Goed nieuws voor de Amerikaanse Formule 1-fans. Zojuist is bekend geworden dat de Grand Prix van de Verenigde Staten het contract heeft verlengd met meerdere seizoenen. Op het circuit van Austin zal in ieder geval tot en met 2034 F1 verreden worden.

De Formule 1 blijft aan populariteit winnen in de Verenigde Staten. De koningsklasse van de autosport telt inmiddels zo’n 52 miljoen fans, een stijging van elf procent ten opzichte van vorig jaar. Ook online groeit de sport fors, met meer dan 5,5 miljoen Amerikaanse volgers op de officiële kanalen. Uit de Global F1 Fan Survey 2025 blijkt bovendien dat de nieuwe lichting fans opvallend jong en divers is: 47 procent van de Amerikanen die de sport minder dan vijf jaar volgen, is tussen de 18 en 24 jaar oud, en meer dan de helft daarvan is vrouw. Dat onderstreept hoe sterk de Formule 1 nieuwe doelgroepen weet aan te spreken.

Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, is lovend over de groei van de sport in de Verenigde Staten. “Sinds 2012 is de Grand Prix van de Verenigde Staten alleen maar populairder geworden,” aldus Domenicali op de website van de F1. “Ik wil de stad Austin en Travis County bedanken voor hun gastvrijheid. Het evenement op het Circuit of The Americas is elk jaar weer een hoogtepunt voor fans, coureurs en teams. Honderdduizenden gepassioneerde fans genieten er van de actie op de baan en van de unieke sfeer in de stad.”

De Formule 1 blijft voorlopig dus in Austin, want het Circuit of The Americas is tot minstens 2034 verzekerd van een plek op de kalender. Het Texaanse circuit is bovendien een geliefde baan voor Max Verstappen. De Nederlander eindigde er ooit als vierde in zijn Toro Rosso en wist er in Red Bull-dienst al drie keer te winnen. Dit weekend liet Verstappen opnieuw zijn klasse zien: hij won de sprintrace en start de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf poleposition.