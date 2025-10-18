Oscar Piastri kon tijdens de sprintkwalificatie in Austin het tempo van Max Verstappen en Lando Norris niet bijbenen. De Australiër moest genoegen nemen met een derde startplaats voor de sprintrace op het Circuit of the Americas. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko worstelt Piastri met de toenemende druk in de titelstrijd.

Verstappen en Norris bepaalden het tempo in de korte kwalificatiesessie. De twee waren telkens enkele tienden sneller dan Piastri, die bleef hangen rond de derde plek. Uiteindelijk pakte Verstappen de sprintpole met een minieme voorsprong van 0.071 seconde op Norris. Marko liet na afloop bij Viaplay weten dat Piastri zich schrap moet zetten voor wat komen gaat.

Marko waarschuwt Piastri voor Verstappen

“Ja, Verstappen zal zeker zijn best doen om de druk alleen maar meer op te voeren,” klonk het veelzeggend uit de mond van de Oostenrijker. De adviseur van Red Bull verwacht dus een ijzersterke Verstappen in de komende races.

Sinds de zomerstop heeft McLaren nog maar één race gewonnen. Piastri triomfeerde destijds op Zandvoort, maar daarna nam Red Bull het heft weer in handen met zeges in Monza en Bakoe. Ook George Russell en Mercedes pakten in Singapore hun eerste overwinning van het seizoen.

Wordt de druk voor Piastri te veel?

Voor Piastri was het een lastige reeks. Hij crashte tweemaal in Bakoe en kwam ook in Austin niet op snelheid. Waar het voor de zomerstop nog vlekkeloos verliep – met zeges in China, Bahrein, Saoedi-Arabië, Miami, Spanje, België en Nederland – lijkt de spanning nu zijn tol te eisen.

Toch blijft Piastri stevig aan de leiding in het kampioenschap. De McLaren-coureur heeft nog altijd 22 punten voorsprong op Norris en 63 punten op Verstappen. De sprintrace in Austin begint om 19.00 uur Nederlandse tijd.