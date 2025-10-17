Met nog zes F1-races te gaan, lijkt de wereldtitel te worden uitgevochten tussen Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen. Voor de zomerstop leek het een tweestrijd te worden tussen de McLaren-coureurs, maar inmiddels heeft Verstappen zich met Red Bull Racing weer nadrukkelijk in de strijd gemengd. Voormalig McLaren-engineer Mark Slade snapt er niets van.

Sinds de Grand Prix van Italië is Verstappen weer in staat om races te winnen in de Formule 1. Dankzij een update van Red Bull pakte hij de zeges in Monza en Baku, waardoor hij zijn achterstand op Piastri heeft verkleind tot 63 punten. Slade begrijpt niet hoe McLaren — dat in Singapore de constructeurstitel binnenhaalde — het sportief zo kan laten liggen.

Slade snapt niets van McLaren

Op het YouTube-kanaal van Peter Windsor haalt de Brit fel uit naar zijn oude team. Volgens Slade, die werkte bij onder meer Renault, Mercedes, Lotus, Haas en McLaren, maken CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella een cruciale fout door Piastri en Norris gelijk te behandelen.

“Het is heel vreemd, hun redenering klopt gewoon niet,” aldus Slade. “Wat ze doen is ontzettend gevaarlijk. Ze spelen de wereldtitel zelf uit handen. Max hoeft het kampioenschap niet eens te winnen — McLaren zorgt er zelf wel voor dat hij het krijgt.”

"Piastri verdient de voorkeur"

Slade ging verder in op de manier waarop McLaren zijn coureurs gelijk behandelt. Volgens de 59-jarige Brit gebeurt dat bij andere teams anders. “McLaren is erg democratisch, ze proberen beide rijders zo eerlijk mogelijk te behandelen. Maar in elk ander team waar ik werkte, gold één duidelijke regel: de coureur die hoger staat, krijgt de betere strategie. Dat is logisch als je om de titel vecht.”

Komend weekend staat de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma. McLaren liet vooraf weten dat zowel Piastri als Norris in Austin vrij is om te racen.