F1

  • 1:33.139
  • +0.629

9

ES

Carlos Sainz jr

Williams

  • 1:33.150
  • +0.640

10

ES

Fernando Alonso

Aston Martin

  • 1:33.160
  • +0.650

11

DE

Nico Hülkenberg

Sauber

  • 1:33.334
  • +0.824

12

NZ

Liam Lawson

Racing Bulls

  • 1:33.360
  • +0.850

13

JP

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

  • 1:33.466
  • +0.956

14

FR

Pierre Gasly

Alpine F1

  • 1:33.651
  • +1.141

15

AR

Franco Colapinto

Alpine F1

  • 1:34.044
  • +1.534

16

BR

Gabriel Bortoleto

Sauber

  • 1:34.125
  • +1.615

17

FR

Esteban Ocon

Haas F1

  • 1:34.136
  • +1.626

18

TH

Alexander Albon

Williams

  • 1:34.690
  • +2.180

19

CA

Lance Stroll

Aston Martin

  • 1:34.540
  • +2.030

20

FR

Isack Hadjar

Racing Bulls

  • geen tijd

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.765

    Gelukkig geen aangepaste tijden van de aangepaste tijden, dat de GP vier uur eerder al is verreden...

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 20:12
  • AUDI_F1

    Posts: 3.355

    Ik dacht dat Stroll een gridstraf had van 5 plekken, ivm de botsing op Ocon. Maar ja van laatste kun je net niet veel meer opschuiven naar achteren.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 20:34

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Austin verlengt contract met meerdere seizoenen ×