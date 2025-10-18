Max Verstappen was opnieuw ongenaakbaar tijdens de sprintkwalificatie in Austin. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing was nipt sneller dan Lando Norris en Oscar Piastri en verzekerde zich zo van de sprintpole voor de race van zaterdag. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko was zeer te spreken over Verstappen na afloop.
Het verschil tussen Verstappen en Norris bedroeg slechts 0.071 seconde, maar dat was genoeg om de Brit en McLaren opnieuw te verslaan. Red Bull-adviseur Helmut Marko stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken over zijn eigen pupil.
MAX VERSTAPPEN IS ON SPRINT POLE!! 🥇— Formula 1 (@F1) October 17, 2025
What a lap from the Red Bull driver! 👏#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/jZeq7h0GwK
Marko genoot van Verstappen tijdens sprintkwalificatie
“Hij heeft weer geleverd,” vertelde Marko tegenover Viaplay. “In de eerste bocht ging hij iets wijd, maar zelfs dan was hij nog sneller. Ik maakte me zorgen over de banden, of die wel goed genoeg zouden werken. Uiteindelijk pakte hij de sprintpole in sector 3, zijn beste sector van de dag. Max staat er altijd als het moet, en ook met de afstelling was hij weer spot-on. Daardoor presteert hij op vrijwel ieder circuit", voegde de Oostenrijker daaraan toe.
Verstappen voelt zich beter in de RB21
Volgens Marko is het vertrouwen binnen Red Bull volledig terug. Sinds de update in Monza voelt Verstappen zich duidelijk beter in de RB21, en dat merkt ook de Oostenrijker. “We doen weer echt mee voor P1 en P2. We zullen zien wat er morgen gebeurt, maar het belangrijkste is dat Max punten pakt en dichter bij de McLarens komt.”
Verstappen gaf na afloop aan dat een goede start cruciaal zal zijn om Norris en Piastri achter zich te houden. Marko sloot zich daarbij aan. “Ik hoorde dat het warmer wordt, en normaal gesproken is dat in het voordeel van McLaren. Maar als Max goed start en slim met de banden omgaat, hoop ik dat hij de sprint zal winnen.”
TylaHunter
Vaak hetzelfde liedje van Marko, maar zou ook niet weten hoe je het anders moet stellen.
P1 en P18 op de grid. En het is niet dat Yuki het echt slechter doet dan Lawson, Perez of Albon.
Is die tweede garage qua setup niveau misschien ook een klap slechter of is het alleen Verstappen die solide coureurs, eruit laat zien alsof het F3 coureurs zijn? Het is vaak nooit 1 factor en gezien Horner toch redelijk conservatief was de afgelopen jaren met problemen elders aan te wijzen dan coureurs... Het kan maar zo dat de 2de garage bij Red Bull een flinke reorganisatie krijgt aankomende winter om Hadjar in iedergeval alle kansen te geven.
Betekent niet per definitie ontslag, maar misschien andere rollen en nieuw talent naar voren schuiven voor nieuwe ideeën
John6
Hadjar - Yuki die geven niet de goede feedback, met Hadjar zal hetzelfde verlopen als de andere rijders.
Je moet een ervaren rijder naast Max zetten, met die onervaren rijders dan ben je over 10 jaar nog aan het zoeken naar iemand die wel goed is.
Ze hadden Checo wel kunnen laten zitten, die deed het beter dan de rest.
Larry Perkins
Per race of kwalificatie van Max wordt Helmut een jaar jonger...
Dus al voor de zomerstop van 2028 loopt de nu nog ouwe baas bij zijn eerste stapjes met een pamper rond.
schwantz34
Over één jaartje zit der Helmut (net als vroegah) weer volle gas achter de dartelende fr-Ouwleintjes aan!