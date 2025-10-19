Blunder doet Verstappen niets: "Daar zijn geen regels voor!"

Max Verstappen heeft het weer voor elkaar gekregen. Na zijn sprintpole en sprintzege, was hij ook de snelste in de kwalificatie in Austin. Hij was een klasse apart, en overleefde zelfs een blunder met de timing van zijn tweede run. Volgens Verstappen laat dit zien hoe goed het nu gaat.

Verstappen kwam als laatste naar buiten om zijn tweede run in Q3 te starten. Normaal gesproken zou hij nog genoeg tijd over hebben om de streep te bereiken, maar nu was alles anders. Aangespoord door zijn race-engineer Gianpiero Lambiase probeerde Verstappen haast te maken, maar het lukte niet. Vlak na het vallen van de vlag passeerde hij de streep. Het werd even billenknijpen, maar Verstappens eerste rondje was alsnog goed voor pole.

Positieve dag

Na afloop maakte Verstappen een tevreden indruk. Hij meldde zich bij Viaplay, waar hem werd voorgelegd dat hij een 'mega quali' had als hij de tweede run niet nodig had: "Ja, normaal gezien is dat wel positief. Ik denk dat de kwalificatie over het algemeen gewoon goed ging. Soms had ik het rondje, en voelde ik dat het nog niet helemaal top ging, maar dan stonden we alsnog eerste. Dat zegt wel genoeg. Het is natuurlijk nog steeds niet makkelijk op bepaalde delen van het circuit."

"We hadden best wel de wind in de rug in die snelle bochten, dus de auto beweegt daar heel veel, dus dan is het niet makkelijk om constant te zijn. Maar ja, elke keer als ik dan naar de sector keek stonden we er wel, dus dat is positief."

Zeldzame slordigheid

Gevraagd of het geklungel met de outlap een zeldzame slordigheid was, reageert Verstappen duidelijk: "Ja, het probleem is gewoon dat veel mensen voor me een gat van tien tot twaalf seconden laten vallen. Normaal zit je altijd tussen de zes en de acht, maar ze weten natuurlijk dat ik de laatste ben. Dan ga je expres tien tot twaalf seconden laten vallen, en daar staan geen regels op."