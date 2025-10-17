Oscar Piastri had de pest in na afloop van de Grand Prix van Singapore. De Australiër kreeg het bij de start aan de stok met teamgenoot Lando Norris en was na afloop niet te spreken. Eenmaal aangekomen in Austin blikte de leider van het F1-klassement terug op het incident met Norris.

Piastri startte de race vanaf de derde plaats, één positie vóór Norris. De Brit kende echter een sterke start en gooide zijn McLaren op agressieve wijze voorbij aan Piastri. Volgens de Australiër was dat niet de afspraak, waarna hij zijn ongenoegen uitte over de boardradio.

Piastri over incident met Norris in Singapore

Inmiddels hebben Piastri, Norris en teambaas Andrea Stella laten weten dat de kou uit de lucht is bij McLaren. De klassementsleider verklaarde dat Norris zijn ‘verantwoordelijkheid heeft genomen’ en dat ook het team dat erkende. Even leek de suggestie te ontstaan dat Stella en CEO Zak Brown de voorkeur zouden geven aan Norris vanwege zijn Britse afkomst, maar McLaren maakte daar snel korte metten mee.

Piastri gaf aan tevreden te zijn met de gelijke behandeling binnen het team. Daarbij vertelde hij dat McLaren Norris verantwoordelijk hield voor het voorval op het Marina Bay Street Circuit. “We hebben het incident samen geanalyseerd. Uiteindelijk werd Lando verantwoordelijk gesteld voor die botsing. Maar ik ben blij dat er geen sprake is van favoritisme of vooringenomenheid,” liet hij weten tegenover de internationale pers in Austin.

"De rivaliteit is er altijd"

Op de suggestie dat McLaren de voorkeur zou hebben voor Norris, reageerde Piastri – zoals wel vaker – nuchter. “Ik denk dat nationaliteit niet zoveel uitmaakt. Weet je, als het iemand uit een ander land was geweest, was het hetzelfde. Er is altijd rivaliteit tussen Australiërs en Engelsen, of het nu in de Formule 1, cricket of voetbal is. Rugby is niet helemaal eerlijk,” grapte hij. “Voor mij maakt het niet uit tegen wie ik race. Ik probeer altijd iedereen te verslaan, en dat is nu niet anders.”

Piastri moet aan de bak tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Doordat Norris in Singapore voor hem finishte, is het gat in het kampioenschap geslonken tot 22 punten. Daarachter volgt Max Verstappen met 63 punten.