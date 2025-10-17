user icon
Piastri over 'voorkeur' McLaren voor Norris: "Rivaliteit is er altijd"

Piastri over 'voorkeur' McLaren voor Norris: "Rivaliteit is er altijd"
  Gepubliceerd op 17 okt 2025 18:24
  • comments 4
  Door: Jeroen Immink

Oscar Piastri had de pest in na afloop van de Grand Prix van Singapore. De Australiër kreeg het bij de start aan de stok met teamgenoot Lando Norris en was na afloop niet te spreken. Eenmaal aangekomen in Austin blikte de leider van het F1-klassement terug op het incident met Norris.

Piastri startte de race vanaf de derde plaats, één positie vóór Norris. De Brit kende echter een sterke start en gooide zijn McLaren op agressieve wijze voorbij aan Piastri. Volgens de Australiër was dat niet de afspraak, waarna hij zijn ongenoegen uitte over de boardradio.

Piastri over incident met Norris in Singapore

Inmiddels hebben Piastri, Norris en teambaas Andrea Stella laten weten dat de kou uit de lucht is bij McLaren. De klassementsleider verklaarde dat Norris zijn ‘verantwoordelijkheid heeft genomen’ en dat ook het team dat erkende. Even leek de suggestie te ontstaan dat Stella en CEO Zak Brown de voorkeur zouden geven aan Norris vanwege zijn Britse afkomst, maar McLaren maakte daar snel korte metten mee.

Piastri gaf aan tevreden te zijn met de gelijke behandeling binnen het team. Daarbij vertelde hij dat McLaren Norris verantwoordelijk hield voor het voorval op het Marina Bay Street Circuit. “We hebben het incident samen geanalyseerd. Uiteindelijk werd Lando verantwoordelijk gesteld voor die botsing. Maar ik ben blij dat er geen sprake is van favoritisme of vooringenomenheid,” liet hij weten tegenover de internationale pers in Austin.

"De rivaliteit is er altijd"

Op de suggestie dat McLaren de voorkeur zou hebben voor Norris, reageerde Piastri – zoals wel vaker – nuchter. “Ik denk dat nationaliteit niet zoveel uitmaakt. Weet je, als het iemand uit een ander land was geweest, was het hetzelfde. Er is altijd rivaliteit tussen Australiërs en Engelsen, of het nu in de Formule 1, cricket of voetbal is. Rugby is niet helemaal eerlijk,” grapte hij. “Voor mij maakt het niet uit tegen wie ik race. Ik probeer altijd iedereen te verslaan, en dat is nu niet anders.”

Piastri moet aan de bak tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Doordat Norris in Singapore voor hem finishte, is het gat in het kampioenschap geslonken tot 22 punten. Daarachter volgt Max Verstappen met 63 punten.

Mr Marly

Posts: 7.832

Want nog meer druk en speculatie vanuit de media is goed voor de prestaties van zijn pupil als hij zich uitspreekt? Tuurlijk niet. Rust en kalmte bewaren, hij de de wagen, de snelheid en de voorsprong. Zo min mogelijk afleiding van buitenaf en de klus klaren zal top prioriteit zijn voor Mark. Dat... [Lees verder]

  • 2
  • 17 okt 2025 - 18:47
Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.694

    Piastri houdt wijselijk zijn mond in de media, mag voor hem hopen dat hij intern wel met zijn vuist op tafel heeft geslagen.
    Graag zou ik een reactie van zijn manager Mark Webber horen, wellicht kan en durft hij wel wat meer te vertellen...

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 18:32
    • Mr Marly

      Posts: 7.832

      Want nog meer druk en speculatie vanuit de media is goed voor de prestaties van zijn pupil als hij zich uitspreekt? Tuurlijk niet. Rust en kalmte bewaren, hij de de wagen, de snelheid en de voorsprong. Zo min mogelijk afleiding van buitenaf en de klus klaren zal top prioriteit zijn voor Mark. Dat ga je niet bereiken door het via de media te spelen. Teveel onrust.

      • + 2
      • 17 okt 2025 - 18:47
    • Larry Perkins

      Posts: 60.694

      Daar heb je (uiteraard) gelijk in @Mr Marly, het is ook meer mijn nieuwsgierigheid dat ik dat wens...

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 21:06
  • Skoda F1

    Posts: 414

    Denk dat voor Piastri de voorkeur vrij duidelijk is! Norris moet gewoon op hoepelen en niet voor de poten gaan rijden..

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 18:48

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
