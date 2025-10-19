Laconieke Lawson begrijpt Tsunoda niet: "Hij mag boos zijn"

Yuki Tsunoda was tijdens de kwalificatie in Austin niet te spreken over het gedrag van Liam Lawson. De Japanner stelde dat zijn oud-teamgenoot hem blokkeerde, maar Lawson keek daar toch iets anders naar. Hij was van mening dat hij helemaal niets verkeerd had gedaan.

Tsunoda kende een teleurstellende kwalificatie op het Circuit of the Americas. De Japanner kwam niet verder dan de dertiende tijd, en hij klaagde tijdens de sessie steen en been over het gedrag van Lawson. Volgens Tsunoda reed de Racing Bulls-coureur hem in de weg, waardoor hij veel kostbare tijd verloor. Het moment leverde geen onderzoek van de stewards op, maar Tsunoda was zelf wel zeer boos.

Kan Lawson zich vinden in de kritiek?

Vanzelfsprekend werd Lawson na afloop van de kwalificatie gevraagd naar het incident. De Nieuw-Zeelander was zich van geen kwaad bewust toen hij door Motorsport.com werd geconfronteerd met de woede van Tsunoda: "Om eerlijk te zijn heb ik geen idee waar hij over aan het klagen was. Ik kan me niet voor de geest halen dat ik voor hem reed in de kwalificatie vandaag. Hij is natuurlijk heel erg boos, hij mag ook boos zijn, maar het maakt mij allemaal niet uit."

Lawson niet tevreden met eigen prestatie

Lawson reed uiteindelijk de twaalfde tijd in de kwalificatie. Het was niet het gewenste resultaat, maar hij was wel redelijk tevreden: "Over het algemeen was het heel erg sterk. Dus het is jammer dat we werden geconfronteerd met een flinke windvlaag in bocht 1, en dat zorgde ervoor dat de auto werd verstoord."

"De timing was slecht, dus dat is best wel frustrerend. Als dit het beste was wat we konden doen, dan was ik redelijk tevreden geweest, maar nu we dit weekend beschikken over een snelle auto, en niet alles er uit kunnen halen, dan is het gewoon heel erg frustrerend."