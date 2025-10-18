Max Verstappen was opnieuw ongenaakbaar tijdens de sprintkwalificatie in Austin. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing was nipt sneller dan Lando Norris en Oscar Piastri en verzekerde zich zo van de sprintpole voor de race van zaterdag. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko was zeer te spreken over Verstappen na afloop.

Het verschil tussen Verstappen en Norris bedroeg slechts 0.071 seconde, maar dat was genoeg om de Brit en McLaren opnieuw te verslaan. Red Bull-adviseur Helmut Marko stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken over zijn eigen pupil.

MAX VERSTAPPEN IS ON SPRINT POLE!! 🥇



What a lap from the Red Bull driver! 👏#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/jZeq7h0GwK — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Marko genoot van Verstappen tijdens sprintkwalificatie

“Hij heeft weer geleverd,” vertelde Marko tegenover Viaplay. “In de eerste bocht ging hij iets wijd, maar zelfs dan was hij nog sneller. Ik maakte me zorgen over de banden, of die wel goed genoeg zouden werken. Uiteindelijk pakte hij de sprintpole in sector 3, zijn beste sector van de dag. Max staat er altijd als het moet, en ook met de afstelling was hij weer spot-on. Daardoor presteert hij op vrijwel ieder circuit", voegde de Oostenrijker daaraan toe.

Verstappen voelt zich beter in de RB21

Volgens Marko is het vertrouwen binnen Red Bull volledig terug. Sinds de update in Monza voelt Verstappen zich duidelijk beter in de RB21, en dat merkt ook de Oostenrijker. “We doen weer echt mee voor P1 en P2. We zullen zien wat er morgen gebeurt, maar het belangrijkste is dat Max punten pakt en dichter bij de McLarens komt.”

Verstappen gaf na afloop aan dat een goede start cruciaal zal zijn om Norris en Piastri achter zich te houden. Marko sloot zich daarbij aan. “Ik hoorde dat het warmer wordt, en normaal gesproken is dat in het voordeel van McLaren. Maar als Max goed start en slim met de banden omgaat, hoop ik dat hij de sprint zal winnen.”