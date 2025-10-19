user icon
icon

Blunder doet Verstappen niets: "Daar zijn geen regels voor!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Blunder doet Verstappen niets: "Daar zijn geen regels voor!"
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 07:36
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft het weer voor elkaar gekregen. Na zijn sprintpole en sprintzege, was hij ook de snelste in de kwalificatie in Austin. Hij was een klasse apart, en overleefde zelfs een blunder met de timing van zijn tweede run. Volgens Verstappen laat dit zien hoe goed het nu gaat.

Verstappen kwam als laatste naar buiten om zijn tweede run in Q3 te starten. Normaal gesproken zou hij nog genoeg tijd over hebben om de streep te bereiken, maar nu was alles anders. Aangespoord door zijn race-engineer Gianpiero Lambiase probeerde Verstappen haast te maken, maar het lukte niet. Vlak na het vallen van de vlag passeerde hij de streep. Het werd even billenknijpen, maar Verstappens eerste rondje was alsnog goed voor pole.

Meer over Max Verstappen Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

13 okt
 Verstappen moet zich melden van de FIA in Austin

Verstappen moet zich melden van de FIA in Austin

16 okt

Positieve dag

Na afloop maakte Verstappen een tevreden indruk. Hij meldde zich bij Viaplay, waar hem werd voorgelegd dat hij een 'mega quali' had als hij de tweede run niet nodig had: "Ja, normaal gezien is dat wel positief. Ik denk dat de kwalificatie over het algemeen gewoon goed ging. Soms had ik het rondje, en voelde ik dat het nog niet helemaal top ging, maar dan stonden we alsnog eerste. Dat zegt wel genoeg. Het is natuurlijk nog steeds niet makkelijk op bepaalde delen van het circuit."

"We hadden best wel de wind in de rug in die snelle bochten, dus de auto beweegt daar heel veel, dus dan is het niet makkelijk om constant te zijn. Maar ja, elke keer als ik dan naar de sector keek stonden we er wel, dus dat is positief."

Zeldzame slordigheid

Gevraagd of het geklungel met de outlap een zeldzame slordigheid was, reageert Verstappen duidelijk: "Ja, het probleem is gewoon dat veel mensen voor me een gat van tien tot twaalf seconden laten vallen. Normaal zit je altijd tussen de zes en de acht, maar ze weten natuurlijk dat ik de laatste ben. Dan ga je expres tien tot twaalf seconden laten vallen, en daar staan geen regels op."

racepace1

Posts: 569

Ik vind het idd belachelijk dat ze het "gat" in de pitstraat mogen maken. eerst het circuit op en dan zelf weten wat je gaat doen maar op deze manier kan je manipuleren...

  • 2
  • 19 okt 2025 - 09:42
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • MatsVerstsappen

    Posts: 189

    Het maakte nu geen bal uit, maar al sinds de oprichting heeft Red Bull er een handjevol van om kwalificaties onnodig spannend te maken door altijd als laatste te willen gaan.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 09:09
    • snailer

      Posts: 30.307

      Ik hou juist van die aanvallende mentaliteit. Ze kiezen er vaak voor om te winnen. ALs ze wel over de streep gaan dan winnen ze een honderdste of twee. Dat zijn tegenwoordig de verschillen. In ieder geval meer regel dan uitzondering.

      De baan is vaak in de beste conditie aan het eind van q3. Niet alleen is al het vuil van de baan. Ook op warme banen begint het vaak af te koelen.
      Veel teams kiezen voor de conservatieve zekerheid. RBR meestal niet.

      Verstappen past om die aanvallende gedachte ook bij RBR.

      En even voor de zekerheid. Ik ben absoluut geen fan van RBR. Ben fan van geen enkel team. En dat is al zo sinds de jaren 70.
      Maar de mentaliteit vind ik voor F1 de beste die er is.

      • + 2
      • 19 okt 2025 - 09:48
  • racepace1

    Posts: 569

    Ik vind het idd belachelijk dat ze het "gat" in de pitstraat mogen maken. eerst het circuit op en dan zelf weten wat je gaat doen maar op deze manier kan je manipuleren...

    • + 2
    • 19 okt 2025 - 09:42
  • Need5Speed

    Posts: 3.249

    Het is ook het risico dat je neemt als je als allerlaatste de baan op wordt gestuurd. Max is vaak de laatste over de streep, dat kan niet altijd goed gaan.
    In dit geval had hij een dijk van een eerste rondje gezet, dan kan je dit risico wel nemen. Maar Red Bull laat het er te vaak op aankomen, ook wanneer ze het niet kunnen hebben zoals met Tsunoda in de sprint qualifying.

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 10:04
    • snailer

      Posts: 30.307

      Mogelijk interessant om hier naar te luisteren. Rijders weten wat er speelt. Hij denkt dat hij gepiepeld is. Ik denk dat het wel meevalt, maar wie ben ik. Overigens merk ik op dat dit gewoon toegestaan is. En ik beweer niet dat ik het slecht vind. Het is ook een vorm van winnaarsmentaliteit. Uit de samenvatting kan ik zien dat Piastri, Alonso en Antonelli er net voor reden. Antonelli dus het dichts bij. Zie het Alonso niet bewust doen.

      https://www(.)youtube(.)com/shorts/tinPcyep6EU?feature=share

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 11:08

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar